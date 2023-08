Rundkjøringer skaper effektiv trafikkflyt. Men de kan også skape utfordringer for mange trafikanter.

Ikke rent få føler seg usikre når de kommer til en rundkjøring, det skjer også mange ulykker både før rundkjøringene og inne i dem.

Trafikkskolene begynte å lære bort å blinke til venstre før rundkjøring på midten av 1990-tallet. Siden den gang har dette vært en del av den obligatoriske trafikkopplæringen.

Ny undersøkelse

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Men hvor mange gjør egentlig det? 71 prosent svarer ja på spørsmålet «Blinker du til venstre før rundkjøringen hvis du skal til veien som ligger til venstre?». 27 prosent nei, og 2 prosent «Ingen» av disse.

Det går frem av en landsrepresentativ spørreundersøkelse YouGov har utført på oppdrag for If. 821 sjåfører fra hele landet har svart i undersøkelsen.

GI TEGN: Rundkjøringer kan være en kilde til mange problemer. God tegngiving er svært viktig her. Foto. If.

Sterke følelser

Temaet «hvordan kjøre riktig i rundkjøring» egnet til å skape opphetet debatt i nettavisenes kommentarfelter og ødelegge stemningen under jobblunsjen eller på grillpartyet:

– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» kan nærmest føre til nevekamp i et hvert dannet selskap. Blinklys og rundkjøringer er utrolig nok et tema som skaper sterke følelser hos mange, sier Clementz, i en pressemelding.

Han forteller at her går det et skarpt skille i den norske befolkning: De som tok førerkort før eller etter anbefalingen om å blinke inn i rundkjøringen ble innført.

Nyttig informasjon

I trafikkreglene finnes det imidlertid ikke noe skrevet krav om bruk av blinklys til venstre i en rundkjøring. I enkelte tilfeller kan slik tegngiving likevel være nyttig informasjon for andre trafikanter, påpeker Statens vegvesen:

«Når du skal til venstre i mindre rundkjøringer med god oversikt, kan du hjelpe andre trafikanter ved å blinke til venstre før rundkjøringen.»

– Gjennom å senke farten, feltplassering og tegngivning gir du signaler til andre i trafikken. I noen situasjoner kan faktisk blikkontakt og bruk av håndbevegelser løse oppgaver i en rundkjøring. Det tror jeg mange har opplevd selv, sier kommunikasjonssjefen i If.

Straffereaksjon

Politiet har ingen skrevet hjemmel for å gi deg straff hvis du ikke blinker til venstre før du kommer inn i rundkjøringen, siden det bare er en anbefaling fra Statens vegvesen.

Når det gjelder vikeplikt, feltplassering og tegngivning ellers før, i og etter rundkjøringen, kan du imidlertid få en straffereaksjon dersom du ikke følger trafikkreglene. Politiet har rutinemessig observasjon av hvordan trafikantene oppfører seg i rundkjøringer.

Når du kjører i rundkjøringer, skal du tilpasse farten, bruke blinklys og plassere deg slik at de andre bilistene forstår hvor du skal kjøre ut, understreker Statens vegvesen. I rundkjøringer gjelder også de samme reglene som i vanlige veikryss.

