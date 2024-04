Elon Musk om Model 2: – De lyver

Bare få uker etter at Elon Musk bekreftet at de planlegger å produsere en billig Tesla-modell i Berlin (som sannsynligvis skal hete Model 2), har en rekke nettsteder nå meldt at planene er lagt på is.

Det var Reuters som først var på ballen, etter å ha mottatt informasjon fra kilder på innsiden av Tesla-systemet. Men det er slett ikke lett å bli klok på hva som er sant og ikke sant.

– De lyver



Elon Musk sparer i hvert fall ikke på kruttet. I en kommentar på X (tidligere Twitter), skriver han rett og slett følgende:

– Reuters lyver, igjen.

Det kan ikke tolkes som annet enn at planene ikke er lagt på is, men som sagt: Her er det foreløpig ingenting som verken er bekreftet eller avkreftet.

IVRIG: Elon Musk har for vane å slippe små drypp om nyheter på X, ofte så små at de skaper en masse rykter som påvirker børsverdien til selskapet. Foto: Alain Jocard

Det som imidlertid er bekreftet, i hvert fall fra Elon Musk, er at planene om en Tesla Robotaxi står ved lag. Noen timer etter løgn-påstanden, skrev nemlig Musk på X at «Tesla Robotaxi avdukes 8. august».

Robotaxi er en førerløs drosjetjeneste som Tesla har hintet om lege. Det er ventet at bilene vil bruke den samme selvkjørende teknologien som Tesla allerede utvikler for sine biler med FSD – Full Self-Driving Capability.

Hårete mål for billig-Tesla

Når det gjelder Model 2 (merk at navnet ikke er bekreftet), er det ventet at den skal være mindre enn Model 3, og vil få en prislapp på under 25.000 euro.

Musk har tidligere uttalt at dette skal bli en skikkelig folkebil, og har blant annet sagt at målet er at den skal selge i 42 millioner eksemplarer i løpet av sin livssyklus. Det vil i så fall bety dobbelt så mange Tesla Model 2 på veiene som Volkswagen Boble i sin tid.

Om det skjer, vil bare tiden vise. Enn så lenge kan vi bare konkludere med at ingenting er avklart rundt billig-Teslaens videre skjebne.

