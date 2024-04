Emil (21) landet stor-avtale: – Du får ikke se meg naken!

21 år gamle Emil Heyerdahl fra Bjørkelangen er Norges første motorsport-utøver som har landet en unik sponsoravtale med den kontroversielle tjenesten OnlyFans.

Den omdiskuterte plattformen er kjent for mye nakenhet – hvor brukerne må betale for å se ulikt innhold. Samtidig har OnlyFans utviklet seg til en kanal som handler om mye mer enn nakenhet.

Likevel vekker Emils nye storavtale med aktøren oppsikt.

– Dette er et kjempespennende samarbeid, og jeg kan slå fast med en gang: Du får ikke se meg naken, forteller Heyerdahl til Broom.

21-åringen forteller mer om samarbeidet med den kontroversielle aktøren i intervjuet øverst i saken.

OFFISIELT: Emil blir den første motorsport-utøveren i Norge med OnlyFans som sponsor. Foto: Philip Mittet

Kjører for Porsche

Det norske racing-talentet har tidligere kjørt for Aston Martin. I år har han landet en helt ny avtale med Porsche.

Nå tar 21-åringen et nytt steg i karrieren sammen med Porsche-teamet Wimmer Werk Motorsport – i GT4 European Series. Her skal Emil kjempe om EM-medalje.

– Jeg har tidligere jobbet tett med Porsche, så det å finne tilbake til hverandre er utrolig spennende – litt som å komme hjem. Wimmer Werk Motorsport er nykommere i EM. De har bred erfaring fra andre globale mesterskap, og sammen med dyktige folk i teamet, er jeg sikker på at vi kommer til å kjempe om å stå øverst på seierspallen, sier Heyerdahl.

Les også: Emil har signert drømmekontrakt – blir fører for Aston Martin

Ikke bare bil

Storsatsningen handler ikke bare om å prestere maksimalt bak rattet på banen. Det innebærer også mye jobb utenfor bilen, som fysisk trening, samt lande sponsoravtaler.

I tillegg har Heyerdahl hatt fokus på å etablere seg i sosiale medier.

På få måneder har motorsport-profilen gått fra 30.000 følgere på Instagram til godt over 74.000 følgere.

– I et konkurranseutsatt marked er det avgjørende for meg å vise mer av hvem jeg er. Ja, jeg er først og fremst en racingsjåfør, det er det jeg ånder for, men jeg har også et behov for å uttrykke meg selv kreativt. Og det får jeg utløp for på Instagram, Snapchat og TikTok, sier 21-åringen.

Han forteller til Broom at hans synlighet på sosiale medier også har bidratt til å lande den nye storavtalen med OnlyFans.

Test Porsche Cayenne Turbo: – Denne kødder du ikke med!

Emil forteller mer om OnlyFans-samarbeidet her: