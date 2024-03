Én av ti har betalt andres regning

Når du bytter bil, kan det være fort gjort å glemme en viktig ting: Nemlig å endre bompengeavtalen. Og det kan bli dyrt.

Ifølge en nylig undersøkelse utført av Fremtind Service, har over ti prosent av norske bileiere opplevd å betale bompenger for en bil de har solgt.



Fremtind Service er Norges største AutoPASS-utsteder. Nå tar de et viktig steg for å forhindre bileieres bekymringer knyttet til bompengebetalinger ved eierskifter.

Bompengefellen

– Selve AutoPASS-systemet i Norge er anerkjent som et av de meste effektive i verden. Likevel er det et klart smertepunkt at selgeren risikerer å måtte dekke kjøperens bom- og fergeutgifter hvis AutoPASS-avtalen ikke oppdateres ved eierskifte, sier Svein Skovly som er kommersiell direktør i Fremtind Service.

BEDRE LØSNING: Svein Skovly er kommersiell direktør i Fremtind Service.

For å løse dette problemet, ofte kalt bompengefellen, varsler nå Fremtind Service alle personkunder med AutoPASS-abonnement så snart de får informasjon om eierskifter fra Motorvognregisteret.

Dette varslet er betinget av at kontaktinformasjonen, inkludert mobilnummer og e-post, er oppdatert.

Regningen kom ett år etter at bilen var levert inn

KOSTNAD: Nå skal Fremtind Service sende ut SMS eller e-post for å minne om at AutoPASS-avtalen må endres når man har byttet bil.

Mer brukervennlig

Foreløpige tall fra Fremtind viser at omtrent halvparten av bileierne endrer AutoPASS-avtalen når de selger bilen sin. Den resterende halvparten mottar nå en SMS eller e-post som minner dem om å oppdatere denne. Av dem som mottar påminnelsen, oppdaterer halvparten avtalen innen tre dager.

I kjølvannet av Norges bompengereform, har politikerne ønsket at kommersielle AutoPASS-utstedere utvikler mer brukervennlige tjenester.

– SMS- og e-postvarsling ved eierskifter er et eksempel på den typen tjenester både politikerne og bilistene ønsker. Selv om det fortsatt er bileiers ansvar å holde AutoPASS-avtalen oppdatert, så tar vi nå et stort steg i å gjøre bilistenes hverdag enklere, avslutter Skovly.

