En av de beste familiebilene du kan kjøpe

– Det er nesten rart å si det, men jeg mener faktisk at 900.000 kroner ikke er så dyrt for denne bilen.

Ordene kommer fra kollega Vegard, etter å ha vært ute på en langtur med Kia EV9. Nå er det min tur til å få teste den. Og dette er en bil jeg har gledet meg til helt siden de første konseptbildene dukket opp.



Da var forresten jeg – og mange andre – temmelig sikre på at designet ville bli kraftig nedtonet når bilen skulle gå i produksjon. Der tok vi feil. Det eneste som er endret mye på er dørene. På konseptet åpnet bakdørene bakover, på produksjonsklar bil har det blitt en mer tradisjonell løsning.

Ellers er det høye og kantede designet behold. Dette er en bil som skiller seg ut!

DØRER: Slik så Kia EV9 ut i konseptversjon, det var ikke mange som trodde produksjonsklar bil skulle bli så likt dette.

Mye for en Kia ...

En kjapp presentasjon hvis du lurer på hva slags bil Kia EV9 er: Dette er en stor, elektrisk SUV med lengde på over fem meter. Den leveres med seks eller sju seter. Rekkevidden er på 505 kilometer og startprisen nesten nøyaktig 900.000 kroner.

Det siste har nok ganske mange reagert på. 900.000 kroner er mye for en Kia. Men har kollega Vegard et poeng? Det skal vi finne ut av nå.

Førsteinntrykket bak rattet er i alle fall veldig bra. Kvalitetsfølelsen i interiøret er god og utstyrsnivået høyt. Her er det rett og slett vanskelig å savne noe som helst. Så understreker da også Kia at EV9 skal være fullutstyrt.

Her møtte vi EV9 for nesten to år siden

DIGITALT: Skjermen dekker omtrent halvparten av øvre dashbord-del, men er likevel mindre enn det noen konkurrenter har å by på nå.

Lounge-følelse

Vår testbil har seks seter. De to midterste baksetene er separate, så er det en toseter helt bakerst.

Denne løsningen koster faktisk 20.000 ekstra i forhold til sjuseter. Men den byr også på mye ekstra fleksibilitet.

Du kan for eksempel dreie setene 90 grader for veldig enkel adkomst. Har du unger i barneseter, er det virkelig gull verdt. Da kan du glemme C-momenter og knoting for å få dem på plass. De to midterste setene kan også snus rundt - slik at fire personer kan sitte mot hverandre bakerst. Her snakker vi lounge-følelse.

Her kaller de rett og slett interiøret Lounge

BAKOVERVENDT: Velger du seksseter, kan du også snu de to midterste baksetene og lage en lounge-løsning her.

Fordele plassen

Interiørdesignerne til Kia fortjener ros for andre smarte løsninger. Her er det massevis av skikkelig koppholdere, oppbevaringsrom og USB-strømuttak. Det eneste vi kan savne, er bord på forseteryggene. Men til gjengjeld er det et lite bord i bakkant av midtkonsollen foran, med et stort rom under.

Andre seterad har også både varme og kjøling. Luksus! Det er separat styring av klimaanlegget for baksetene.

Plassen er så god at seks voksne sitter komfortabelt. Andre seterad kan skyves langt frem (eller langt tilbake). Det er viktig for å kunne fordele plassen best mulig.

TILPASSE: Her snakker vi baksete på første klasse! De to setene kan skyves mye i lengderetningen, dermed blir det også enkelt å tilpasse plassen etter størrelsen på passasjerene her og helt bakerst.

Første klasse

Det var mye om baksetene, men samtidig: Du kjøper neppe denne bilen hvis ikke nettopp baksetene og plassen/forholdene der er viktig for deg. Og her reiser (stor)familien på første klasse.

TOSETER: Fullverdige sitteplasser også helt bakerst.

Det er ikke mange seks- eller sjusetere som har mye plass igjen til bagasje når alle setene er i bruk, men det har Kia fått til her. Som seksseter er bagasjerommet på 312 liter. Det er omtrent som i en småbil.

Den kantete formen gjør også at du kan pakke mye i høyden. Velger du seksseter, er det også plass til ganske mye mellom de to midterste baksetene.

Denne er enda større, men skal koste mindre

ROMMELIG: 828 liter bagasjerom, det er seriøst stort. Her har du også mye å gå på i høyden.

Fortjener skryt

I vår testbil felles alle baksetene elektrisk ned. Som fireseter har den voldsomme 828 liter bagasjerom. I tillegg kommer frunk som er på 52 liter. Det er rikelig med plass til ladekabler og annet du vil ha lagret for seg selv.

IKKE BITTELITE: Slik ser bagasjerommet ut med alle setene i bruk. Du får med ganske mye her.

Hengervekten er også som den bør være, her kan du trekke inntil 2,5 tonn.

Kia fortjener skryt for forsetene. De er rett og slett super-gode. Det merkes ekstra godt ute på langtur, her kan du sitte i mange timer uten å bli sliten. Setene har varme, kjøling og massasje. Også her får du følelsen av at alt er tenkt på. Passasjersetet foran har en fotskammel-lignende løsning, den gir litt følelsen av første klasse på et fly.

SUV på første klasse, men det er neppe veldig mange som skal kjøpe

SMART: Det er rikelig med (gode) koppholdere og oppbevaringsløsninger rundt om i bilen. Legg også merke til ladepunktet, på forseteryggen. Det er ingen dum plassering.

Litt tungvint

Sittekomforten underbygges av lavt støynivå og svært komfortable kjøreegenskaper. Det er mange elbiler som sliter med at høy vekt gir litt stumpete kjørefølelse. Det har Kia klart å minimere veldig bra. EV9 flyter avgårde og imponerer stort på landevei og motorvei.

Skjermløsningen er en videreføring av den vi kjenner i blant annet lillebror EV6. I den kombineres klimaanlegg med valg av en rekke funksjoner. Du velger først visning – så trykker du deg videre. Vi har ikke blitt helt fortrolig med akkurat det og er neppe de eneste: I EV9 har nemlig Kia laget en ny løsning. Styringen av klimaanlegget vises permanent, men er litt knotete plassert, mye av dette er skjult bak rattet. Det virker litt lite gjennomtenkt.

Det er også litt tungvint å få bort filskiftassistenten. I og med at EV9 er er helt ny modell, har den varsling hvis du kjører over fartsgrensen. Dette er en ny EU-regel som også Norge følger opp. Du kan ta den bort, men det krever litt trykking det også. Her hadde det vært smart med en type hurtigtast. Bortsett fra dette fungerer infotainmentsystemet utmerket.

ROMMELIG: EV9 er så vidt over fem meter lang, ikke overraskende gir det svært gode plassforhold inne i bilen.

Fortjener oppmerksomheten

Materialvalg og finish innvendig er ikke helt på premiumnivå. Dette er mer folkelig pluss. Men det er samtidig mange fine detaljer og ikke minst mange løsninger som virker svært gjennomtenkte.

For å oppsummere litt: Det er ingen tvil om at Kia her kommer med en bil som virkelig fortjener oppmerksomheten den har fått så langt.

Jeg har selv 13 år bak meg med sjuseter og har i løpet av disse årene lært ganske mye om hva som er viktig når du skal lage bil for storfamiliene. Den jobben har Kia løst med glans.

Klikk her for å lese testen vår av EV9

UTSTYR: Varme og kjøling også i baksetene. Utstyrsnivået er høyt i Launch Edition-utgaven som er først ut.

Denne får de lyst på!

Nå begynner ungene mine å bli store og vi har ikke lenger behov for veldig mye plass. Men likevel kjenner jeg på at dette hadde vært en helt perfekt familiebil. Ja, det kommer også helt uoppfordret fra datter (13) og sønn (14) som stortrives i hvert sitt baksete: Denne bilen får de lyst på!

Tilbake til starten: Er den virkelig verdt drøye 900.000 kroner? Som du kanskje har skjønt nå: I løpet av testperioden går jeg fra å være litt skeptisk – til å tenke at «Ja, det er den!»

Det som imponerer mest er hvor gjennomført bilen er. Det gjelder alt fra kjøreegenskaper, til utstyr og alle de praktiske løsningene. Kia har virkelig tatt jobben på alvor, resultatet er en av de aller beste familiebilene du kan kjøpe akkurat nå.

Rekkevidde og egenskaper på vinteren? Det kan du lese mer om her:

Med EV9 har Kia en imponerende god familiebil. Så gjenstår det å se hvor mange som er villige til å bla opp over 900.000 kroner for en bil med Kia-logo i fronten. Kia EV9 GT-Line Launch Edition Effekt og ytelser: Motor: 2x elektrisk, 4x4

Effekt: 384 hk / 700 Nm

0-100 km/t: 5,3 sekunder

Toppfart: 200 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 99,8 kWt netto

Rekkevidde: 505 kilometer

Forbruk: 22,4 kWt

Hurtiglading: 210 kW

Ombordlader: 11 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 501 x 198 x 178 cm

Bagasjerom: 333/828 liter

Frunk: 52 liter

Hengervekt: 2,5 tonn

Vekt: 2.589 kg Pris: Fra: 899.900 kroner

Se video av Kia EV9 under: