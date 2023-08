Da BMW 3-serie overtok for modellen 2002 tilbake i 1975, var det neppe noen som så for seg hvilken eventyrlig suksess den skulle bli. I generasjon etter generasjon har den kompakte modellen toppet salgslistene hos BMW. Også i Norge har 3-serien lenge vært kjempepopulær – og det er den fortsatt, selv om elbilene nå overtar mer og mer av oppmerksomheten.

Fra starten var 3-serie en relativt liten bil, og klart den minste i fabrikkens modellutvalg. Dette har forandret seg mye med årene. I dag er det 1-serie som er minsten i BMW-utvalget, mens 3-serie har vokst til å bli en aktuell familiebil for mange. Særlig stasjonsvognen har fått mange tilhengere.

M3 stasjonsvogn

Nå er det mest biler av sjette og sjuende generasjon som ruller og går. Sjette generasjon var i salg som 2012-modell, og omfattet mange varianter – sedan, coupé, cabriolet, stasjonsvogn og etter hvert også en GT-versjon.

Denne generasjonen var også den første med en elektrifisert utgave av 3-serie, nemlig den første ladbare hybriden, 330e, som ble lansert i 2016.

Den nyeste generasjonen ble lansert som 2019-modell. Den omfattet et par år senere ny M3 og M3 Competition, og for første gang en M3 stasjonsvogn. Senest fikk modellen en facelift som 2023-modell.

Endringer og oppgraderinger teknisk har det vært mange av, men både ut- og innvendig er det lett å se hvilken modell vi har med å gjøre – om den nå er fra 2013 eller 2021.

Siden denne modellen er solgt i relativt store antall her i landet, er det også et stort utvalg av biler som selges brukt.

DESIGN: 3-serie har alltid budt på bra og attraktivt design. Foto: BMW

Smart kjøp

De eldste av disse – 2012- og 2013-modeller – ligger nå ute med priser fra under 100.000 til ca. 430.000 kroner på bruktmarkedet, avhengig av kjørelengde og tilstand. Spesielt i området 120.000 til litt over 200.000 er utvalget av biler stort.

Dette betyr at BMW 3-serie er innen rekkevidde for svært mange, særlig de første årgangene av sjette generasjon. Den som ser etter en 2022-2023 modell, må regne med priser fra ca 470.000 til litt over 700.000, avhengig av eksemplar.

I tester har 3-serie kommet veldig godt ut, ikke minst på grunn av bilens supre kjøreegenskaper. Så er spørsmålet om tidligere årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

Hva mener eierne?

Et godt sted å starte, kan da være å sjekke hva eierne av disse årgangene av BMW 3-serie mener om bilen sin? For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye mer detaljert om hvordan eierforholdet har vært.

En nærmere kikk her viser at de aller fleste er veldig godt fornøyde. Bilen oppnår nemlig en gjennomsnittskarakter på hele 8,4 for biler fra årene 2012 – 2018 og enda litt høyere, 8,6 av 10 oppnåelige poeng for 2019-generasjonen.

KJØREGLAD: BMW og kjøreegenskaper hører nærmest sammen. Kjøreglede er et ord som brukes ofte av eiere av 3-serien. Foto: BMW

Elsker å kjøre den

«Flott bil med det lille ekstra.»

«Fantastisk bil. Utrolig stabil på vinterføre og bra skyv.»

«Nydelig bil, ekstra gøy å kjøre i xtraboost modus med girkassen i manuell. Også veldig komfortabel på lengre turer.»

«Så mye bil for pengene at man blir nesten euforisk av å tenke på det.»

«Har hatt mange forskjellige bilmerker igjennom et lang liv men BMW er den beste bilen jeg har kjørt. Utrolig velbalansert.»

«Helt fantastisk bil over det hele.»

«Elsker å kjøre den, går godt, fin lyd i eksos, god kvalitet.»

Noen få klaget

Blant eiernes meninger er det ingen enkel sak å finne kritiske eller negative kommentarer. Dette er helt tydelig en bil som virkelig har overbevist kjøperne. Noen få innsigelser finner vi likevel, blant annet disse:

«Kjøreglede er på plass, men ingen pålitelig bil!!»

«Mye støy og sporing med originaldekk på bilen (runflat) Mange tungvinte løsninger på betjening av forskjellige tillegg.»

Noen mener ekstra mye

En bil det blir sagt og skrevet så mye positivt om, har selvsagt også fått sin velfortjente brede omtale av flere eiere. Her er et eksempel på en som har mye på hjertet:

En herlig bil bil med sportslighet og kjøreglede så det holder. Et fenomenalt bunndrag som kiler i ryggmargen. Topp byggekvalitet. Noe dekkstøy med 19¨ på norsk slitt veistandard, men dette glemmer man rask siden man faktisk har det gøy når man kjører denne doningen. Noe begrenset bagasjeplass om man er fire på ferie. For to + en liten pjokk eller pjokkeline er det derimot mer enn nok plass.

Et fantastisk bunndrag takket være el-motoren som hjelper rekkefireren med 88 hk ekstra inn på kassa fra første millisekund. 0-60 km/t går følgelig unna før du rekker å si oi... Sportslig og gøyal på norske veier. M-pakka er dog et must.

FUNKSJONELT: Et førermiljø som er blant de aller beste hører med. Foto: BMW

Realt kinderegg

Er den jevnt over som andre BMW-modeller, er driftsikkerheten tilfredsstillende. BMW ligger og vaker litt under toppsjiktet her. Med garanti på 5 år/200 000 km er det uansett ikke mye å bekymre seg over.

Til daglig bruk er plassen mer enn tilfredsstillende. Fire voksne har det som plommen i egget. Batteriet stjeler noen liter bagasjevolum.

Når vi snakker «bang for bucks» er dette definitivt et av de beste kjøpene i skrivende stund. Som nybil blir det jo noen lapper i avskrivning per år. Du slipper derimot å engste deg over verkstedsregninger om det vaker ugler i mosen. Du har et forutsigbart bilhold og totalkontroll på kostnader.

En super bil hvis du pendler mellomlangt til dagen. På 40 kilometer| strekning har jeg et forbruk på 0,1l/mil, med forbehold om toppet batteri ved start. Det blir noen sparte kroner over tid. Som bonus slipper du rekkeviddeangst og å bruke tid på ladeplanlegging på lengre bilferier. Et realt kinderegg.

Her kan du lese mer om BMW 3-serie i Brooms bruktbilguide

