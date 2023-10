Noen biler blir kjøpt for å være rene investeringsobjekter. Da snakker vi nesten alltid kostbare og sjeldne biler – som blir kjørt minst mulig og som lagres under gunstige forhold. Her øker verdien jo eldre bilene blir.

Noe sånt skjer sjelden med helt vanlige biler. Men unntakene finnes – som Volvoen som nylig ble solgt på auksjon i Sverige.

Kjøpte ny Volvo men syntes den var for fin til å brukes, var overskriften da vi i Broom omtalte bilen første gang.

For fin til å brukes

Vi fortalte den helt spesielle historien til Volvo S70-en som ble kjøpt av en mann som den gangen jobbet ved Volvo-fabrikken. Han kjøpte bilen direkte fra Volvo. 22. oktober 1998 ble den registrert første gang.

Da ble den også kjørt hjem til mannen og satt i garasjen. Den garasjen kom den ikke ut av mange ganger...

Ifølge familien eide han flere andre biler og han syntes den nye Volvoen var for fin til at den kunne brukes i det daglige. Dermed ble den stående...

STRØKEN: Interiøret er klassisk Volvo fra denne tiden. Og som du ser: Dette var før skjermene begynte å gjøre sitt inntog her. Foto: Bilweb Auctions.

Budene strømmet inn

Tidligere i høst kom den ut av garasjen igjen. Eieren hadde gått bort, nå ble den solgt på auksjon på oppdrag av dødsboet, med så lite som 155 kilometer på telleverket.

– Dette er sannsynligvis den S70-en med kortest kjørelengde som eksisterer. Bilen er helt original. Vi har ikke startet bilen, før det trenger den en omfattende service, inkludert bytte av vannpumpe og registerreim, opplyste BilWeb Auctions, på sin hjemmeside.



Å sette riktig pris på en bil som dette er naturligvis ikke enkelt. Auksjonshuset estimerte verdien til 170.000-200.000 kroner da bilen ble lagt ut. Men budene fortsatte å strømme inn, også etter at denne prisen var oppnådd. Til slutt endte prisen på 270.000 svenske kroner.

SOM NY: Volvoen er fra 1998. Men her snakket vi absolutt ikke en «vanlig» bruktbil fra den tiden. Alle foto: Bilweb Auctions.

Vil neppe bli bruksbil...

«Prisrekord för lågmilade Volvo», fastslår Bilweb Auctions nå. De gleder seg også over at bilen blir i Sverige.

Det som gjorde denne bilen helt unik var selvfølgelig kilometerstanden. Dessuten hadde den tydeligvis blitt tatt svært godt vare på underveis. Det er ikke rent sjelden at biler står seg ihjel. Det er viktig at de lagres på riktig måte.

Om kjøper er en privatperson eller et firma er ikke kjent, heller ikke om den skal til et museum. Men én ting er nok temmelig sikkert: Den har ikke blitt kjøpt for å bli bruksbil. Her er det garantert noen som har tenkt å holde den like fin i mange år framover.

