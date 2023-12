Én av få du kan kjøpe – som ikke er elektrisk

I år stopper den norske Mercedes-importøren salget av en rekke bensin- og dieselbiler i Norge.

2023 blir siste år for flere tidligere storselgere, slik som C-Klasse og E-Klasse. I tillegg forsvinner kompaktmodellene A-Klasse, B-Klasse, GLA, GLB og CLA.

Én av få modeller som blir værende med forbrenningsmotor, er den mellomstore SUV-en GLC. Det var lenge en populær modell i Norge – som ladbar hybrid.

Nå tester vi nyeste generasjon som ladbar hybrid. Nærmere bestemt GLC 400e 4Matic Coupé.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av nye GLC her.

PENERE: Spesielt hekken synes vi har blitt penere og mer sportslig sammenlignet med forrige generasjon. De nye og smale LED-lysene er en viktig bidragsyter.

Hva er dette?

Nyeste generasjon GLC er tilgjengelig i flere versjoner. Både som dieselbil, ladbar hybrid med dieselmotor og ladbar hybrid med bensinmotor.

Vi kjører sistnevnte. Under panseret bor en 2-liters bensinmotor på 252 hestekrefter og 400 Nm. Så kan du plusse på kreftene fra elmotoren (100 kW).

Samlet effekt er solide 381 hestekrefter og 650 Nm. For å sette det litt i perspektiv: Dette er faktisk mer enn forrige generasjon Mercedes-AMG GLC 43.

Mercedes stopper salget av flere storselgere

TREVERK: Det er ikke alt for mange nybiler i dag du ser med treverk på innsiden. Akkurat denne syns vi kler det. Det nye rattet til Mercedes, med touchsoner, er vi ikke like begeistret for.

Hva er nytt?

Mercedes har gjort en rekke grep på nye GLC.

Batteripakken er egenutviklet av Mercedes og har en kapasitet på 31,2 kWt. Det betyr at den elektriske rekkevidden er på inntil 131 kilometer. Her er det få konkurrenter som matcher.

Nykommeren har blitt mer påkostet i alle ledd. Bedret aerodynamikk og støyisolering bidrar til lavere støynivå inne i kupéen. I tillegg får du bilen med både bakakselstyring og Airmatic luftfjæring – som ekstrautstyr.

Med en lengde på 4.763 mm, er den 31 mm lenger enn forgjengeren. Bagasjerommet på GLC Coupé har vokst med 45 liter – til 545 liter. Som ladbar hybrid krymper det imidlertid til 390 liter.

AGGRESSIV: Med AMG-pakke er det vanskelig å argumentere mot at denne fronten er rimelig hissig. Fargen heter forresten Patagonia Red.

Hvordan fungerer det?

Du merker det umiddelbart at kvalitetsfølelsen er løftet på nye GLC. Med ganske mange hakk. Ikke minst kjenner du at det nye understellet byr på klart bedre komfort enn forgjengeren.

Vår testbil har både luftfjæring og bakakselstyring. Sistnevnte er spesielt deilig å ha på trange parkeringsplasser. Men du merker det også på veien, at bilen kjører litt smidigere gjennom svingene.

Med nærmere 400 hestekrefter, er GLC 400e naturligvis en morsom bil å ratte på landeveien. Setter du bilen i «Sport», strammes understellet og du kan kjøre mer aktivt. Når det er sagt, er bilen mest av alt vektet mot det komfortable.

ÉN KILOMETER: Velger du GLC som coupé er den elektriske rekkevidden én liten kilometer lenger enn SUV-versjonen.

Med elektrisk rekkevidde på inntil 131 kilometer, vil GLC 400e fungere som en elbil for de fleste i hverdagen. Samtidig slipper du å tenke på ladestopp, når du skal kjøre lengre turer.

Vi bemerker oss at forbruket på bensinmotoren, når batteripakken er tom, ligger på rundt 0,7-0,8 liter/mil i vår testperiode. Ikke avskrekkende på en SUV med firehjulsdrift, og som veier rundt 2,3 tonn, men heller ikke veldig imponerende.

Er du opptatt av lavest mulig forbruk bør du velge GLC som dieselhybrid. Da får du lavere forbruk også når batteripakken er tom. Dessuten syns vi drivlinjen harmonerer bedre med diesel. Det er noe med momentet og litt lavere turtall i overgangen fra elektrisk drift til forbrenningsmotoren kobles inn.

Nå kan det haste å gjøre bruktbilkupp

MINDRE OG DYRERE: Coupé-versjonen byr på litt mindre plass og er litt dyrere (cirka 11.000 kroner) enn SUV-versjonen. Denne velger du med andre ord på grunn av designet.

Konklusjon

Det er ingen tvil om at premium-følelsen har økt i nye GLC. Men det har også prisen. GLC 400e Coupé starter på friske 1,1 millioner kroner. Testbilen ender på drøyt 1,5 millioner.

Alt for mye for en GLC vil nok mange mene. Og ja, den har blitt dyr. Samtidig er det viktig å huske på at bilen har fått store løft på nesten alle områder, sammenlignet med forrige versjon.

Nye GLC poengterer ganske tydelig hvordan nybil-markedet har utviklet seg i Norge de siste årene. GLC har gått fra å være en av bestselgerne til Mercedes – til å bli en nærmest eksotisk og eksklusiv modell.

Og én ting som er rimelig sikkert: De som kjøper en vil neppe bli skuffet! Tenk deg følelsen av å gli forbi ladekøen på Espa i vinterferien. Vi tipper nettopp det er noe mange av dagens GLC-kunder er villig til å betale litt ekstra for.



Test Mercedes EQE SUV: Den mest spennende så langt

OFFROAD: 4Matic firehjulsdrift er standard. Flere nye offroad-programmer er nytt på GLC.

Mercedes GLC 400e Coupé Motor og ytelser: Motor: 2-liter bensin + el

Samlet effekt: 381 hestekrefter / 659 Nm

0-100 km/t: 5,6 sekunder

Toppfart: 239 km/t

Forbruk: 0,5 liter/mil (blandet)

Elektrisk rekkevidde: 131 kilometer

Maks ladehastighet: 60 kW Mål, vekt og volum: L/B/H: 4,76, 2,07, 1,61 m

Vekt: 2.360 kg

Bagasjerom: 390 liter

Hengervekt: 2 tonn Pris fra: 1.101.625 kroner Pris testbil: 1.513.762 kroner

Bekreftet: Nye AMG GT 63 kommer til Norge neste år: