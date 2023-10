Norge har fra før rekordhøye avgifter på bensin og diesel. Nå økes disse avgiftene ytterligere, i statsbudsjettet for 2024.

Regjeringen plusser på avgiftene med 15 øre per liter. I tillegg hever de kravet om innblanding av biodiesel. Det vil gjøre at dieselprisene øker ytterligere.

For alle som har bensin- eller dieselbil, blir det altså dyrere å bruke bilen. Til gjengjeld blir det litt billigere å eie den. Trafikkforsikringsavgiften settes nemlig ned med 400 kroner for fossilbilene.

Den tidligere årsavgiften

Trafikkforsikringsavgiften er noe alle som har bil må betale. Tidligere het dette årsavgift og ble krevet inn av staten. Trafikkforsikringsavgiften er koblet opp mot forsikringen på bilen.

Ett argument mot trafikkforsikringsavgiften er at den rammer alle likt. Du betaler det samme, uansett hvor mye du bruker bilen. Det regjeringen nå gjør, er å flytte litt av kostnaden fra eierskapet – og til bruken av bilen.

Men dette gjelder altså kun bilene som har bensin- eller dieselmotor. De elektriske bilen får ikke dette kuttet. Det reagerer Elbilforeningen sterkt på:

BILLIGERE Å EIE: Det blir enda litt dyrere å kjøre bensin- og dieselbil fra neste år. Til gjengjeld kuttes den såkalte trafikkforsikringsavgiften med 400 kroner. Foto: Colorbox

– Uforståelig

– Klimafiendtlig og uforståelig at bilen må forurense for å få avgiftslette, sier Unni Berge som er leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Hun legger til:

– Skal man sette ned denne avgiften, så bør man gjøre det også til de som har tatt et klimavennlig valg. Det er uforståelig at man gir avgiftslette for å eie en Porsche Cayenne, men ikke til en eier av Nissan Leaf. Dette forurensende prinsippet ønsker regjeringen å bruke godt over en milliard kroner på etter nok en sommer der globale temperaturrekorder er smadret. Det bør Stortinget avvise, sier Berge, oppgitt.

– Feil vei å gå

Oppgitt er også NAF.

– Vedum gjør overgangen til elbil vanskeligere, sier Stig Skjøstad som er administrerende direktør i NAF.

– Dette er helt feil vei å gå når det fremdeles er over to millioner bilister som skal gå over til elbil i årene som kommer, mener Skjøstad.

– Dette sammen med vektavgift og økte bompenger er nok et tegn på en snuoperasjon i elbilpolitikken, bort fra gulrot og over til pisk. Det advarer vi mot, fortsetter NAF-sjefen.

