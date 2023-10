En av de mest spesielle bilene som har blitt solgt i Norge

Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 55 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om et par sportsbiler som fristet mange på slutten av 1970-tallet – men som måtte spesialbestilles: Erkeengelske MGB GT og fransk-sære Matra Simca Bagheera.

At disse to lekre og attraktive sportsmodellene måtte spesialbestilles i 1978, var egentlig ikke så merkverdig. Bilåret 1978 var nemlig katastrofalt dårlig, og kjøpslysten var lav. Året endte med 77.821 nye biler – en kraftig nedgang fra 145.000 nye biler året før, i 1977. I et slikt klima var det ikke til å undres over at enkelte bilforhandlere og importører ble svært varsomme med lagerhold av biler som befant seg litt utenfor A4-boksen...

BAGASJE: Visst hadde Matra Simca Bagheera bagasjerom - bak motoren. Foto: Frank Williksen

Folkelig pris

Det var da også bare ganske få spesielt interesserte som var på jakt etter sportsmodeller, og for disse var utvalget sterkt begrenset – i alle fall når prisen ikke skulle helt gjennom taket.

I praksis betydde dette at modeller som for eksempel MGB GT og Matra Simca Bagheera måtte spesialbestilles. Skulle man ønske seg en mer sportslig modell uten å måtte vente for lenge, var det ikke stort mer enn Alfasud Sprint, Fiat X1/9 og Datsun 260Z å velge blant. Og Datsunen befant seg nok litt i overkant av «folkelig» pris...

BRITISK: MGB GT er så britisk som det kan bli. Her en 1976-modell. Foto: iStock

Det tok 18 dager å bygge Mercedesen - for hånd

– Urasjonelt

Og så kunne man altså bestille de to som er nevnt ovenfor, men dette var ikke helt uten enkelte videreverdigheter. Uansett ville man ende opp med behov for noe ombygging. Slike modeller ble nemlig ikke produsert med norske spesifikasjoner så lenge de ikke ble lagerført her i landet. I mer utfordrende tider blir mange ting litt annerledes, så også for kunder som ser etter sportsmodeller.

Ikke mange år tidligere hadde for eksempel British Leyland Norge en rekke engelske sportsvognmodeller på leveringsprogrammet. I 1978 fant man det «urasjonelt å sitte med biler i modellprogrammet som det kanskje selges 5-10 av hvert år,» svarte importøren da jeg etterlyste sportsmodeller på forsommeren i 1978.

Roger har 200 biler - nå må han selge unna

Oppbygges eksklusivt

PR-sjefen lovet imidlertid at det selvsagt var mulig å skaffe for eksempel en MGB, «som vel er den mest klassiske representant for den typisk engelske sportsvogn i forholdsvis tilgjengelig prisklasse.»

Han (det var naturligvis en han) formidlet den dyre oppskriften:

– Bilen må da spesialbestilles fra England, og det blir både meget dyrt og tidkrevende. MGB-samlebåndet er rett og slett ikke programmert for norske spesifikasjoner, så en bil må oppbygges helt eksklusivt.

ANNERLEDES: Også førerplassen skilte seg ut fra mengden i en Matra Simca Bagheera. Foto: Frank Williksen

Moderat etterspørsel

– Alternativene er å kjøpe en bil i England og ta hjem for egen ombygging, men særlig lettvint er jo heller ikke det. Det enkleste i så måte er å kjøpe en med eksempelvis sveitsiske spesifikasjoner, som ligner forholdsvis mye på norske, rådet han.

En lignende oppskrift kom fra importøren av Matra Simca Bagheera, Chrysler Norge, for den som gjerne ville ha denne oppsiktsvekkende franske modellen med tre enkeltseter i bredden, midtmotor og mye plast i karosseriet.

Bare tre år etter at den ble lansert i Norge, hadde bilen altså havnet på listen for spesialbestilling – så etterspørselen hadde vært meget moderat.

TRE SETER: Typisk for Bagheera var løsningen med tre separate seter i bredden. Foto: Frank Williksen

Mye å by på

«Den forsvant igjen meget raskt, og kan i dag – i likhet med MGB – bare skaffes på spesialbestilling, om du på død og liv må ha den,» skrev jeg blant annet i Alle Menns Blad sommeren 1978.

Fra importørens side så man ikke en slik transaksjon som spesielt krevende, forutsatt at man valgte sveitsiske spesifikasjoner og besørget nødvendig ombygging til norske krav, fikk vi vite.

Om de nå måtte spesialbestilles, så var begge disse bilene sportslige modeller som hadde mye å by på…

Trengte bare en liten del - endte opp med å kjøpe hele bilen

Også V8

MGB ble produsert med to alternative motorer – en firesylindret rekkemotor på 1,8 liter med 84 hk, og en 3,5 liters V8-motor med 137 hk. Med den minste motoren krevde sprinten fra 0 til 100 km/t 14 sekunder, noe V8-utgaven klarte på 11 sekunder. Ikke voldsomt imponerende for noen av dem.

Toppfarten var henholdsvis 175 km/t (1,8 liter) og noe over 200 km/t med V8 under panseret.

NYDELIG: Vakkert restaurert MGB GT 1978. Foto: iStock

Ikke sjenerende voldsomt

Matra Simca Bagheera kunne i 1978 fortsatt leveres med 1,3 liters motor med 84 hk, og en 1,5-liters variant med beskjedne 6 hk mer. Jeg var moderat imponert: «Selv om det nok merkes bra (med 6 hk mer) på en bil som denne, er det klart at særlig spennende blir den vel ikke før den passerer 100 hk.

Akselerasjon fra 0 til 100 oppgis til henholdsvis 12 og 13 sekunder, hvilket jo ikke er sjenerende voldsomt på en bil av denne typen – og topphastigheten er oppgitt til 185 og 190 km/t,» skrev jeg.

Bilklassikere solgt for spinnville priser

Noen tall

MGB GT 1978 – 1,8 liter:

Motor: 4-sylindret rekkemotor, 1,8 liter, 84 hk – maks dreiemoment 138 Nm/2500 omdreininger.

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,02 x 1,52 x 1,30 m

Akselavstand: 2,31 m

Bagasjerom: 272 liter

Egenvekt: 1.095 kg

Tillatt totalvekt: 1.300 kg

Akselerasjon, 0-100 km/t: 13,6 sek.

Toppfart: 175 km/t.

Matra Simca Bagheera 1,3 liter:

Motor: 4-sylindret rekkemotor, 1,3 liter, 84 hk. Maks dreiemoment 106 Nm/3200 omdreininger.

Drivverk: Bakhjulsdrift, 4-trinns manuell girkasse

Lengde x bredde x høyde: 4,01 x 1,74 x 1,22 m

Akselavstand: 2,37 m

Bagasjerom: 330 liter

Egenvekt: 980 kg

Tillatt totalvekt: Ikke oppgitt

Akselerasjon, 0-100 km/t: 13,4 sek

Toppfart: 185 km/t

Etter 6000 timer er klassikeren helt som ny

Video: Har du også tenkt over at bilene hadde mye mer farge før?