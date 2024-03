E10: Dette bør du vite om den nye bensinen

Våren 2023 dukket det opp en ny type bensin på landets energistasjoner. Den heter E10, og er ofte å finne på bensinpumper som tidligere var merket E5. Mange lurer på hva E10 egentlig står for – og noen er i tvil om denne bensinen kan brukes på sin bil.

Mange lurer også på hvordan de kan finne ut hvilke biler som kan bruke E10 – og hvilke som ikke kan det. Og hva skjer, dersom en bil som ikke er godkjent for E10 likevel fyller dette drivstoffet?

For å få svar på alt dette, tok Broom kontakt med fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge. Dette er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Bioetanol

– Hva er egentlig E10 bensin?

– E10 er betegnelsen på bensinkvalitet som kan inneholde inntil 10 volumprosent bioetanol. E står for etanol, og tallet bak indikerer hva som er maksgrense for innblanding av bioetanol. I E5 kan det innblandes inntil 5 volumprosent bioetanol, og i E10 inntil 10 volumprosent bioetanol, sier Einar Gotaas.

– Og bioetanol – hva er egentlig det?

– Bioetanol er en type biodrivstoff som kan blandes i bensin. I Norge inneholder både bensin og diesel ulike former for fornybare komponenter, også kalt biodrivstoff. Dette er drivstoff fremstilt av biologisk materiale.

SYNLIG: Som regel finner du godkjente bensintyper for din bil på innsiden av bensinlokket. Foto: Frank Williksen

Reduserer klimagassutslipp

– Bioetanol er produsert av for eksempel sukker fra sukkerrør, eller på stivelsen i forskjellige kornsorter. Bioetanol kan være enten konvensjonelt eller avansert biodrivstoff. Dette avgjøres av hvilken råvare den er produsert fra, forklarer Gotaas.

– Det kan fremstilles ved hjelp av ulike råvarer og ulike prosesser, og det finnes mange forskjellige typer biokomponenter. Fellesnevneren er at biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Siden råstoffet kommer fra biologisk materiale, regnes forbrenning av biodrivstoff som CO2-nøytral, da utslippet av CO 2 inngår i det naturlige kretsløpet (fotosyntesen), legger Einar Gotaas til.

På innsiden av bensinlokket

– Hvilke biler kan bruke E10?

– Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10. Du kan også sjekke bilens instruksjonsbok for å se hvilke drivstoff bilen din er godkjent for å bruke.

– For biler som er produsert etter 2018, vil det stå i instruksjonshåndboken og på innsiden av bensinlokket om din bensinbil er godkjent for E10, forteller han videre.

TYDELIG: Over de enkelte fyllepistolene skal drivstofftypen være tydelig angitt, slik som her. Foto: Frank Williksen

Kan ødelegge

– Hva skjer om man fyller E10 bensin på en bil som ikke skal bruke denne bensinkvaliteten?

– Ett isolert tilfelle med feilfylling behøver ikke forårsake skade, men gjentatte feilfyllinger kan i verste fall ødelegge deler av motoren. Som regel er det pakninger, slanger eller tilsvarende deler av motoren som ikke er egnet for å bli utsatt for den høye konsentrasjonen av bioetanol.

Spør leverandøren

– Hva med andre motoriserte fremkomstmidler?

– For motorsykler og mopeder etter 2018 vil det stå i instruksjonshåndboken hvilke bensinprodukter de er godkjent for.

– For andre motoriserte kjøretøy og verktøy/apparater som bruker bensin, så finnes det ingen samordnet liste for om du kan bruke E10 eller ikke, slik som det gjør med personbiler. Den som er i tvil om drivstoffet er kompatibelt med egen bruk, kan se i brukerhåndboken, eller kontakte importør, produsent eller forhandler.

OVERSIKTLIG: Både over og på selve fyllepistolen er det godt merket. Foto: Frank Williksen

Er du usikker – sjekk her

– Det er ikke noe problem med blandbarheten mellom E10 og totaktsolje ved bruk i totaktsmotorer.

– Sjekk motoren- og drivstoffsystemets instruksjonsbok. Det finnes ingen oversikt, slik som det gjør med biler, over hvilke bensinmotorer til båter som kan bruke E10. Er du usikker, bør du ta kontakt med båtforhandler, produsent, importør eller serviceverksted, sier Einar Gotaas til slutt.

Er du usikker på om bilen din kan bruke E10, får du en fullstendig oversikt her:

BMW Group:

BMW: Alle BMW-modeller med bensinmotor kan bruke E10, uansett årsmodell. Minimum oktantall må følges.

Mini: Alle Mini-modeller med bensinmotor etter relanseringen av merket i 2000 kan bruke E10.

Rolls Royce: Alle Rolls Royce-modeller fra og med årsmodell 2003, lanseringen av Phantom, kan bruke E10.

Daimler AG:

Mercedes-Benz: De aller fleste Mercedes-Benz modeller med bensinmotor kan bruke E10, unntatt første generasjon direkte innsprøytning C200 CGI (W203) og CLK200 CGI (C209) modellår 2002-2005.

E10 skal heller ikke brukes i Mercedes-Benz modeller som ikke har treveis katalysator og modeller som har treveis katalysator ettermontert, eller som er produsert med forgasser. Dette er i hovedsak kjøretøy som er eldre enn 25 år.

Smart: Alle Smart-modeller med bensinmotor kan bruke E10.

Maybach: Alle Maybach-modeller med bensinmotor kan bruke E10.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA):

Alfa Romeo: Alle Alfa Romeo-modeller med bensinmotor produsert etter 1. januar 2011 kan bruke E10. I tillegg kan E10 brukes i følgende Alfa Romeo-modeller med bensinmotor:

MiTo (alle motorer)

Giulietta (alle motorer)

159 1,8 16V, 1,8 TBI 16V, 3,2 JTS V6

Brera 1,8 TBI 16V, 3,2 JTS V6

Spider 1,8 TBI 16V, 3,2 JTS V6

8C 4,7 32V

Fiat: Alle Fiat-modeller med bensinmotor som oppfyller Euro 3 utslippskrav eller nyere, fra modellår 2000, kan bruke E10, med disse unntakene:

Barchetta 1,8 16V

Bravo/Brava (182) 1,6 16V

Doblo 1,6 16V

Marea: 1,6 16V, 2,0 16V

Multipla 1,6 16V

Palio 1,6 16V

Punto( 188) 1,8 16V

Stilo: 1,6 16V (1596 cm3), 1,8 16V, 2,4 20V.

Lancia: Alle Lancia-modeller med bensinmotor som oppfyller Euro 3 utslippskrav eller nyere, fra modellår 2000, kan bruke E10, med disse unntakene:

Lybra 1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 20V

Thesis 2,0 Turbo 20V, 2,4 20V, 3,0 V6 24V, 3,2 V6 24V

Chrysler: Følgende Chrysler-modeller med bensinmotor kan bruke E10:

Chrysler 300 C (LX) – alle motorer

Chrysler 300 M (LR) – alle motorer

Chrysler Grand Voyager (RT) – alle motorer

Chrysler Neon (PL) – alle motorer

Chrysler PT Cruiser (PT) – alle motorer

Chrysler Sebring (JR) – alle motorer

Chrysler Sebring (JS) – alle motorer

Chrysler Stratus (JA, JX) – alle motorer

Chrysler Voyager (GS) – alle motorer

Chrysler Voyager (RG) – alle motorer

Dodge: Følgende Dodge-modeller med bensinmotor kan bruke E10:

Dodge Avenger (JS) – alle motorer

Dodge Caliber (PK) – alle motorer

Dodge Journey – alle motorer

Dodge Nitro (KJ) – alle motorer

Jeep: Følgende Jeep-modeller med bensinmotor kan bruke E10:

Jeep Cherokee (KJ) – alle motorer

Jeep Cherokee (XJ) – alle motorer

Jeep Cherokee (KL) – alle motorer

Jeep Commander (WH) – alle motorer

Jeep Compass (PK) – alle motorer

Jeep Compass (MX) – alle motorer

Jeep Grand Cherokee (WH) – alle motorer

Jeep Grand Cherokee (WJ) – alle motorer

Jeep Grand Cherokee (WK) – alle motorer

Jeep Patriot (PK) – alle motorer

Jeep Renegade (BU) – alle motorer

Jeep Wrangler (JK) – alle motorer

Jeep Wrangler (TJ) – alle motorer

Ford Europa: Alle Ford-modeller med bensinmotor solgt i Europa siden 1992 kan bruke E10, uansett årsmodell. Unntatt: Ford Mondeo 1,8 SCI 2003 – 2007.

Egenimporterte biler som ikke er godkjent av Ford Europa er ikke inkludert.

Jaguar og Land Rover:

Jaguar: Alle Jaguar-modeller med bensinmotor kan bruke E10 fra og med modellåret 1992.

Land Rover: Alle Land Rover-modeller med bensinmotor kan bruke E10 fra og med modellåret 1996.

Honda Europa: Alle europeiske Honda-modeller med bensinmotor med elektronisk styrt bensininnsprøytning (Honda PGM-FI) kan bruke E10. Dette dekker i alle fall alle Honda biler med bensinmotor fra og med modellår 1995. Alle Honda biler med bensinmotor som ikke benytter bensininnsprøytning skal fortsatt bruke E5.

Hyundai Motor Europa:

Hyundai: Alle Hyundai-modeller med bensinmotor kan bruke E10, uansett årsmodell.

Kia: Alle Kia-modeller med bensinmotor kan bruke E10, uansett årsmodell.

Genesis: Alle Genesis-modeller med bensinmotor kan bruke E10, uansett årsmodell.

PSA:

Peugeot, Citroën og DS: Alle bilmodeller med bensinmotor kan bruke E10 siden 1. januar 2000.

Opel-Vauxhall: Alle Opel- og Vauxhall-modeller med bensinmotor kan bruke E10, uansett årsmodell – unntatt: Modeller med 2,2 liter direkteinnsprøytet bensinmotor Z22YH (Vectra, Signum, Zafira).

General Motors:

Cadillac: Følgende Cadillac-modeller med bensinmotor med katalysator og lambda-sonde kan bruke E10:

Cadillc BLS

Cadillac CTS

Cadillac CTS-V

Cadillac Eldorado

Cadillac Seville STS og SLS

Cadillac SRX

Cadillac STS

Cadillac STS-V

Cadillac XLR

Cadillac XLR-V

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade Hybrid

Hvis tvil: Mail til cadillac.europe@gm.com

Chevrolet: Alle Chevrolet-modeller produsert fra modellår 2006 med bensinmotor som møter Euro 4 utslippskrav kan bruke E10 bensin:

Aveo/Kalos – etter 2005

Captiva – alle

Cruze/Orlando - alle

Epicac – alle

Matiz – etter 2006

Nubira/Lacetti – etter 2006

Tacuma/Rezzo – etter 2006

Spark – alle

Corvette:

Corvette C4

Corvette C5

Corvette C6

Corvette Z06

Corvette Grand Sport

Corvette ZR1

Hvis tvil, mail til: corvette.europe@gm.com

Hummer:

Følgende Hummer-modeller med bensinmotor med katalysator og lambda-sonde kan bruke E10:

Hummer H2

Hummer H2T

Hummer H3

Hummer H3T

Hvis tvil: Mail til hummer.europe@gm.com

Renault Gruppe:

Alpine: E10 er godkjent for alle bensindrevne Alpine kjøretøy siden mars 2018.

Dacia: E10 godkjent for bruk i alle Dacia kjøretøy med bensinmotor.

Renault: E10 er godkjent for alle Renault-modeller med bensinmotor markedsført etter 1. januar 1997, med unntak av følgende modeller:

Renault 19

Megane 1 med 2,0 liter F5R 700 bensinmotor med direkte innsprøytning

Megane 1 med 2,0 liter F5R 740 bensinmotor med direkte innsprøytning

Laguna 2 med 2,0 liter F5R 782 bensinmotor med direkte innsprøytning.

Unntatt er også følgende modeller markedsført mellom 1. januar 2000 og 31. desember 2002:

Laguna 2 med 2,0 liter F4R 764 Turbo motor

Laguna 2 med 2,0 liter F4R 765 Turbo motor

Espace 4 med 2,0 liter F4R 790 Turbo motor

Espace 4 med 2,0 liter F4R 794 Turbo motor

Velsatis med 2,0 liter F4R 762 Turbo motor

Velsatis med 2,0 liter F4R 763 Turbo motor

Avantime med 2,0 liter F4R 760 Turbo motor

Avantime med 2,0 liter F4R 761 Turbo motor

Toyota Motor Europe:

Toyota: E10 bensin er godkjent for alle europeiske bensinmodeller produsert siden januar 1998, unntatt:

Avensis 2,0 liter med motor 1AZ-FSE produsert mellom juli 2000 og oktober 2008.

Avensis 2,4 liter med motor 2AZ-FSE produsert mellom juni 2003 og oktober 2008.

Lexus: E10 bensin er godkjent for alle europeiske Lexus bensinmodeller produsert siden januar 1998, unntatt:

IS250 2,5 liter V6 med motor 4GR-FSE produsert mellom august 2005 og september 2007.

GS300 3,0 liter V6 med motor 3GR-FSE produsert mellom januar 2005 og september 2007.

LS460 4,6 liter V8 med motor 1UR-FSE produsert mellom august 2006 og september 2007.

Volkswagen Gruppe:

Audi: E10 bensin er godkjent for bruk i alle bensindrevne Audi-modeller, unntatt følgende:

Første generasjon motorer med direkte innsprøytning: Audi A2 1,6 FSI, modellår 2003 – 2005

Audi A3 1,6 FSI, modellår 2004

Audi A3 2,0 FSI, modellår 2004

Audi A4 2,0 FSI, modellår 2003-2004

Audi A4 sedan med bensinmotor og OEM tilleggsvarmer, modellår 2001-2008. E10 er ikke egnet til bruk gjennom vinterhalvåret i land med kaldt klima.

Audi A4 Avant med bensinmotor og OEM tilleggsvarmer, modellår 2001-2008. E10 er ikke egnet til bruk gjennom vinterhalvåret i land med kaldt klima.

Porsche: E10 bensin er godkjent for bruk i Porsche-modeller med bensinmotor siden modellår 1998, og alle Boxster modeller med bensinmotor siden modellår 1997. Carrera GT er ikke godkjent for å bruke E10 bensin.

Seat: E10 bensin er godkjent for bruk i alle Seat kjøretøy med bensinmotor, unntatt følgende med første generasjon FSI motorer.

Toledo 2,0 FSI (110 kW) «BLR» produsert fra september 2004 til november 2005 (modellår 2005/06).

Leon 2,0 FSI (110 kW) «BLR» produsert fra juli 2005 til november 2005 (modellår 2006).

Altea 2,0 FSI (110 kW) «BLR» produsert fra mai 2004 til november 2005 (Modellår 2005/06).

Skoda: E10 bensin er godkjent for bruk i alle Skoda kjøretøy med bensinmotor, unntatt følgende:

Felicia 1,3 liter OHV (40 kW og 50 kW) motorer i Felicia-modeller fra produksjonsår 1994 – 2001 og i tidligere modeller. Det finnes ombyggingssett for disse motorene slik at de kan kjøres på E10 – kontakt forhandler.

Volkswagen: E10 er godkjent for bruk i alle Volkswagen kjøretøy med bensinmotor med unntak av følgende modeller med første generasjon FSI motorer fra modellårene 2000 – 2006, som skal bruke E5 eller etanolfri bensin:

Lupo 1,4 (77kW) produsert fra august 2000 til november 2003 (modellår 2001-2004)

Polo 1,4 FSI (63 kW) produsert fra februar 2002 til juni 2006 (modellår 2002-2006)

Golf IV 1,6 FSI (81 kW) produsert fra november 2001 til mai 2004 Modellår 2002-2004)

Golf IV Variant 1,6 FSI (81 kW) produsert fra oktober 2001 til oktober 2006 (modellår 2002-2006)

Bora 1,6 FSI (81 kW) produsert fra oktober 2001 til september 2005 (modellår 2002-2005)

Bora Variant 1,6 FSI (81 kW) produsert fra oktober 2001 til september 2005 (modellår 2002-2005)

Golf V 1,4 FSI (66 kW) produsert fra november 2003 til november 2004 (modellår 2004-2005)

Golf V 1,6 FSI (85 kW) produsert fra august 2003 til mai 2004 (modellår 2004)

Golf V 2,0 FSI (110 kW) produsert fra januar 2004 til mai 2004 (modellår 2004)

Touran 1,6 FSI (85 kW) produsert fra november 2002 til mai 2004 (modellår 2003-2004)

Touran 2,0 FSI (110 kW) produsert fra november 2003 til mai 2004 (modellår 2004)

Volvo:

Volvo: E10 er godkjent for bruk i alle Volvo biler med bensinmotor lansert etter 1976, forutsatt at serviceprogram er fulgt og at originale deler er blitt brukt.

Unntak: E10 bensin er ikke godkjent for et begrenset antall S40/V40 modeller med bensinmotor, produsert midt på 1990-tallet med motortype 1,8 GDI.

JAMA-medlemmer (Øvrige japanske bilprodusenter)

Daihatsu: E10 bensin er godkjent for bruk i følgende modeller:

Sirion siden markedslansering

Terios siden markedslansering

Copen siden markedslansering

Nissan: E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor etter 1. januar 2000.

Mazda: E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor lansert i og etter året 2002, Mazda6 (GG/GY) og alle modeller med bensinmotor lansert etter dette.

Mitsubishi: E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor unntatt modeller med GDI-motor (gasoline direct injection) opp til 2007-modeller.

Subaru: E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor produsert siden 1. januar 1991.

Suzuki: E10 bensin er godkjent for bruk i alle modeller med bensinmotor som fortsatt er i produksjon. For eldre modeller henvises det til brukerhåndboken.

(Kilde: ACEA)

