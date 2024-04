Elbil-kaos i europeiske havner

Kinesiske bilprodusenter har virkelig giret opp sine Europa-satsinger. Men salget står ikke helt i stil – i hvert fall ikke foreløpig.

Det forhindrer ikke at det kommer biler fra Kina i tusentall, via frakteskip, til store europeiske havner og skipsterminaler. Og der blir bilene gjerne stående.

De siste dagene har flere aviser og nettsteder meldt om at tusenvis av kinesiske elbiler okkuperer parkeringsområdene i noen av Europas største bilhavner, som Antwerpen-Brugge i Belgia og Bremerhaven i Tyskland. I noen tilfeller blir bilene stående i månedsvis.

Mangler kapasitet til videre transport

Den offisielle forklaringen skal være problemer med å skaffe transport videre til forhandlere på kontinentet.

Financial Times har vært i kontakt med flere kilder som hevder dette er særlig vanskelig for de kinesiske aktørene, blant annet fordi Tesla allerede har reservert store mengder lastebiler for videre transport.

Andre kritiserer kinesiske aktører for å sende biler til europeiske havner, uten å ha en ordentlig plan for videre transport. At kinesiske biler selger tregere enn forventet, trekkes også fram som noe av forklaringen på at bilene hoper seg opp i havnene. Det skriver blant andre Financial Review.

KRAFTIG VEKST: Kinas bileksport i 2023 var 58 prosent høyere enn året før. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten

Bruker havnene som depot

I en uttalelse fra havneledelsen ved Antwerpen-Brugge, blir ikke kinesiske biler nevnt spesifikt. Her kommer det imidlertid fram at alle større bilhavner sliter med overbelastning for tiden:

«Bildistributører bruker i økende grad havnens parkeringsplasser som et depot. I stedet for å lagre bilene hos forhandlerne, blir de i stedet hentet direkte i bilterminalen».

BLG Logistics, som driver bilhåndteringsterminalen i Bremerhaven, sier at de opplever større opphopning og at bilene blir stående lenger, etter at Tyskland sluttet å subsidiere kjøp av elbiler i desember i fjor.

Store kinesiske aktører som BYD, Great Wall, SAIC, Geely og Xpeng har foreløpig ikke kommentert hverken saken eller påstandene som har kommet fram.

