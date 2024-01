Det har vært en uvanlig kald vinter så langt, i store deler av landet.

Forrige gang det var like kaldt på det sentrale Østlandet, var det knapt en eneste elbil i produksjon. Temperaturer på ned mot 40 minusgrader flere steder, har virkelig blitt en syretest for mange ferske elbil-eiere.

Og nå begynner historiene å ramle inn, både fra Norge og Sverige – som også opplever sprengkulde i disse dager. Mange uttrykker fortvilelse over at rekkevidden er svært mye dårligere enn i sommerhalvåret, og lengter tilbake til mer forutsigbare tider med diesel og bensin.

Andre igjen har akseptert at bilhverdagen bare krever litt mer planlegging enn tidligere, og er såre fornøyde med situasjonen.

Mer enn halvert, men såre fornøyd

Vi kan jo begynne med en historie fra vårt naboland Sverige, nærmere bestemt Norsjö i Västerbotten. Oskar Risberg er eier av en Kia e-Niro fra 2019, som han nylig kjøpte brukt for 279.000 kroner. Bilen har rullet 64.000 kilometer, og har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 455 kilometer sommerstid.

De siste dagene har temperaturen ligget mellom 25 og 42 kuldegrader i Norsjö. Og rekkevidden? Den ligger på i overkant av 200 kilometer under disse forholdene, ifølge bileieren.

Det tilsvarer en reduksjon på 56 prosent, altså er rekkevidden mer enn halvert. Det har ikke skremt den ferske elbil-eieren.

– Til alle som fortalte meg at det ikke går an å kjøre elbil når det er kaldt, og at vi bare kom til å sitte der og fryse, kan jeg fortelle at jeg har fotsvette etter å ha kjørt min «kalde» elbil i 40 kuldegrader, forteller han til det svenske nettstedet Elbilen.se.



Nå går bilen kanskje bare halvparten så langt



FORNØYD: Til tross for at rekkevidden er mer enn halvert, er Oskar Risberg alt annet enn misfornøyd med sin Kia e-Niro. Foto: Privat/Elbilen.se

Tesla Model 3 brukte 40 prosent på 90 kilometer

En annen leser, Mikael Berg fra Norrbotten, tok sin Tesla Model 3 Performance fra 2021 ut på tur i 40 kuldegrader. Etter 90 kilometer var 40 prosent av batterikapasiteten brukt opp. Det skulle bety en rekkevidde på rundt 22,5 mil, muligens lengre hvis man kjører uten stopp. Batteriet vil nemlig yte bedre etter hvert som det blir oppvarmet.

Berg poengterer at det gjelder å forvarme bilen, og at den da definitivt bør være tilkoblet strømnettet.

– Bare å forvarme bilen i 40 kuldegrader krever tolv prosent av kapasiteten, forteller han til nettstedet.



Han sier videre at han er imponert over bilen, som starter som et skudd mens mange med dieselbiler sliter.

– Jeg hører mange som har problemer med sine dieselbiler, og AdBlue-system som fryser og varmesystem som kræsjer. Vi har ingen problemer, sier han.



FORVARMING: Via Tesla-appen kan man forvarme kupeen til ønsket temperatur. Det kan imidlertid være smart å gjøre det når bilen er tilkoblet ladeboksen.

– Katastrofalt dårlig e-Up



Også her hjemme florerer det med historier, og ikke alle er like lystige. Ofte er det eiere med biler som har små batteripakker som sliter mest – naturlig nok. Er rekkevidden kort i utgangspunktet, kan den fort bli veldig kort på vinteren.

Bent er en av dem som klager. I et innlegg i Facebook-gruppa Elbil i Norge, forteller han at han har en VW e-Up som på sommeren har en rekkevidde på rundt 260 kilometer. Allerede ved 13 kuldegrader estimerer bilen at rekkevidden er redusert til 109 kilometer.

– Dette er katastrofalt dårlig. Det mest tragiske er at det tallet er veldig overdrevet. I praksis går den mye kortere, sier han, og får støtte fra flere i kommentarfeltet. Andre påpeker at også fossilbiler får kortere rekkevidde om vinteren.

Nei, elbilene slipper ikke unna i kulda



Kia Soul med feilmelding

Kristin fra Jessheim, som eier en Kia Soul 2018-modell, forteller til Broom at rekkevidden blir omtrent halvert i 25 minusgrader. Bilen har et 30 kWt-batteri, og klarer rundt 110 kilometer når det er så kaldt. Det er et par-tre mil kortere enn når det er 10 kuldegrader, anslår hun. Bilen har rullet 113.000 kilometer.

– Men i dag fikk jeg en melding om redusert ytelse fordi batteriet er for kaldt. Den har jeg aldri fått før. Jeg merket ikke noe til denne reduksjonen under min korte tur i 50- og 60-sonen, forteller hun.



FEILMELDING: Ved 25 kuldegrader må man forvente både kort rekkevidde og redusert ytelse på blant annet Kia Soul. Foto: Leserbilde

Superfornøyd med Skoda

Magnar fra Kautokeino er imidlertid strålende fornøyd med sin Skoda Enyaq. I et innlegg på en Enyaq-brukergruppe på Facebook forteller han ikke har noen startproblemer, selv i 40 kuldegrader.

– Bare å trykke Start i app, så er bilen oppvarmet med isfrier ruter, varmt sete og ratt, uansett hvor den står parkert. Men den blir ikke gjennomvarm. Det gjelder alle biler når det er så kaldt, skriver han.



Han anslår at rekkevidden blir noe mer enn halvert ved 40 kuldegrader, og understreker at han må vedlikeholdslade 12 volts-batteriet to-tre ganger gjennom vinteren i nord for å unngå starttrøbbel.

VEDLIKEHOLDSLADER: Å lade batteriet manuelt på denne måten et par-tre ganger hver vinter, er smart hvis du vil unngå startproblemer på de kaldeste dagene. Foto: NAF

Startbatteriet er en gjenganger

Og nettopp dette med 12 volts-batteriet (startbatteriet) er det mange historier på. Flatt startbatteri er nemlig den vanligste årsaken til at bergingsbiler må rykke ut i disse dager.

Problemet er noe større på elbiler enn på andre biler, takket være at startbatteriet ofte er mindre og med lavere kapasitet.

Særlig hvis det blir mye småkjøring på kalde dager, kan det oppstå problemer. Da kan det være smart å investere i en vedlikeholdslader som du kobler til med jevne mellomrom. Den sørger for at batteriet blir toppladet til neste tur.

Opplever du helt flatt startbatteri, kan en såkalt starthjelp eller startbooster også være til hjelp. Det kan du lese mer om i denne saken:

