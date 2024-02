Den siste tiden har det vært en rekke priskutt på populære elbiler, både i Norge og i andre land.

Kuttene kommer etter at Tesla nok en gang senket prisene på Norges mest solgte bil de siste par årene, Model Y, i januar. Samtidig har interessen for elbiler begynt å bremse litt opp i mange markeder, og nå gjør bilprodusentene alt de kan for å få fart på salget igjen.

Denne gangen er det Ford som setter ned prisene på sin elektriske SUV Mustang Mach-E med hele 155.000 kroner i Sverige. Det skriver nettstedet Alltomelbil.se.

Nesten priser på norsk nivå

– Vi sikter mot førsteplassen, for oss er det ingenting annet som gjelder, og vi setter de andre på plass. I dag har vi det sterkeste tilbudet på markedet og situasjonen er nå riktig for å gire opp, sier CEO John Hurtig i Ford Sweden.

Det er utgaven AWD Long Range som får det største priskuttet i vårt naboland. Den blir satt ned fra 784.900 kroner til 629.900 kroner – altså 155.000 kroner.

For de andre utgavene kuttes prisene mellom 85.000 og 115.000 kroner. Modellen starter nå på 539.900 kroner i Sverige for utgaven RWD Standard Range. I Norge starter denne på 500.200 kroner, altså bare 39.700 kroner lavere enn i Sverige. Den svenske kronen har i skrivende stund omtrent samme verdi som den norske.

I Sverige betaler man derimot moms på elbiler fra første krone. I Norge er det kun kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner som er momsbelagt. Det gjør at elbiler generelt er til dels mye billigere i Norge enn i andre land.

POPULÆR: Det er så langt registrert rundt 15.000 eksemplarer av Mustang Mach-E i Norge.

Stor salgssuksess i Norge

Salget av Mustang Mach-E har i perioder vært svært godt i Norge siden den kom til landet i 2021. Flere måneder gjennom 2021 og 2022 var den blant de aller mest registrerte nybilene.

I 2023 var salget lavere, men likevel ble det registrert 3.734 biler gjennom året. Det holdt til en sterk sjetteplass på statistikken. Totalt er det registrert nesten 15.000 Mustang Mach-E i Norge.

Nå setter Ford sin lit til at den nye kompakt-SUVen Explorer skal bli en ny bestselger. Den er ventet til landet til sommeren.

Ingen kopi i Norge

Også her til lands har det vært diverse Ford-kampanjer den siste tiden, men noen kopi av det svenske priskuttet kan vi ikke vente oss.

– Vi har allerede gjort svært gode tiltak for å sikre at Mustang Mach-E i Norge er et av de klart beste og mest forutsigbare tilbudene om du er på jakt etter elbil, sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Norge, til Broom.



Hun sikter blant annet til 0,24 prosent fastrente i tre år ved lån og privatleasing, samt fem års service inkludert i prisen. Vinterdekk følger også med i prisen på bilene som selges i Norge.

