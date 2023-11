En av de mest spesielle bruktbilene du kan kjøpe

Det var ikke noe å si på selvtilliten hos Audi sent på 1990-tallet da de gikk i gang med å utvikle A2. Dette er en teknisk svært avansert bil, med utstrakt bruk av aluminium.

Audi ville revolusjonere småbilklassen, men gikk sannsynligvis litt for langt i ønsket om å være annerledes. Salgsmessig ble det nemlig ingen suksess. Dessuten var A2 en dyr bil å produsere – dyrere enn det de store kundegruppene var villige til å betale for en bil som dette.

De kompakte utvendige målene til tross: A2 er en overraskende romslig bil. Fire (den er bare registrert for fire) sitter godt, og bagasjerommet er større enn på datidens A3. Det er store glassflater og designet er definitivt noe for seg selv.

Langt mellom bilene

A2 var også forut for sin tid i forhold til forbruk og utslipp. 1,2-liters diesel er en skikkelig sparebøsse, og du ruinerer deg heller ikke på drivstoffregninger på de andre motoralternativene. Har potensial for å bli en framtidig klassiker.

Det begynner nå å bli langt mellom eksemplarene på bruktmarkedet og du får A2 billig, noenlunde brukbare eksemplarer ned i 20.000 kroner. For 20 år gamle bruktbiler er det som regel alltid lurt å ikke kjøpe de billigste.

SPESIELL: Formgivningen var annerledes og hadde naturligvis fokus på å få ned luftmotstanden.

Vanlige feil og problemer

Hva bør du så se opp for? Bilekspert Benny Christensen har skrevet dette om A2:

Av en merkelig grunn lar ikke panseret seg åpne på A2-en. Det er det bare verkstedet som skal gjøre. Spylervæskepåfylling og peilepinne finner du bak luka i fronten – der grillen er på «normale» biler. Defekte hjullagre er en gjenganger på Audi A2. Det samme er lekkasje fra vannpumpa. På noen biler har det også vært litt tull og tøys med elektronikken, og på biler med 1,4-liters bensinmotor har det blitt skiftet noen motorstyringsstyreenheter. Dette er dyrt. Det er også lurt å sjekke bremseskivene nøye; de skiftes ofte på rundt 60 000–70 000 kjørte kilometer.

TIDSRIKTIG: Det har skjedd ting på interiørfronten de siste drøyt 20 årene. Men da den kom var dette absolutt moderne,.

+ Pluss

Sparebøsse på hjul.

Godteri for tekno-freaker.

- Minus

Reparasjoner kan bli kostbart.

Bare registrert for fire.

Beste kjøp

A2 med 1,4 TDI-motor på 75 hestekrefter

Styr unna

Hvis du vil redde isbreende fra å smelte, bør du velge en annen modell enn 1,6 FSI-bensinmotoren på 110 hk – selv om den både er god å kjøre og går som et skudd. Mange mener også at selve «sparebøssebilen» med 1,2-liter TDI, er for snau og daff.

Kjøpt ny av

De som var villige til å legge noen ekstra tusenplapper på bordet for å vise at de kjørte miljøvennlig bil.

KLASSIKER: A2 har virkelig potensiale til å bli en Audi-klassiker.

Historikk

2000:

Audi A2 lanseres med følgende motorprogram: 1,4 75 hk (bensinmotor) og 1,4 TDI 75 hk. Bilen er laget i aluminium, som gir svært lav vekt kombinert med gode ytelser og lavt forbruk.

2001:

Lansering av 1,2 TDI 61 hk. Med et forbruk på 0,29 l/mil er dette verdens første 3-liters bil, det vil si en bil som bruker under 0,3 l/mil. Og det lave forbruket fører til lavt utslipp.Vekten er redusert til lave 855 kg, og bilen blir levert med en spesialutviklet automatisk styrt 5-trinns manuell girkasse med tre modi: Automat, manuell giring (+/-) og økonomi. Økonomimodus inkluderer også start/stopp-funksjon av motoren ved stans i trafikken, noe som gir en reduksjon i drivstofforbruk på 40 % sammenlignet med 1,4 TDI.

2002:

Lansering av ny motor: 1,6 FSI 110 hk.

2003: Lansering av ny spesialmodell: Audi A2 colour storm. Denne leveres i tre friske farger: imolagul, misanorød og sprintblå, alle med kontrastlakkering i sort på de nedre karosseriflatene og rundt hjulbuene, i tillegg til sorte sidespeil og sort tak. Modellen kan leveres i kombinasjon med alle motorer unntatt 1,2 TDI 61 hk.

2005:

Produksjonen av Audi A2 avsluttes.

