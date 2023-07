Mange legger ferien til Norge denne sommeren. Kanskje du planlegger din første bilferie i elbil? Det kan bli dyrere enn du kanskje hadde sett for deg, særlig hvis du ikke er bevisst fellene.

Mange får seg for eksempel en overraskelse når de triller inn på hurtigladestasjonen. Da vi omtalte ladeprisene sist, var drop in-prisene helt oppe i 8 kroner og 40 øre pr kilowattime hos de dyreste ladeselskapene.

Bruker elbilen din 2 kilowattimer på mila på motorveien, kan kostnaden per mil fort komme opp i 20 kroner – hvis vi regner inn såkalt ladetap, energi som går tapt under ladeprosessen.

Den gode nyheten er at med litt planlegging behøver ikke turen å bli særlig kostbar i det hele tatt. Her er Brooms beste økonomitips til elbilferien

1. Husk bombrikke!

AUTOPASS: Har du ikke avtale, kan ferien bli en dyr affære.

Mange lever i den tro at så lenge bilen har et bilskilt som starter med bokstaven E, så kjører man både rabattert og gratis på ferger, broer og gjennom bomstasjoner. Det stemmer dessverre ikke. Uten Autopass-avtale må du betale full pris på hver eneste passering, uansett om du kjører Nissan Leaf eller Hummer H2. Dermed kan du få deg en meget ubehagelig overraskelse i postkassen når ferien er over.

Å tegne en slik avtale bør derfor være noe av det første du gjør etter at du har kjøpt din første elbil.



2. Sjekk lufttrykket i dekkene



Visste du at dekkene skal ha høyere lufttrykk enn normalt når bilen er fullastet med bagasje og ferieklare familiemedlemmer? Hvis ikke, kan det gå ut over både sikkerhet, kjøreegenskapene og ikke minst: Økonomi.

Med økt vekt vil dekkene automatisk «synke», og mer av gummien kommer i kontakt med veibanen. Dette fører til økt dekkslitasje, men også til økt rullemotstand, som igjen betyr høyere forbruk, kortere rekkevidde og hyppigere behov for ladestopp.

I denne saken har vi forklart mer om hva som skjer, og hvordan du finner ut hva som er riktig lufttrykk i dekkene når bilen din er fullastet.

3. Sjekk ut ladepriser og ladeavtaler



Ladeprisene varierer mye fra selskap til selskap, men også ladeeffekt og hastighet kan spille en stor rolle for prisene. Velger du en lynlader med høy ladeeffekt (150 kW eller mer), må du ofte betale mer enn for hurtiglading (50 kW eller mer) eller normallading (22 kW).

Samtidig kan det være mye penger å spare dersom du benytter deg av ladeavtale, for eksempel gjennom foreninger som NAF og Elbilforeningen, med bilimportør eller med ladeselskapene direkte.

Det er særlig én avtale som kan vise seg svært lønnsom å benytte, viser vår ferske gjennomgang. Den kan du lese mer om i saken under.

5. Start hjemmefra med fulladet bil

LADEBOKS: Har du muligheten for å lade bilen hjemme før avreise, bør du gjøre det. Foto: Ole Berg-Rusten

Spotprisen på strøm i Sør-Norge har i snitt ligget på 76 øre pr kilowattime så langt i juli. Selv med kostnader knyttet til fastledd og påslag, er det betydelig billigere å lade bilen hjemme enn hos hvilket som helst ladeselskap langs veien. Har du muligheten til å lade bilen hjemme, bør det derfor være en selvfølge å starte hjemmefra med fulladet bil.

Mange nye elbiler har en rekkevidde på 40-50 mil eller mer på tørre sommerveier. Det er kanskje nok til at du kommer helt fram til første overnatting? I så fall har første dag på veien vært av den svært rimelige sorten.

6. Bruk destinasjonslading



Enten du overnatter på campingplass, motell eller hotell, bør du sjekke ut mulighetene for såkalt destinasjonslading. Dette er ofte lading med begrenset effekt, noe som betyr at det kan ta mange timer å fullade batteriet i elbilen. Ofte går det raskt nok til at du kan starte med fulladet batteri morgenen etter.

Slik lading er ofte vesentlig rimeligere enn hurtig- og lynlading langs veiene, men krever ofte at du bruker din egen ladekabel. Husk derfor å pakke ned både ladekabel og eventuell nødlader for vanlig stikkontakt før du kjører hjemmefra.

7. Velg riktig ladefart

Som vi allerede har vist, varierer ladeprisene mye fra selskap til selskap. Men også effekten kan spille en stor rolle for prisene. Velger du en lynlader med høy ladeeffekt (150 kW eller mer), må du ofte betale mer enn for hurtiglading (50 kW eller mer) eller normallading (22 kW).



Før du kobler bilen til laderen, bør du derfor sjekke hva som er maksimal effekt din bil kan ta imot. Har du for eksempel en Kia Niro EV eller Hyundai Kona, er maksimal ladeeffekt rundt 80 kW. Da har det lite for seg å koble den til en lynlader som kan levere 300 kW eller mer.

8. Unngå taklast om du kan

BREMS: Med taklast øker luftmotstanden. Resultatet er høyere forbruk.

Visste du at bilens luftmotstand ofte regnes som den viktigste faktoren for energiforbruket? Jo mer aerodynamisk utformingen er, jo bedre er det for forbruket. Et godt eksempel er Hyundai Ioniq 5 og Ioniq 6. Disse er utstyrt med samme drivlinje, men rekkevidden til Ioniq 6 er flere mil lenger enn Ioniq 5.

Mesteparten av forklaringen ligger i at Ioniq 6 har en utforming som innebærer langt mindre luftmotstand enn Ioniq 5.

Har man skiboks eller annen taklast, risikerer man langt høyere luftmotstand, noe som vil gjenspeiles i forbruket. Særlig dersom mye av kjøringen foregår i høy hastighet på motorveien, kan rekkevidden bli mye kortere med taklast.

Derfor: Har du muligheten til å pakke all bagasje inn i bilen, vil det være mest økonomisk lønnsomt.

9. Kjør vettugt

Siste punkt på listen er kanskje det aller viktigste, fordi det både har med forbruk og sikkerhet å gjøre. Forskjellen på å kjøre i 80 og 110 kilometer i timen kan være vesentlig for begge deler.

Undersøkelser viser at elbiler ofte er mest effektive ved rundt 80 kilometer i timen. Du bør også prøve å unngå « rykk og napp-kjøring», og slippe wattpedalen i nedoverbakke hvis mulig. Da vil bremseenergien automatisk føres tilbake til batteriet, og være med på å forlenge rekkevidden.

Følg trafikken og unngå aggressiv kjøring. Det sikrer både rekkevidden og reduserer faren for ulykker.

God tur!

