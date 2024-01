2023 ble et veldig spesielt bilår. Noe som preget året, var store svingninger på både nybil- og bruktbilpriser, og kampanjer som var til dels oppsiktsvekkende. Ikke minst ble det gjort mange elbilkjøp med opptil sekssifret rabatt – vi kjenner til avslag på opptil 100.000 - 150.000 kroner på kurante elbilmodeller.

Det var Teslas kraftige priskutt i januar måned som utløste stor uro i markedet, og som etter hvert tvang stadig flere til å hive seg på rabatt-karusellen. Selv om mange kunne juble over å ha gjort kanskje sitt livs bilhandel, har denne medaljen også en annen side. De som kjøpte samme modell dagen før til full pris, var ikke like fornøyde. Ikke bare hadde de betalt vesentlig mer for samme bil – men måtte samtidig se bruktverdien falle drastisk.

Verditap: 500.000 kroner - på ett år

«Blir dyrere fra nyttår»

Noen følte seg også direkte lurt, sånn som en Broom-leser på Vestlandet, som ønsker å være anonym – vi kan jo kalle ham «Svein». Han kjøpte en Mercedes-Benz EQC i januar 2023. Det var også en ganske spesiell bil – en AMG premium pluss til 743.000 kroner, som var på kampanjepris frem til 31.12.2022. Dette inkluderte også vinterhjul.

– Jeg skrev kontrakt 29. desember 2022, fordi «alle» - og ikke minst Mercedes-forhandleren – var veldig tydelige på at det ville bli økt moms og et prishopp fra nyttår (1. januar 2023).

INNBYDENDE: En innbydende og funksjonell førerplass er en av EQCs sterke sider. Foto: Daimler AG

Gunstig handel

– Nå, etter drøyt 11 måneder og 17.700 kilometer kjørt, tilbyr Bertel O. Steen 565.000 kroner i innbytte! Det betyr raske 180.000 kroner tapt – og er dermed trolig det dummeste bilkjøpet jeg noen gang har gjort, fastslår «Svein», som har hatt et titalls premiumbiler siden årtusenskiftet.

– Jeg har aldri tapt mer enn halvparten av dette på noen annen bil med samme eierskapsperiode og samme kjørelengde.

– Hvorfor valgte du denne bilen i utgangspunktet?

– Det var kona som likte bilen best, selv hadde jeg ingen andre motiver enn at det så ut til å være en gunstig handel. Jeg visste jo at elbilmarkedet var uforutsigbart, men trodde virkelig ikke at dette bilkjøpet kunne bomme.

Både irritert og skuffet

– Da jeg spurte om fargemuligheter, og ønsket sort bil, måtte det undersøkes om det var sorte biler igjen å få tak, i da det begynte å bli lite biler, ble det opplyst. Dette har i ettertid vist seg – ifølge påstander fra andre eiere - å være veldig langt unna sannheten.

– Sannheten var at det sto mellom 200 og 300 biler på diverse lager, blant annet i Drammen på dette tidspunktet. Hadde jeg visst noe som helst om dette, så hadde jeg ventet med å kjøpe bil – selvfølgelig, sier «Svein», som er både irritert og skuffet over hvordan dette utviklet seg.

Dårlig politikk

– I ettertid så jeg jo at EQC fortsatt ble tilbudt på samme vilkår – og også lavere enn det jeg fikk. Blant annet ble bilen tilbudt på leasing med en årskostnad for kunden på rundt 100.000 kroner. Det skuffer og overrasker meg at ikke Bertel O. Steen tar mer ansvar – det er selvsagt ingen som kjøper en brukt EQC til 650.000 kroner når bilen kan leases så gunstig.

Å kaste alt ansvar over på kundene på denne måten, er dårlig politikk for Bertel O. Steen, understreker «Svein».

SUV: Mercedes-Benz EQC er en kompakt SUV, i en klasse som er svært populær

Ikke imponert

– Likevel – hvorfor ville du kvitte deg med bilen så snart?

– Jeg kjører mye, så det er ugunstig med privatbil. Planen var å gå over til varebil, og jeg hadde sett meg ut en V-Klasse på grønne skilt til rundt en million som jeg ville bytte inn EQC-en mot. Men heller ikke det var nok for dem, så da blir det nok ikke flere Mercedes-Benz: Tilliten er dessverre borte, sier Svein, som heller ikke er imponert over kundebehandlingen.

Feil holdninger

– En del EQC sliter fordekk. Det er flere i Facebook-gruppen for EQC som har kontaktet forhandler vedrørende dette. Verkstedet forlanger 2.900 kroner for å gjøre en forstillingskontroll, og de kommer oftest tilbake med følgende melding: «Du kjører for mye i rundkjøringer og du kjører for fort osv.» Så du skal virkelig melkes i alle retninger, mens leverandøren ikke tar noe ansvar. Da opplever jeg at holdningene er feil på flere områder.

– Det generelle inntrykket er at jo større organisasjonen er, desto dårligere og mer upersonlig ser det ut til at kundebehandlingen er, slutter «Svein».

Broom har forelagt saken for Mercedes-Benz Norge, der informasjonssjef André Jaskiewicz har følgende kommentar:

Moms og vektavgift

– Svaret her vil være noe sammensatt, og vi ser det mest ryddig å spole litt tilbake for å se på hvilke faktorer som har påvirket bilbransjen de seneste årene. Vi har vært gjennom en unik periode i moderne norsk bilhistorie, som naturlig nok har vært utslagsgivende for både tilbud- og etterspørselssiden. Årene 2020 – 2022 var preget av redusert tilbud: Pandemien og geopolitiske forhold satte forsyningskjeden som helhet under press. Samtidig så vi gjennom pandemien økt etterspørsel etter egen bil - og det var lange ventelister på flere modeller.

– I tillegg signaliserte regjeringen innføring av moms på elbil - og vektavgift - i 2023, noe som potensielt kunne sette tidspress for eventuelle kjøpere, sier han til Broom.

Huslån fremfor ny bil

– I 2023 ble det økt tilbud, med normalisering av forsyningskjeden og økt produksjon. Samtidig ble etterspørselen redusert - stigende inflasjon og rask økning av rentenivået demper etterspørselen etter ny bil, understreker Jaskiewicz.

– Man har altså på noen få måneder i overgangen fra 2022 til 2023 gått fra en situasjon der «ingen hadde biler», og «alle skulle ha bil», til en situasjon med normal produksjon, og kunder som prioriterer betaling av eksempelvis huslån, fremfor ny bil. En stikk motsatt situasjon med andre ord.

Ikke unikt for bilbransjen

– Mercedes-Benz har alltid søkt å skape forutsigbarhet for nye og eksisterende kunder, men vi opererer ikke i et vakuum. Så når andre produsenter reduserer prisen på sine populære modeller, påvirker det hele bransjen. En bransje som med rette forventet økte priser til sluttkunde blant annet på grunn av innføring av avgifter fra staten. Vi forstår at det er en kjedelig situasjon for den anonymiserte kunden, men det er dessverre ikke unikt for bilbransjen at prisene tilpasses uforutsette endringer i markedet, både på nye og brukte biler.

– En generell kommentar når det gjelder dekkslitasje er at det i hovedsak er kjørestil og bruksmønster som påvirker dette. Elektriske biler har ofte betydelig høyere vekt, effekt og dreiemoment, som krever en tilpasset kjørestil. Forutsatt at hjulstilling er innenfor aktuelle toleranser, ser vi ofte at en økonomisk kjørestil gir positiv effekt med tanke på slitasje og forbruk, avslutter André Jaskiewicz.



