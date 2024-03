Ekstremt billig bil får rekkevidde på 510 kilometer

Så langt har det vært få små, elektriske biler å velge mellom, og de som har vært tilgjengelige, har som regel hatt svært kort rekkevidde.

I tiden som kommer, er det imidlertid annonsert en rekke kompakte biler med bruktbar rekkevidde, til fordelaktige priser. Men ingen slår Wuling Bingo Plus, i hvert fall ikke på papiret.

Overrasker med lang rekkevidde til lavpris

Den siste tiden har det vært en rivende utvikling på elbilmarkedet, og særlig mange av de kinesiske produsentene har knapt lansert en modell, før en ny er klar.

Og kineserne er også gode på å presse prisene nedover. BYD Seagull, for eksempel, koster bare noe over 100.000 kroner i Kina. Så langt har den hatt sterk konkurranse fra Wuling Bingo, men med lanseringen av Bingo Plus er det ingen tvil om at sistnevnte har et skikkelig ess i ermet.

For ikke bare er den GM-støttede bilen på størrelse med Seagulls storebror Dolphin – den har også fått vesentlig bedre rekkevidde. 510 kilometer, for å være nøyaktig, målt etter kinesiske standarder. Det er 90 kilometer lengre enn nevnte Dolphin, som forøvrig er norgesaktuell.

Samtidig er prisen så lav som 98.800 kinesiske yuan, som tilsvarer rundt 140.000 kroner. Vi snakker altså om en bil som koster halvparten av annonserte Renault 5, som har en rekkevidde på 400 kilometer. Størrelsesmessig befinner de seg i samme landskap.

Nå skynder vi oss å legge til at Bingo-Plus-rekkevidden nok ville vært en god del lavere i Europa, på grunn av mer krevende målemetodikk. Sannsynligvis ville den ha ligget på rundt 440-450 kilometer, men likevel: Dette er smått imponerende til prisen.

Dumper prisen etter salgsflopp

FLYTTER GRENSER: Wuling Bingo Plus byr på lang rekkevidde til en veldig lav pris.

Enkelt og funksjonelt

Batterikapasiteten er på 50,6 kWt og motoren yter 100 hestekrefter. Makshastigheten er 140 kilometer i timen. Det er med andre ord ingen rakett det er snakk om her, men sannsynligvis byr den på mer enn nok futt for folk flest. Og 0-50 km/t er tross alt unnagjort på 3,7 sekunder.

På innsiden har du det du skal forvente av en moderne bil, inkludert en 10,7 tommer stor berøringsskjerm i midtkonsollen. Det er kurant plass til fire om bord, med et dypt bagasjerom bakerst.

Noen mangler har den imidlertid. Her er det for eksempel ikke klimaanlegg, kun aircondition. Bilen er heller ikke utstyrt med varmepumpe, så her i Norge er det ikke sikkert den hadde vært særlig trivelig å bruke på vinteren.

Derfor vil den trolig heller aldri bli lansert på våre breddegrader. Bingo Plus er imidlertid et godt eksempel på den rivende utviklingen vi er vitne til på elbilfronten for tiden. Og vi blir ikke overrasket om det snart dukker opp litt av hvert til under 200.000 kroner, også her på bjerget.

