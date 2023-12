Elektriske busser tåler ikke kulden – tas ut av trafikk

Tirsdag morgen er flere busser innstilt i morgenrushet i Oslo.

Det samme skjedde i går ettermiddag, med rundt 50 innstilte avganger.

«Feil på transportmiddelet», viste seg å være årsaken, før Ruter bekreftet at det er de elektriske bussene som ikke tåler kulden.

Det er Nordre Aker Budstikke som omtalte saken først.

– Det er kulden som gjør at rekkevidden på elbussene ikke er like god som ellers. Bussene går raskere tomme for strøm. Nå registrerer vi hva som skjer dag for dag, og så får vi finne ut hvordan man kan gjøre dette bedre fremover, kommenterer kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen, til Nab.no.

Broom har fått bekreftet at dagens innstillinger også skyldes kulden.

KALDT: Tirsdag formiddag er det 12 minusgrader i Oslo. Det skaper problemer for enkelte bussavganger. Illustrajonsfoto: NTB

Rekkevidde på 25 mil

Kuldeutfordringene gjelder blant annet linje 34 og 52, som kjøres av nye, elektriske leddbusser. Disse ble satt i drift i april i år.

INVESTERER: Ruter investerer mye penger i nye elbusser i Oslo. Foto: NTB

Samlet er det snakk om 183 nye elektriske leddbusser, fra Solaris.

De 18 meter lange leddbussene er utstyrt med en batteripakke på 500 kWt, som gir en rekkevidde på over 250 kilometer – under gode forhold.

Med kulden som herjer i hovedstaden nå, vil naturligvis rekkevidden reduseres merkbart.

– Innen utgangen av 2023 kan bussturene i Oslo gjøres med utslippsfrie busser. Det er en stor seier for miljøet, har Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, tidligere uttalt i en pressemelding.

I løpet av 2023 får Ruter totalt 320 nye elbusser i Oslo.

FLERE PÅ VEI: I løpet av året skal Ruter ha 320 elektriske busser i stallen. Foto: Terje Pedersen / NTB

