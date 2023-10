Har du spørsmål om bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei Broom.

Jeg kjøpte en Nissan Leaf 2016-modell i midten av april av forhandler. Etter en uke skjønte jeg at denne bilen ikke var helt som forventet. Den er ikke «smart» som andre Leaf, så den har ikke skjermen i midten med kamera og diverse. Appen til Nissan fungerer heller ikke med denne bilen. Det er satt inn et DAB-adapter som ikke funker i min hjemby, og som funker 50 prosent av tiden ellers.

Da jeg var og byttet til sommerdekk, fikk jeg beskjed om at de må byttes i år, da de er veldig slitte. Dette er info jeg ikke fikk da jeg kjøpte bilen, og da jeg tok kontakt en uke etter kjøpet sa selger at han skulle ta kontakt med meg hvis jeg sendte han en melding med info (han var opptatt privat), men hørte aldri noe. Har sendt tre mailer siden den gang, og får ingen svar i det hele tatt.

Er det noe jeg kan gjøre med dette? Har jeg en sak her for å heve kjøpet? Hilsen frustert eier av sin første elbil.

Broom svarer:

Det er aldri hyggelig når man sitter igjen med en slik følelse etter et bilkjøp. Dessverre er du langt fra den eneste. Bruktbilkjøp ender altfor ofte med frustrasjon.

Ut fra det du forteller her, høres det dessverre ut som du har en dårlig sak.

Helt grunnleggende viktig er det om selger har lovet noe vedkommende ikke har holdt. Har du noe skriftlig her? Dessverre er det slik at mange kjøpere ikke sjekker bilen før de kjøper. Da er det også langt tyngre å komme tilbake etterpå med innsigelser.

Konkret: Sa selger at bilen skulle ha skjerm og kamera? Hvis ikke, kan det nok ikke regnes som noen mangel. Enkleste Leaf selges fortsatt uten navigasjon ny. Hvis du forventet at ditt eksemplar skulle ha det, måtte du ha sjekket før kjøpet.

Sommerdekkene er litt mer tvilstilfelle. Men igjen: Sa selger noe om dem? Sjekket du dem selv?

Så lenge de ikke er helt utslitt, skal det nok litt til å kunne hevde at de er en mangel. Du har kjøpt en sju år gammel bil, da må du også regne med at dekkene er slitt. Igjen: Dette er noe du burde spurt selger om. I mange tilfeller er slitte dekk noe som gir deg mulighet til å presse prisen.

Noe skriftlig

SKJERMFRITT: Infotainmentskjerm har blitt en selvfølge i de aller fleste biler nå, men unntak finnes: Som Nissan Leaf.

Forbrukerrådet har veldig mange saker på bruktbilkjøp. Dette sier de om hva som utløser krav mot selger:

Selger har holdt tilbake opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet

Selger har gitt feil opplysninger og det antas å ha innvirket på kjøpet

Bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra det du fikk opplyst om pris, alder og kilometerstand.

Alle disse punktene er viktige. Utfordringen på de to første er ofte å kunne føre bevis. Har selger virkelig holdt noe tilbake? Har vedkommende løyet? Det er gjerne avgjørende om du har noe skriftlig. Hvis ikke, blir det ord mot ord. Skriftlig kontrakt er derfor veldig viktig ved bruktbilkjøp, også at du tar vare på all korrespondanse med selgeren.

Det tredje punkter om bilen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med, er en typisk sekkepost. Den kan også være vanskelig å komme noen vei med, fordi det fort blir veldig skjønnsmessig. Men slitte dekk kan komme inn under dette.

Det er veldig bra at du tok kontakt med selger kjapt. Det er nok også din beste mulighet her, at vedkommende kommer deg i møte angående dekkene. Derfor bør du henge på videre. Når du ikke får svar på mail, er det bare å ringe. Fører ikke det fram, bør du oppsøke vedkommende. Vær hyggelig, høflig, men bestemt. Da er det ofte større sjanse for å vinne fram.

Ønsker deg lykke til videre!

