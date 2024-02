– Det er en mulighet som ikke kunne gå fra meg. Bilen er helt spinnvill, så det gjør jo nesten litt vondt å måtte sitte på.

Det forteller artist og TV-profil, Adrian Sellevoll, når vi møter han i passasjersetet i en knall blå Ferrari Roma.

26-åringen, som også er kjent fra både Skal Vi Danse, Stjernekamp og 71° Nord, legger ikke skjul på at bilinteressen er stor.

HISSIG: Ferrari Roma er utstyrt med en V8-motor på 3,9 liter. Ny koster den rundt 3,5 millioner kroner.

– Jeg og en kamerat fikk låne bilen for å teste den litt på isbanen. Vi snakker V8, 620 hestekrefter og bakhjulsdrift. Med piggfrie dekk er den ikke helt optimal her, men steike for en badass av en bil, smiler artisten.

– Jeg håper jeg får prøvd den snart, legger han til.

Tone Damli stoppet i høy fart – slapp likevel unna

Sellevoll forteller hvorfor han ikke har førerkort, og hva som gjør det utfordrende, i intervjuet under: