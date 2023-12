Legendariske Mercedes E-Klasse er snart historie i Norge. 2023 er siste salgsår for familiebilen, med røtter helt tilbake til 50-tallet.

Dette henger sammen med at Mercedes forbereder seg på å bli helelektrisk innen slutten av tiåret. Denne overgangen vil nå den norske importøren akselerere ved å fase ut flere fossildrevne modeller.

Elektriske EQE er den som tar over stafettpinnen.

Vi har tidligere kjørt innstegsmodellen EQE 300 og AMG 43-versjonen med 476 hestekrefter.

Nå har turen kommet til den som kanskje er mest interessant for de fleste her hjemme: Rimeligste versjon med firehjulsdrift. Da heter den EQE 350 4Matic og koster fra 740.000 kroner.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen drivlinje. Du finner en mer grundig test av EQE her.

DESIGN: Mercedes har valgt et annet og «glattere» designspråk på sine EQ-modeller. Det er mildt sagt delte meninger om denne retningen.

Hva er nytt?

I motsetning til EQE 300, som kun har én motor og drift på bakhjulene, har EQE 350 4Matic to motorer og drift på alle hjul.

Batteripakken er også en liten smule større. Den er økt fra 89 til 90,6 kWt.

Med to motorer får du naturligvis også litt ekstra krefter. EQE 350 4Matic byr på 292 hestekrefter og 765 Nm – mot 245 hestekrefter og 550 Nm i EQE 300.

0-100 km/t er i mål på 6,3 sekunder. Nøyaktig ett sekund raskere enn innstegsmodellen.

Av kanskje litt mer betydning, øker forbruket noe på 350-versjonen og rekkevidden er litt kortere. Mens EQE 300 kan kjøre inntil 639 kilometer, er denne versjonen oppgitt til maks 600 kilometer.

Testbilen, med ekstrautstyr og 19-toms felger, har oppgitt rekkevidde på 579 kilometer. Fremdeles et godt tall.

Mercedes E-Klasse – nå er det slutt i Norge



GODT NOK: Testbilen har ikke Mercedes sin gigantiske «Hyperscreen». Vi synes standardskjermen på 12,8 tommer fungerer vel så fint, selv om det blir litt nakent med alt treverket rundt.

Hvordan fungerer det?

Som vi har kommentert på tidligere tester av EQE, er komforten om bord imponerende god. Det handler både om fjæringskomfort, setene og det lave støynivået inne i kupéén.

Vår testbil har Airmatic luftfjæring (ekstrautstyr), som virkelig gjør dette til en herlig milsluker, både på motorvei og dårlig hyttevei.

Demperne er dessuten adaptive og elektronisk justerbare. Det betyr for eksempel at bilen senkes med 20 mm ved hastigheter over 120 km/t – når du kjører i Sport. Dette for å redusere luftmotstanden.

4X4: Fremkommeligheten er det lite å si på, men trenger du egentlig firehjulsdrift?

Ønsker du heve bilen, er det et lite tastetrykk. Ved hastigheter opptil 40 km/t kan bilen heves med 25 mm.

Bakakselstyring er også tilgjengelig som ekstrautstyr. Vår testbil har 10 graders bakakselstyring, som reduserer svingradiusen betraktelig. Det merker du spesielt på trange parkeringsplasser.

Med fullt variabelt firehjulsdriftsystem, som fordeler kraften hele tiden der den trengs mest, er fremkommeligheten naturligvis svært god.

Under ekstra glatte eller tøffe forhold kan du også merke hvordan dette elektriske systemet er hakket mer responsivt, sammenlignet med et mekanisk firehjulstrekksystem.

Som vi allerede har nevnt, er forbruket naturligvis noe høyere på EQE 350 4Matic, sammenlignet med innstegsmodellen.

Oppgitt forbruk ved blandet kjøring er 17,3 - 20,7 kWt/100 km. Når vi tar med oss bilen på langtur fra Oslo til Kristiansand, er det tall vi ikke klarer å oppnå.

Etter 314 kjørte kilometer, med ni varmegrader ute og med 21 grader i bilen, ender vi på 24 kWt/100 kilometer.

Vi oppnår heller ikke maksimal ladehastighet ved lynlading, selv med forvarmet batteri. Bilen skal klare opptil 170 kW. Vi noterer 132 kW – på det raskeste.

AMG GT 63 E Performance: – EKSTREMT!

HENGERFESTE Alle varianter av EQE har fester for takstativ, og mulighet til å kunne laste opptil 100 kilo på taket. I tillegg kan EQE bestilles med tilhengerfeste som kan trekke opptil 750 kilo.

Konklusjon:

EQE 350 4Matic koster 74.000 kroner mer enn versjonen med bakhjulsdrift. Da får du også litt kortere rekkevidde og noe høyere forbruk, men bedre fremkommelighet.

Hvis du MÅ ha firehjulsdrift er jo valget enkelt.

Men etter at vi testet EQE 300 med bakhjulsdrift tidligere i år, syns vi den klarte seg overrakende godt på snødekte veier.

Du skal med andre ord ha en rimelig krevende vei hjem eller til hytta før du MÅ ha drift på alle fire hjul. Har du ikke det, er vår anbefaling å gå for innstegsmodellen – som altså sparer deg for rundt 74.000 kroner i innkjøp. Men vær samtidig klar over at annenhåndsverdien, på en med firehjulsdrift, trolig vil holde seg noe bedre her hjemme...

Mercedes EQE 350 4Matic Motor og ytelser: Motor: 2x elektrisk

Effekt: 292 hk og 765 Nm

0-100 km/t: 6,3 sekunder

Toppfart: 210 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 90,6 kWt

Rekkevidde: 600 km

Rekkevidde testbil: 579 km

Forbruk: 17,3 - 20,7 kWt /100 kilometer.

Hurtiglading: 170 kW Mål, vekt og volum: Lengde/bredde/høyde: 4,94/1,96/1,51 meter

Vekt: 2390 kg

Bagasjerom: 430 liter

Taklast: 100 kg

Hengervekt: 750 kg Pris fra: 741.625 kroner Pris testbil: 1.034.969 kroner

Test Merceded EQE 300: Billigst og mest fornuftig

Nesten himmelen – sjekk denne Mercedes-samlingen: