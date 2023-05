BMW M2 fikk kjempemottakelse etter debuten i 2015. Dette er en bil som på mange måter gikk litt tilbake til BMW-røttene. M2 er en hardcore kjøremaskin – akkurat slik mange mener en BMW skal være.

Nå er det klart for en helt ny generasjon og her har BMW dratt til ytterligere. Under panseret finner vi en 3-liters rekkesekser på 460 hk, med lineær kraftlevering og appetitt på turtall. Dreiemomentet på 550 Nm er tilgjengelig i store deler av turtallsregisteret.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller har akkurat fått møte bilen, på Ring Knutstorp sør i Sverige. Og det er noe han har gledet seg til lenge:

BANE: Ikke så verst utgangspunkt for en dag på jobben, dette! Ring Knutstorp ligger i Skåne, sør i Sverige.

Får fram smilet

– Mange mener jo at forgjengeren var nær perfeksjon som et leketøy. Så nykommeren har mye å leve opp til, fastslår Vegard.



– Du har fått kjøre den på bane?

– Det har jeg og dette er virkelig en bil som får fram smilet. Etter to runder sto nakkehårene rett til værs. Jeg hadde ikke ventet at BMW skulle skuffe oss her, og det gjør de virkelig ikke med M2. Dette er mer av det samme og mer av kjøregleden du nesten bare finner i BMW på sitt aller beste, sier Vegard.

FIRKANTET: BMW har gjort ganske mange designendringer sammenlignet med forrige generasjon. Ikke bare til det bedre, synes vår mann.

Fortjener manuell kasse

Kreftene finner veien til bakhjulene via en åttetrinns automatgirkasse, eller en sekstrinns manuell girkasse dersom man ønsker det.



– M2 gjør 0-100 km/t på 4,1 sekunder med automatgir. Men denne fortjener helt klart manuell girkasse. Det er jo også en av svært få nye biler som kan tilby det. Da blir den bittelitt tregere: 100 km/t går på 4,3 sekunder. Men den er desto mer engasjerende for sjåføren, fastslår Vegard.

MANUELL: Ikke akkuat noen dårlig utsikt fra førerplass! Og spør du oss, skal en M2 ha manuell girkasse.

Flere andre godbiter

– Noe du IKKE liker..?

– Ja, jeg må innrømme at jeg ikke er helt venn med utseendet. Det blir for mange rette kanter og kuber i fronten. Og det samme bak. Det skjer mye – men alt er liksom så stramt og rett. Jeg savner litt mykere linjer og buer. Den beste vinkelen er rett fra siden – med langt panser og kort hekk. Sånn skal det være. Da ser du også bulen på panseret, sier Vegard.

Helt nye M2 kommer til Norge i sommer. Og prisen er nok dessverre egnet til å dempe etterspørselen hos de som ikke har aller mest penger i banken. Startprisen er på solide 1.176.000 kroner.

Det er forresten ikke bare M2 som står på programmet i Sverige. BMW har flere andre godbiter også:

GROMT: Det er ikke bare M2 vi får prøve på Ring Knutstorp, her er det en hel rekke med spesialmodeller på plass.

– Ikke bare elbiler...

– Her er det en hel rekke med spesialmodeller - M3 CS, M3 Competition Touring, M4 CSL og M5. Så vi skal virkelig få satt M2 på kartet i forhold til resten av medlemmene i M-familien. Jeg er ekstra spent på M4 CSL. Jeg har så vidt rattet den rundt på Golsfjellet i vinter – og fikk raskt følelsen av at dette er noe av det heftigste BMW har å by på. Så å kjøre den på bane blir interessant, sier Vegard som plutselig har blitt mer enn normalt opptatt av været:

– Det er jo knallviktig på en dag som dette! Det er overskyet nå, men jeg håper veldig at det ikke skal begynne å regne. Det er det siste du ønsker deg når du kjører heftige biler på bane. Det er bare å krysse fingre – og glede seg over at det finnes billanseringer som innebærer noe annet enn bare elbiler, avslutter Vegard.

