Forventningene var store til Hondas elbil e:Ny1 som ble lansert i fjor sommer. Bilen fikk imidlertid hard medfart i en rekke tester, og interessen ble raskt langt lavere enn hva Honda nok hadde håpet på.

Derfor gikk det ikke lang tid før startprisen ble kuttet fra 399.900 til 359.900 kroner, uten at det førte til noen store endringer i salget. Per 28. februar 2024 er det kun registrert 94 eksemplarer av den elektriske crossoveren her til lands.

Saftige priskutt

Men nå tar den norske importøren fram motorsagen igjen, og kutter prisen med inntil 110.000 kroner på topputgaven.

Prisen på innstegsutgaven Elegance kuttes fra 359.900 til 279.900 kroner, og dermed blir Honda e:Ny1 en av Norges aller billigste biler. Samtidig kuttes Advance-utgaven fra 409.900 til 299.900 kroner.

Sistnevnte gir deg blant annet oppgradert lydanlegg, panoramasoltak, oppvarmet ratt, 360-graders kamera, elektrisk bakluke, parkeringsassistent, og flere støttesensorer til sikkerhetssystemene. Dette er ikke vanlig kost blant biler til under 300.000 kroner.



Honda opplyser at prisene inkluderer både vinterhjul og metallic lakk, samt frakt og leveringsomkostninger. Videre forteller de at tilbudet er avhengig av kampanjebiler tilgjengelig og gjelder kun så langt varelageret rekker.

GODT UTSTYRT: Få biler i prisklassen kan matche Honda e:Ny1 hva angår utstyrsnivå.

Mange konkurrenter

Bilen er en kompakt crossover/SUV på 4,38 meter, på størrelse med blant andre nye Hyundai Kona, MG4, BYD Atto3, og VW ID.3. Alle fire er høyaktuelle å vurdere opp mot Honda e:Ny. Imidlertid er det kun kinesiske MG4 som har en lavere startpris enn e:Ny1 etter Hondas priskutt.

Batteripakken er på 62,4 kWt netto, og rekkevidden er oppgitt til 412 kilometer. Framdriften besørges av forhjulene, og motoren yter 204 hestekrefter. 0-100 km/t er unnagjort på 7,6 sekunder, og toppfarten er 160 km/t.

I vår test av e:Ny1 konkluderte vi med at dette er en helt grei elbil som sannsynligvis byr på mer enn nok av både rekkevidde, funksjoner og ytelser for helt vanlige bilister.

Det største ankepunktet var lav ladeeffekt og at den ble veldig anonym i forhold til konkurrentene. Med priskuttet bør den imidlertid bli interessant for langt flere.

