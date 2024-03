Elbilsalget svikter – VW tror på storsalg av bensin- og dieselbiler

Det er tøffe tider i bilbransjen, noe også verdens nest største bilprodusent Volkswagen har fått merke. Innen 2026 er målet å spare 10 milliarder euro (tilsvarer 114 milliarder kroner), og øke fortjenestemarginen fra 3,6 til 6,5 prosent.

Nå får innsparingene konsekvenser for elbil-planene ved hovedfabrikken i Wolfsburg.

Dropper opprinnelige planer

Opprinnelig var planen å starte produksjon av elbilen ID.3 i Wolfsburg allerede høsten 2023, men det skjedde ikke, blant annet på grunn av redusert elbil-etterspørsel i viktige, europeiske markeder.

I stedet har Volkswagen besluttet å satse for fullt på produksjon av forbrenningsmotorer og ladbare hybrider ved fabrikken inntil videre, deriblant Golf og Tiguan, skriver bransje-nettstedet Automotive News.

ENDRER PLANER: Inntil videre blir det fullt fokus på forbrenningsmotorer ved Volkswagens hovedfabrikk.

Ifølge Volkswagens produksjonssjef Christian Vollmer er de svært optimistiske med tanke på salget av disse modellene fremover.

– Dette er sterke modeller som vil holde anlegget godt utnyttet. Jeg er sikker på at vi i år vil overgå de 500.000 kjøretøyene som produseres ved hovedfabrikken, for første gang på lenge, sier han til nyhetsbyrået DPA.

– Hver euro teller

Vollmer sier videre at dette ikke rokker ved fremtidige planer om elbilproduksjon ved anlegget. Deler av anlegget er under ombygging, og fra 2026 er det ventet at elektriske etterfølgere til de to nevnte bilene vil bli produsert her.

Samtidig bekrefter Vollmer at produksjonen av ID.3 fortsetter som før ved anlegget i Zwickau, øst i Tyskland.

– Hver euro vi ikke trenger å bruke, teller. Det er derfor vi har bestemt oss for å fortsette å samle volumproduksjonen av ID.3 i Zwickau, og effektivt utnytte det allerede fullt utstyrte anlegget, sier Vollmer.



POPULÆR: Volkswagen ID.3 er en av Volkswagens aller mest populære elektriske modeller.

– Uaktuelt å snu

Salget av elbiler har gått ned i flere viktige markeder den siste tiden, og allerede i november meldte Volkswagen at de kuttet skift ved Zwickau-fabrikken på grunn av synkende etterspørsel.



Volkswagen-sjef Thomas Schäfer er imidlertid trygg på at det vi opplever nå, er bare en midlertidig brems.

– Volkswagens mål står fast, og det er uaktuelt å snu. Dette er bare noe vi må gjennom, sier han til Business Insider.



Andelen leverte elbiler fra hele Volkswagen-konsernet passerte for første gang ti prosent i fjerde kvartal 2023. Innen 2030 er målet at hele 80 prosent av bilene med VW-merke som produseres i det europeiske markedet, skal være elektriske.



