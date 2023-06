Volvo XC60 kom på markedet første gang i 2009 og har siden vært en stor suksess for merket. Den har i flere år vært Volvos mestselgende modell. Her hjemme har elektriske XC40 vippet den ned fra den tronen, men på verdensbasis er det XC60 som er nummer én.

XC60 har vært en norsk familiefavoritt i mange år. Men noen rimelig bil er den absolutt ikke. Prisene starter på 810.000 kroner. Det og at den ennå ikke finnes i elektrisk utgave, begrenser naturligvis salget.

På bruktmarkedet finner du naturligvis langt rimeligere biler. Her er det også svært mye å velge mellom, i skrivende stund nesten 1.000 eksemplarer.

UVANLIG: Dashborddesignet sladrer om at bilen begynner å få noen år på hjulene. Men alt er praktisk lagt opp og forsetene er knallgode. Litt nerdfakta: Legg merke til rattet som står på skeive her. Det er svært uvanlig på offisielle pressebilder.

Komfortabel og sikker bil

De billigste har nå krøpet under 80.000 kroner. Da får du en bil fra 2009-2011 som gjerne har solid kilometerstand.

Det er ikke sjelden at biler i denne prisklassen har gått rundt 300.000 kilometer. Mange har tydeligvis brukt XC60 til langkjøring.

Selv om de for lengst har passert ti år, får du fortsatt en komfortabel og sikker bil hvis du velger XC60. Volvo mente dette var verdens sikreste bil da den ble lansert. De fikk imidlertid ikke lov til å markedsføre den som det, da det ikke kunne bevises.

DYRERE: Designet står seg fortsatt bra, i manges øyne ser nok ikke dette ut som en bil som kan koste godt under 100.000 kroner.

Elektriske problemer

Noe du bør se opp for? Ja, absolutt! Både alder og kilometerstand tilsier at mye kan gå galt her. Derfor er det også svært viktig å finne en bil som er godt fulgt opp, ideelt sett med komplett servicehefte, ikke altfor mange eiere – og gjerne også en fersk EU-kontroll.

Det er viktig å sjekke at absolutt alle elektriske funksjoner fungerer som de skal. Det har vært problemer på alt fra parkeringssensorer, dieselvarmer, det elektriske håndbrekket, alarmen, klimaanlegg og ulike falske (og ekte) feilmeldinger. Det er irriterende og det kan være vanskelig å finne ut av.



Automatgirkassene er heller ikke feilfrie, og det blir fort veldig dyrt om ting går galt her.

På biler med glasstak har det vært en del tilfeller av lekkasje av vann inn i bilen. Heller ikke det er særlig hyggelig.

ROMMELIG: Plassen er god og i kjent Volvo-stil er det fokus på både fleksibilitet og praktiske løsninger her.

Undersøke nøye

Dekk, bremser, forstilling og hjuloppheng bør også sees over nøye før kjøp av XC60, som for alle andre bruktbiler. Rust kan også være en utfordring. Det kan fort bli dyrere å utbedre enn det bilen er verdt.

Tilstanden på bilene som ligger til salgs i denne prisklassen kan variere mye. Alt fra lurvete eksemplarer som knapt har hatt et oljeskift de siste tre-fire årene – til biler som har hatt én petimeter-eier og blitt fulgt opp helt etter (service)boka i alle år. De sistnevnte bilene er selvfølgelig de beste å kjøpe.

Uansett er det viktig å undersøke nøye for kjøp. NAF-test eller en god sjekk på et bilverksted vil kunne spare deg for store utgifter i etterkant av kjøpet og er absolutt å anbefale.

