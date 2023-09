En av årets største nyheter – nå er prisen klar

Helt siden den ble vist fram første gang har det vært stor oppmerksomhet rundt Kia EV9. Her kommer koreanerne med en elbil som virkelig skiller seg ut. EV9 er en diger SUV, med særpreget design både utenpå og inni.

Med en lengde på over fem meter er EV9 Kias største personbil hittil. Bagasjeromsvolumet i biler med to seterader er på 828 liter når setene er slått opp, mens biler med tre seterader har et bagasjerom på opptil 333 liter når setene er slått opp. I tillegg er det frunk foran.



LOUNGE: Her kan du lage din egen baksete-lounge, ved å snu de midterste baksetene.

Lage en lounge

Det har lenge knyttet seg spenning til hva bilen vil koste på det norske markedet og nå har vi akkurat fått svaret på det:

Lanseringsutgaven GT-Line med AWD starter på 899.900 kroner, da som sjuseter. Med seks separate seter er prisen 919.900 kroner.

Går du for seks seter kan du på andre seterad velge elektriske seter med fotskammel som kan lenes godt bakover. Du kan også velge vendbare seter slik at man kan lage sin egen lille lounge bak i bilen, ved å snu baksetene mot hverandre.

ROMMELIG: Over fem meter lang og med et svært kantete design, det betyr solid innvendig plass i Kia EV9.

Mye utstyr

Ifølge Kia får lanseringsutgaven trolig i overkant av 500 kilometers rekkevidde.

Bilen har en motor foran og en bak. Begge på 192 hk noe som gir 384 hestekrefter samlet. 0-100 går unna på 5,3 sekunder og maks dreiemoment er 700 Nm.

Utstyrsnivået skal være svært høyt, i tillegg er tre års serviceavtale inkludert.

EV9 er utstyrt med 800-volts ladeteknologi. Under ideelle forhold vil den kunne hurtiglade seg til en rekkevidde på 239 kilometer på kun 15 minutter.



Dashbordet har to skjermer på 12,3 tommer. I mellom dem en egen skjerm på 5,2 tommer.

Kommer før jul

Såkalt vehicle-to grid eller V2G/V2H betyr at du kan gi strøm tilbake til nettet eller huset ditt. Kia var tidlig ute med V2L som gir mulighet til å plugge elektriske apparater til bilen. Nå kan den på sikt gi strøm tilbake til huset eller til nettet. Batteriet i EV9 er fjerde generasjon av Kias batteriteknologi og energitetteten er økt.



De første eksemplarene av EV9 vil være på plass hos kundene i god tid før jul. Ifølge den norske importøren har interessen for bilen vært enorm.



Se video av Kia EV9 under: