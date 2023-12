Elbilforeningen ut mot Sandra Borch: – Svært lite kunnskap

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, er ikke nådig i kritikken mot forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Det skjer etter at statsråden nylig gjestet Broompraten. Her forteller Borch at det ikke er aktuelt med elbil, og at folk må få velge biltype og drivlinje selv.

Hun mener elbil er veldig godt alternativ for mange. Men ikke for enkelte, som har lange avstander å kjøre. Som for eksempel ute i distriktene.

– I Broompraten viser forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch mangel på kunnskap, men det verste er at hun har liten tro på distriktenes mulighet til å være med på teknologiskiftet, sier Bu i en kommentar til Broom.

Se utdrag fra intervjuet, og hvorfor Elbilforeningen raser, øverst i saken.

ELBIL-NEI: På spørsmål om elbil er aktuelt å eie selv, svarer Borch nei. Her er statsråden med på tur i Ford F-150 Raptor – i Broompraten.

– Svært lite kunnskap

Bu legger til at Borch sitter i regjeringen som skal sørge for å levere på Stortingets klimamål, om at det kun skal selges nullutslippsbiler i 2025.

– Borch bidrar til å bygge opp om myter og fordommer mot elbil og forherliger gammel teknologi som vi av hensyn til store klimautfordringer ønsker å kvitte oss med. Som distriktets forsvarer har hun overraskende lite tro på mulighetene det å bo i Distrikt-Norge byr på, sier Bu.

Norsk elbilforening er tydelig på at det er lenge siden elbiler kun passet inn i storbyene.

– Borch har åpenbart svært lite kunnskap om hva slags elbiler som finnes og hvordan ladenettverket er utbygd, fortsetter Bu.

Statsbudsjettet 2024: Bensin- og dieselbiler blir dyrere



KRASS: Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, er krass i tonen mot forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Rekkevidde-angst

I Broompraten gir Borch et eksempel på strekningen Tromsø-Lavangen.

– Det er en tre timers kjøretur. Hvis det har gått et skred og du må stå lenge i kø, får du litt rekkeviddeangst, sier Borch.

Christina Bu får ikke blitt mer uenig i sin kommentar:

– Hun har åpenbart svært lite kunnskap om hva slags elbiler som finnes og hvordan ladenettverket er utbygd. Å reise med elbil fra Troms til Lavangen i 25 minus er fullt mulig. Det er 16 ulike hurtig- og lynladestasjoner langs strekningen. Disse har til sammen 73 ladeuttak, sier Bu.

Sandra Borch har følgende kommentar til Norsk elbilforening og Christina Bu:

– Rekkevidde-angst er noe må man føle på selv. Hvilken biltype man kjøper, mener jeg er et personlig valg, avslutter statsråden.

Elektriske busser tåler ikke kulden – tas ut av trafikk

Se intervjuet som får det til å koke hos elbilforeningen her:

Lovet maks 20 kroner literen – dette svarer Senterpartiet nå:

Hele episoden med Sandra Borch ser du her: