Ekstremværet: – Flytt bilen

Ekstremværet «Hans» er ventet å treffe Sør-Norge med full styrke i dag. I Sverige er uværet allerede godt i gang. I løpet av natten har det kommet en rekke meldinger om veltede trær, stengte veier og ferger som har vært nødt til å innstille trafikken.

Her hjemme er det sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn fra mandag morgen i store deler av Sør-Norge. Uværet kommer mest sannsynlig til å skape store utfordringer, ikke minst for veitrafikken.

– Vurder nødvendigheten



– I forbindelse med den varslede nedbøren oppfordres befolkningen til å beregne god tid i trafikken mandag og tirsdag, skriver Oslo-politiet.

Politiet presiserer at dette er en generell oppfordring til befolkningen.

– Politiet ønsker at hver og en er bevisst på varsel som er kommet fra Meteorologisk institutt og vurderer nødvendigheten av ferdsel på veinettet, opplyser de.

– Flytt bilen



KLAR OPPFORDRING: Tryg Forsikring og Ole Irgens ber deg flytte bilen i forkant av uværet.

Tryg Forsikring skriver i en pressemelding at de oppfordrer folk å sikre verdier før ekstremværet slår inn med stor styrke. Samtidig understreker de at liv og helse alltid er viktigere enn gjenstander.

– Da er det viktig at kjøretøy er parkert der vannet ikke når. Flytt bilen, slik at den kan brukes til transport, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.



Støre: – Følg med på varsom.no og yr.no

Også statsminister Jonas Gahr Støre er ute med råd før «Hans» slår til med full styrke.

– Sikre huset ditt og gjenstander. Ikke ha sykler, bil og campingvogn nær store vannveier. Så vet vi at hvis det kommer så mye vann som er ventet, så kan det ta med seg mye når det kommer videre. Vi er også utsatt for skred og ras, så det gjør situasjonen veldig alvorlig, sier statsministeren.



Statsministeren viser til varsom.no og yr.no, og ber alle i de berørte områdene følge med der.



