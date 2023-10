Storbilen Superb kom på markedet første gang i 2001 og har siden vært en suksess for Skoda i tre generasjoner.

Stasjonsvognutgaven har knapt hatt noen konkurrenter i kombinasjonen plass og pris. Slik sett har den virkelig levd opp til det Skoda ønsker å posisjonere seg som i markedet: Smarte og rommelige biler, til gunstig pris.

Her hjemme solgte Superb bra i mange år, ikke minst i kombinasjonen stasjonsvogn og firehjulstrekk. Men med elbilenes inntog har det også blitt langt mellom hver nye Superb ut på norske veier. Elektriske Enyaq står for det aller meste av Skoda-salget her hjemme.

Litt overraskende til Norge

Nå er det straks klart for fjerde generasjon av Superb. Litt overraskende kommer den også til Norge. Importøren bekrefter at den skal selges i en begrenset periode og gjennom 2024. Det blir dermed også siste salgsår for Superb her hjemme.

Her er det nærliggende å tenke at ladbar hybrid blir eneste drivlinje, men dette skal ikke være endelig avgjort.

Nå har Skoda akkurat sendt ut noen designskisser av bilen. Samtidig bekrefter de at nye Superb skal ha verdenspremiere 2. november. Deretter skal det ikke gå lenge før produksjonsstart. De første bilene skal komme på markedet tidlig i 2024.

PLASSMESTER: Superb vokser litt i fjerde generasjon, nå er bagasjerommet hele 690 liter.

Gigantisk bagasjerom

Designmessig har Skodas modeller blitt stadig mer sporty. Det følger også Superb opp. Her er det flere elementer fra designretningen som Skoda kaller Modern Solid. Det handler om skarpe linjer, med blant annet smale lykter og en tydelig markert front.

Samtidig skal ikke designet gå ut over plassen. Nye Superb har vokst fire centimeter i lengderetningen. Bagasjerommet vokser fra allerede svært solide 660 – til hele 690 liter.

MODERNE: Innvendig skjer det mye, også her deles mye av teknologien med søstermodellen Volkswagen Passat.

Deler mye med Passat

Innvendig er det klart for helt nytt dashbord som Superb deler med SUV-en Kodiaq. Her er det også mye ny teknologi.

Bilen kommer med en 13-tommers skjerm med tre karakteristiske vribrytere under, herfra styres mange av bilens funksjoner.

Under skallet deler Superb veldig mye med helt nye Volkswagen Passat. I motsetning til Superb, er det en bil som ikke kommer til Norge.

