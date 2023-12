Elbil? Da slites dekkene raskere

Overgangen til elbiler går raskt her i landet. Målet er at det i 2025 bare skal selges utslippsfrie personbiler i Norge, og det finnes stadig flere bilimportører som bare har batterielektriske modeller på programmet.

Dette gjelder også enkelte av de tradisjonelle bilmerkene på det norske markedet. Blant disse var Hyundai først ute med å skrote alle fossile drivlinjer, og nå vil flere følge etter.

Selv om enkelte av fordelene med å kjøpe elbil er blitt redusert eller helt borte, er det fortsatt flere økonomiske pluss med biltypen. Ikke minst er energikostnadene vesentlig lavere dersom elbilen for det meste lades med hjemmelader. Servicekostnadene blir også merkbart redusert.

Men noe mange har fått merke på pungen, er at kostnadene til dekk blir atskillig større.

Tunge og motorsterke biler

– Dekk på en elbil slites gjennomgående ned 20 - 30 prosent raskere enn på en bil med fossilt drivverk. Det blir kanskje mer oversiktlig om vi sier at dersom dekkene på den fossile bilen må skiftes etter 40.000 kilometer, så må elbil-dekkene byttes ut etter ca. 28.000 kilometer, sier dekkeksperten Petter Askautrud, salgssjef for Bileko Tires, Mekonomens nye satsning på dekk, til Broom.

– Hvorfor er det slik?

– Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er vekt og dreiemoment. For det første er elbiler veldig tunge på grunn av batteripakken. Det er ganske vanlig at batteriene alene veier 400 – 500 kilo – eller enda mer.

Større dekk

– I tillegg har elbiler generelt svært høyt dreiemoment, og dette er tilgjengelig fra første meter. I praksis ser vi dette på den utrolig raske akselerasjonen elbiler generelt har. Tesla Model Y, som er Norges mest solgte bil form tiden, har i den raskeste utgaven en akselerasjon fra 0 til 100 km/t på smått utrolige 3,6 sekunder, sier Askautrud.

– Har ikke også elbiler generelt større dekk?

– Jo, det er som regel riktig. Du finner knapt elbiler som ikke har minst 18 tommers dekk eller enda større. Så er det slik at store og fete dekk slites allerede i utgangspunktet raskere på grunn av den mykere gummiblandingen som skal kompensere for komforttap med ekstra lav profil, sier han, og legger til at de større dekkdimensjonene nok mest har bakgrunn i den økte belastningen den høye egenvekten gir.

Mye å spare

– Stemmer det at en del elbil-eiere nå velger bort kvalitetsdekk for å spare penger?

– Ja, folk går nok kanskje ned i kategori, og da spesielt på sommeren - i alle fall fra premium dekk til såkalt quality. For fire nye premium sommerdekk ender regningen fort på 15.000 – 20.000 kroner, og med såpass forkortet levetid blir det fort penger av dette. Da er det jo forståelig at det kan friste med et sett til 10.000 – 15.000 som alternativ. Ikke minst nå er dette aktuell problemstilling – med høye renter og prisstigning på det aller meste. Ikke minst dekk er jo blitt veldig mye dyrere bare de siste par årene, sier Petter Askautrud.

Rune kjøpte ny bil - fikk 6 år gamle vinterdekk

Økonomisk fornuftig

– Hva er forskjellen på premium og quality som dekk-kategorier?

– Enkelt sagt er premiumdekk utviklet i takt med utviklingen av nye biler. Ny teknologi krever kanskje noe mer av dekkene enn tidligere, og det tar produsentene av dekk høyde for i sin produktutvikling. Quality er mer et allround-produkt, ofte med «gårsdagens» mønstervalg, men et fullgodt og økonomisk fornuftig dekk for utskiftning.

Mindre dekk

– Kortere levetid for dekkene – og høyere priser. Hva kan elbil-sjåførene gjøre selv for å strekke ut levetiden for dekkene?

– Det første og enkleste er å være litt roligere på gasspedalen, og legge seg til et «normalt» kjøremønster uten de raskeste akselerasjonene ut av lyskryss. Kort sagt: Tilpass kjørestilen! Det er jo ikke smart hverken for dekkslitasje eller forbruk å ha full fart inn mot rundkjøringene, bråbremse, og så gi full fart ut igjen!

– Det kan dessuten være en god idé å gå ned i dekkstørrelse, for eksempel fra 21 tommer til 19 tommer. Dette gir både lavere forbruk, lengre rekkevidde og billigere dekk, fastslår Petter Askautrud. Han minner også om det viktige lufttrykket.

EV-tilpassede dekk

– Riktig lufttrykk blir ekstra viktig når bilen i utgangspunktet har høyere dekkslitasje. Med rett lufttrykk ruller bilen lettere, noe som igjen betyr at man sparer strøm. Det optimale er jo å sjekke lufttrykket på bilen ukentlig, men dette er nok urealistisk for de fleste. Uansett må man i alle fall huske dette før ferieturer med familien, da bilen er tyngre enn vanlig. Se også over dekkene med jevne mellomrom for å finne mulige tegn til skjevslitasje, sier han videre.

– Er det ikke også kommet dekk som er spesielt utviklet for elbiler?

– Jo, flere dekkprodusenter tilbyr nå dekk som er såkalt EV-tilpasset. Dette går gjerne på gummiblanding som skal gi lavere rullemotstand og dermed lavere forbruk. Men den viktigste forskjellen er nok tiltak som støydempende matter inne i dekket for å redusere støy. Elbiler har jo ingen motorstøy, og dermed blir støy fra hjul og vei ekstra hørbar, slutter Petter Askautrud.

