Elbil på glatta? Dette bør du teste ut selv

Tesla Model Y har blitt en gedigen suksess i Norge. Det var Norges mest solgte bil i fjor – og er det samme så langt i år.

Faktisk ruller det over 52.000 eksemplarer på norske veier.

Men hvordan fungerer egentlig Norges mest solgte bil på skikkelig glatt vinterføre?

For å finne ut av det har vi tatt turen til Golsfjellet og et av Norges største isbane-anlegg.

Bli med til fjells og se testen øverst i saken.

BESTSELGER: Model Y har gode vinteregenskaper, men hvordan oppleves Norges mest solget bil under litt mer utfordrende forhold? Vi har testet.

Stabil

Bilen vi tester under svært glatte forhold på isen, er Model Y Performance, utstyrt med helt vanlige piggdekk.

– Førsteinntrykket er at Model Y oppleves som en veldig stabil og trygg bil under disse forholdene. Samtidig er det ingen hemmelighet at elbiler veier mye. Dette merker du ekstra tydelig når du skal bremse opp under slike forhold, forteller Brooms Mats Brustad.

Han legger til:

TRACK MODE: Model Y Performance er utstyrt med «Track Mode» – som gjør at du kan tilpasse flere egenskaper på bilen selv.

– Én ting er økt bremsestrekning, men å kjenne hvordan bilen oppfører seg hvis du får en skrens eller sladd, er noe jeg anbefaler alle å teste ut selv. Det finnes flere godkjente isbaner i Norge hvor du kan ta med egen bil å kjenne på nettopp dette.

– Hva vil du si er den største forskjellen på å kjøre elbil på glatta kontra en fossilbil?

– Min erfaring er at en tyngre elbil, som gjerne også har litt ekstra krefter, kan oppleves litt mer brå og uforutsigbar. Her spiller også grad av regenerering inn. Men dette gjelder altså under litt mer utfordrerne forhold.

RASK: Med over 500 hestekrefter er det få i klassen som holder følge med Model Y Performance.

Tester Track Mode

Tesla Model Y handler ikke bare om fornuft. Det gjelder spesielt hvis du velger Performance-versjonen.

Den byr på firehjulsdrift, 534 hestekrefter og gjør 0-100 km/t på 3,7 sekunder. En oppskrift på mye moro, i alle fall på papiret.

Men hvordan fungerer det på bane? Vi tester bilen, inkludert Track Mode.

Se hvordan det fungerer, og hva som irriterer oss litt i klippet under:

