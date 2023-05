Da Peugeot 308 ble lansert i 2007, var det som erstatning til den populære 307 – og ble i likhet med forgjengeren kåret til Årets Bil i Europa (2014). Mer vellykket enn noen annen modell akkurat det året, ifølge juryen.

308 plasserte seg i mellomklassen – også kjent som C-segmentet eller Golf-klassen. Her har den tidvis hevdet seg bra. Designmessig var de første årgangene ganske spesielle, og mange hadde sterke meninger om bilens utseende. Det var litt elsk eller hat for mange...

Lekker nyhet - men mange vil nok vente med å kjøpe

VIKTIG: Det nye konseptet i-Cockpit var en av de aller viktigste nyhetene med den nye generasjonen 308. Foto: Peugeot

i-Cockpit

Dette endret seg raskt med det nye karosseriet som kom i 2013, og som var langt mer smaksnøytralt. Fortsatt hadde bilen beholdt godbiter som det store glasstaket som stadig flere ble begeistret for – og motorprogrammet traff også godt. Som stasjonsvogn bød bilen dessuten på imponerende plassforhold innenfor kompakte ytre dimensjoner.

Peugeots nye i-Cockpit med det lille rattet og instrumentbord over rattringen er en annen løsning som fabrikken scoret godt med.

For deg som vil ha mer enn «bare» en stasjonsvogn

HARMONISK: Også bakfra tok andre generasjon 308 seg godt ut som stasjonsvogn. Foto: Peugeot

Smart kjøp?

Tidlige modeller fra 2007 – 2011 ligger nå ute med priser fra under 20.000 til ca. 70.000 kroner på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. Særlig er utvalget godt i området 20.000 – 40.000 kroner. Dermed er Peugeot 308 innenfor rekkevidde for svært mange.

Det er bra utbud av seks-sju år gamle biler med lav kilometerstand til rundt 150.000 kroner, og legger man på alderen med et par-tre år, dukker det opp flere alternativer som ikke er kjørt veldig langt – med rundt 100.000 eller litt over det på prislappen.

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

Kona satte ned foten da speedometeret passerte 225 km/t

VOLUM: Stasjonsvognen byr på et gedigent bagasjerom. Foto: Peugeot

Hva mener eierne?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som eier Peugeot 308 om bilen sin? Her er mange veldig godt fornøyde, men det finnes noen veldig få unntak.

308 oppnår en gjennomsnittskarakter på hele 8,6 av 10 oppnåelige poeng, sammenregnet for alle modeller etter lanseringen i 2007. Det må sies å være et sterkt resultat, og her er noen sitater som har bidratt til det:.

e-2008 bidrar til 300(!) prosent salgsvekst!

En glede!

«Beste bilen vi har hatt.»

«Fantastisk kjøremaskin. Er du på jakt etter en rimelig bil er dette uten tvil et godt kjøp!»

«Herlig morsom og sprek bil med gode kjøreegenskaper og god komfort.»

«Helt nydelig bil, super fornøyd !»

«Utrolig god å kjøre og mye bil for pengene.»

«Dette er en bil jeg har blitt utrolig glad I! Kan ikke tenke meg noe bedre bil i samme klasse!»

«En glede for sjåfør, passasjerer og lommeboken. Vi er kjempefornøyd!!»

TJA: Det var til dels sterke meninger om utvendig design på den første Peugeot 308 - her snakket vi elsk eller hat! Foto: Frank Williksen

Mye kvalitetsfeil

Å finne negative kommentarer om Peugeot 308 viser seg å være en mer krevende øvelse enn ventet – her har vi å gjøre med en bilmodell som virkelig har truffet sine kjøpere hjemme!

Det lille vi fant:

«Vil aldri kjøpe Peugeot igjen! Det har vært et svart hull økonomisk.»

«Fin bil og lettkjørt, men veldig mye kvalitetsfeil. Motorproblemer. Bruker MYE mer enn oppgitt.»

Klikk her for å lese hva alle eierne av Peugeot 308 mener

TRADISJONELT: Førerplassen i første generasjon 308 var ganske tradisjonell. Foto: Frank Williksen

– Tok skammelig feil!

Signaturen Lars satte seg godt til rette – og har mye informasjon å dele om sin Peugeot 308 SW 1,2 Pure Tech GT Line med automatgir:

«Jeg har alltid undervurdert Peugeot, og ansett bilene som rustholker laget helst for et sørligere klima. Må være ærlig nok til å si at jeg tok skammelig feil. Her har de virkelig gjort en god jobb! Jeg er imponert over hvor sømløst motor og automatgir samarbeider. 3-sylinderen på 130 hk er meget godt balansert og gir mer «sprut» enn det man hadde forventet. Utrolig behagelig bil for lange bilturer med lite støy. Bilen føles sporty nok for meg, men stasjonsvogna er først og fremst konstruert med komfort som første prioritet (midt i blinken for folk flest). Tar litt tid å bli vant med det lille rattet, men må si jeg har blitt tilhenger av dette i ettertid. Eneste «minuset» med bilen for min del er benplass i baksetet, dette til fordel for et massivt bagasjerom. Jeg kunne lett ofret 10 cm av bagasjerommet for litt bedre benplass, men fungerer som det er - for all del,» skriver Lars.

Her kan du lese mer om Peugeot 308 i Brooms bruktbilguide

Nå håper vi du vil dele dine bilerfaringer med Brooms lesere. Klikk her – så får du se hvordan du kan gjøre det:

Video: Her tester Broom-Larssen en virkelig morsom Peugeot