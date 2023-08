Ekstremværet: Tar elbilene raskere skade?

Ekstremværet «Hans» er inne i sitt andre døgn, og har ført til store skader mange steder i Sør-Norge. Forsikringsselskapene melder også om rekordmange skademeldinger på hus og eiendeler – ikke minst på biler.

På pendlerparkeringen ved Tusenfryd fant flere bilene sine stående under vann mandag. Enkelte stod i så dypt vann at de måtte hentes ut med bergingsbil.

Skadeomfanget er foreløpig uklart, men vanninntrenging i kjøretøy kan fort bli veldig dyrt å reparere, som Broom har rapportert i denne saken.

Avliver myte

Flere av de oversvømte bilene på Tusenfryd-parkeringen var elbiler. Den dyreste komponenten i disse bilene, er batteripakken.

Den er som regel plassert i bunnen av bilen, og ligger dermed i utgangspunktet utsatt til når vannet stiger. Dette er en faktor som har bekymret mange elbil-eiere, men sannheten er at batteriet er svært godt beskyttet.

– I utgangspunktet skal ikke elbiler være noe mer utsatt, sier teknisk konsulent Audun Bergerud i NAF.



På de aller fleste biler ligger nemlig batteripakka i en vakumtett kasse, som er laget for å tåle både vann og støv. Den er imidlertid konstruert for vanlig ferdsel, inkludert kjøring i regnvær og våt veibane, men ikke vading.

NY TESLA: Denne tre uker gamle Tesla-en var blant bilene som fikk smake på vannmassene ved Tusenfryd. Bilen ble til slutt hentet av bergingsbil. Foto: Politiet

Bør ikke utfordre skjebnen

Elbiler har dessuten verken luftinntak eller eksos, og bør i så måte faktisk være bedre til å håndtere store vannmasser enn biler med forbrenningsmotor. Det viser også flere tester. Likevel bør du absolutt ikke utfordre skjebnen.

Både elbiler og andre nye biler er nemlig fullspekket med annen elektronikk som kan ta skade av vann som trenger inn. Står du parkert i dypt vann er du naturligvis spesielt utsatt, men også kjøring gjennom store vannmasser, særlig i høy hastighet, kan føre til uønsket vanninntrenging.

– I en bil er det veldig mye ledninger, styreenheter og elektronikk som ligger i gulvet. Om dette blir bløtt vil det kunne oppstå kortslutninger og skader, sier Bergerud.



Reparasjoner beløper seg raskt til flere titalls tusen kroner, ifølge NAF. Og det er ikke sikkert forsikringen dekker alle skadene.

– Å kjøre gjennom store vannmasser kan i mange tilfeller regnes som grovt uaktsomt. Om du får problemer, har forsikringsselskapet anledning til å korte ned på erstatningen, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz hos If.



OVERSVØMT: Som en konsekvens av ekstremværet «Hans'» herjinger ser mange veier i Oslo, Viken og Innlandet ut som Branderudveien på Leirsund i Lillestrøm kommune. Her bør bilister velge andre veier. Foto: Mathias Moen/TV 2

– Ikke mer sårbare



Nissan er blant bilprodusentene som har lengst erfaring med produksjon av elbiler. Nissan-sjef Ben Warren er klokkeklar i sin anbefaling.

– Hvis du ikke kan kjøre gjennom vannmassene med bensinbil, bør du heller ikke gjøre det med en elbil, sier han til Drive.



Dette er også rådet flere andre elbilprodusenter gir, deriblant Volvo.

Samtidig understreker Warren at elbil-eiere ikke behøver å bekymre seg over at deres biler er mer sårbare enn andre.

– Batteripakka er fullstendig forseglet. Dette er kritisk, fordi vann og støv må holdes ute. Også høyspentkabler og ladeplugger er helt forseglet. Sensorer sørger dessuten for å skru av elektronikken dersom det oppstår farer, forsikrer han.

Her bør elbilister være på vakt

NAF er imidlertid klare på at man bør være varsom.

VÆR VARSOM: NAFs batteriekspert påpeker at det kan være forskjeller fra bil til bil hvor godt beskyttet batteri og elektronikk er.

– Selv om man ofte er godt beskyttet, kan det være forskjeller fra bil til bil, sier NAFs batteriekspert Jan Tore Gjøby, til Broom.

Mye vann i veibanen har imidlertid en annen uønsket bieffekt: Økt forbruk.

Det bør særlig elbil-eiere merke seg, siden disse bilene er mer energieffektive enn diesel- og bensinbiler.

Når de samtidig også har kortere rekkevidde, blir utslagene ofte tydelige.

– Vått føre øker forbruket, og for noen elbiler kan dette gi store utslag på rekkevidden. Pass derfor ekstra godt på hvor mye strøm du har igjen på batteriet om du er på langtur og det er ventet mye regn. Stopp og lad før batteriet går under 10 prosent, er rådet fra NAF-rådgiver Jan Harry Svendsen.

