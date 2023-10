Ekstreme forskjeller: Slik halverte vi ladeprisen

Prisene på hurtiglading har gått ned det siste året. I september i fjor var det flere operatører som tok mellom åtte og ti kroner per overført kilowattime. Nå er det ingen som tar over sju kroner, ifølge Elbilforeningens prisoversikt.

Det er likevel svært store forskjeller mellom de forskjellige ladeoperatørene, noe vi i Broom nylig fikk erfare, da vi kjørte en ny elbil på langtest.

Ved å være bevisst på hvor vi stoppet for å hurtiglade, sparte vi hele 721 kroner, eller nesten halve kostnaden i forhold til å velge dyreste alternativ.

Mer enn dobbelt så dyr

Å kjøre på langtur i elbil i Norge er relativt uproblematisk i 2023. Det krever imidlertid litt mer av deg enn å kjøre diesel- eller bensinbil. For det første er ikke rekkevidden like lang, noe som betyr at du må stoppe for å «fylle» oftere.

For det andre er det ekstreme prisvariasjoner. Da vi la ut på turen vår, fra Gardermoen til Ålesund og tilbake, varierte hurtigladeprisene mellom 3,30 kroner per kilowatt hos billigste aktør, til 6,99 kroner pr kilowattime hos den dyreste.

Med andre ord: Her trengs det litt planlegging før man legger ut på tur. Det gjorde vi, og fant raskt ut at Tesla var billigste operatør langs hele ruten vår.

DYREST: Uten avtale koster hver kilowattime overført energi 6 kroner og 99 øre hos Ionity. Ifølge Elbilforeningen er de dyrest akkurat nå, sammen med Supercharge.

Ikke vent til det begynner å gå tomt

Bilen vi kjørte, en Audi SQ8 e-tron Sportback, har en oppgitt rekkevidde på ca 47 mil, men under de rådende forholdene kunne vi regne med rundt 40. Turen var på 50 mil én vei, så vi kunne i utgangspunktet fint klart oss med ett ladestopp.

I stedet valgte vi å stoppe når vi kunne, ikke når vi måtte, og tilpasset stoppene våre etter hvor det var Tesla-ladere. Dette er en enkel taktikk som absolutt kan anbefales. Pauser skal du jo ha underveis, uansett.

Vi startet naturligvis turen med fulladet batteri. Ingenting slår hjemmelading på pris (se nederst i saken).

Første stopp var allerede på Fåvang, etter bare 137 kilometer. Da passet det bra med en lunsjpause. Etter en liten halvtime i Tesla-laderen hadde vi tilført 39 kilowattimer, og kjørte mette og uthvilte videre.

Neste stopp var på Åndalsnes. Fortsatt hadde batteriet rundt 50 prosent kapasitet igjen. Vi hadde fint kommet helt fram om vi ville, men vi trengte en pause og ladet til 82 prosent på rundt 20 minutter.

Da vi ankom Ålesund, hadde batteriet godt over 50 prosent kapasitet igjen.

Vi fulgte samme taktikk da vi returnerte, og gjennomførte turen på rundt 100 mil uten et snev av rekkeviddeangst underveis.

UTFORDRING: Den korte ladekabelen hos Tesla skapte utfordringer for oss på ladestasjonen i Åndalsnes. Heldigvis var det ikke kø, så vi kunne oppta to ladeplasser uten å bli kjeppjaget.

Kunne blitt MYE dyrere

Totale ladekostnader endte på 739 kroner og 60 øre. Detaljene ser du i tabellen under:

Ladeøkt Pris pr kWt Antall kWt overført Kostnad Fåvang 3,3 39 128,7 Åndalsnes 3,4 47 159,8 Øskog 3,9 71 276,9 Vinstra 3,35 52 174,2 SUM 209 739,6

Men hva om vi hadde brukt noen av konkurrentene i stedet?

Her er forskjellene nesten sjokkerende store. I tabellen under har vi brukt ladeprisene som Elbilforeningen hentet inn 5. oktober. Tesla-prisene er hentet fra vår tur, som ble gjort 5.-6. oktober.

Operatør pris pr kWt* Totalpris (209 kWt) Tesla 3,3-3,9 739,6 Uno-X 4,5 940,5 Eviny 4,99 1042,91 E.ON 5 1045 Kople 5,89 1231,01 Mer 5,99 1251,91 Ragde Charge 5,99 1251,91 Circle K 6,89 1440,01 Ionity 6,99 1460,91 Supercharge 6,99 1460,91

* Vi gjør oppmerksom på at dette er prisene på såkalt dropin-lading, uten noen form for ladeavtale. Det kan være penger å spare på å tegne ladeavtaler med aktører direkte eller via tredjepart som Elbilforeningen, NAF og Elton.

Vi sparte altså 721 kroner på å velge Tesla-ladere i stedet for Ionity eller Supercharge på denne turen. Det er nesten halv pris!

Selv nest billigste alternativ, Uno-X, hadde kostet oss mer enn 200 kroner mer.

Hjemmelading knuser all konkurranse

Mange nye elbiler har lengre rekkevidde enn vår testbil. 50 mil er en typisk dagsetappe for mange, og nå finnes det mange biler som klarer turen mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Ålesund uten å måtte hurtiglade underveis.

Hvis man har muligheten til å hjemmelade både før man drar og på destinasjonen, kjører man elbil svært rimelig med dagens lave strømpriser.

Vår testbil hadde et forbruk inkludert ladetap, på rundt 2,5 kWt pr mil. Det gir et forbruk på cirka 250 kWt tur-retur Gardermoen-Ålesund.

Hadde vi klart turen uten ladestopp, og hvis vi hadde ladet privat i Ålesund før returen, ville vi brukt strøm for mellom 150 og 200 kroner totalt, avhengig av når på døgnet vi hadde ladet.

START FULLADET: Hjemmelading er desidert rimeligst, så start alltid langturen med fulladet batteri dersom du har muligheten til å lade hjemme.

Her er det også mange andre faktorer som spiller inn, som strømleverandør, strømavtale og hvilken region man tilhører. Utregningen under er i så måte ingen fasit, men et realistisk eksempel denne høsten:

Snitt strømpris under lading (spotpris): 20 øre pr kWt inkludert moms og lovpålagte elsertifikat og andre avgifter

+ Påslag: 3 øre pr kWt inkludert moms

+ Nettleie, energiledd dagtid: 47,50 øre pr kWt inkludert moms

= 70,50 øre pr kWt.

Ganger vi dette med et forbruk (inkludert ladetap) på 250 kWt, sitter vi igjen med en kostnad på 176 kroner og 25 øre.

