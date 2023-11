Du trodde kanskje Tesla var størst..?

Tesla leverte ut hele 889.015 biler første halvår av 2023. Til sammenligning solgte kinesiske BYD 1.255.637 elektrifiserte kjøretøy.

Dette fikk den kinesiske bilprodusenten til å slå fast at de er verdens største produsent av slike kjøretøy. Her sammenligner de seg nettopp mot Tesla, som de hevder må ta til takke med andreplass.

Det er imidlertid verdt å merke seg følgende: Tesla rapporterer ikke om antall solgte biler, kun antall leverte biler. Og når BYD bruker benevnelsen «elektrifiserte kjøretøy», inkluderer det ikke bare elbiler, men også hybrider – og ikke minst – busser.

Derfor blir kanskje ikke sammenligningen helt rettferdig, men at BYD er en elektrisk gigant, er hevet over en hver tvil.



600.000 ansatte

BYD Company Ltd ble startet opp i 1995, og er i dag et av Kinas aller største privateide foretak – med hele 600.000 ansatte i mer enn 70 land. Bare forsknings- og utviklingsavdelingen består av mer enn 90.000 ansatte.

Selskapet er ett av få som produserer nær sagt alle delene til bilene sine selv, inkludert batteriene. De er særlig kjent for batteritypen Blade, som er kjent for blant annet høy energitetthet, robusthet og lav brannrisiko. Både Tesla og Toyota er blant bilprodusentene som vurderer å bruke Blade-batterier i fremtidige modeller.

BYD er også en såkalt OEM-produsent som lager elektronikkprodukter for andre. På kundelisten står blant andre Apple, og en stor del av iPad-produksjonen er det nettopp BYD som står bak.

FØRST UT I NORGE: Den store sjuseteren Tang var første modell fra BYD som kom i salg i Norge. Så langt har den blitt registrert i rundt 2.900 eksemplarer.

Satser i Norge – flere nye modeller på vei

Norge var det første landet BYDs bildivisjon satset i, utenfor Kina. Det skjedde i 2021, og første modell ut var SUV-en Tang. Siden har det kommet to andre modeller, sedanen Han og den kompakte SUV-en Atto3.

I skrivende stund ruller det om lag 5.000 BYD-kjøretøy på norske veier, og Norge er fortsatt et viktig marked for kineserne.

Den norske importøren RSA melder at det kommer to nye modeller til landet mot slutten av året: Seal, som blir en direkte konkurrent til Tesla Model 3, samt den rimelige crossoveren Dolphin.

– Vi mener BYD Seal og Dolphin er viktige steg for å utvide vår kjøpergruppe, og gi flere muligheten til å oppleve kvalitetskjøretøy fra BYD. Ved å utvide produktutvalget med disse modellene tør vi påstå at vi tilbyr et modellutvalg som passer for alle, sier Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge.

NESTE UT: Før jul kommer BYD Seal til Norge. Den blir en konkurrent til Tesla Model 3 og Polestar 2.

Tøff konkurranse

Kampen om kundene er imidlertid alt annen enn enkel, og veien til norske lommebøker har vist seg å være lang og kronglete for flere av de kinesiske nykommerne.

Så langt er det MG som har hatt den største suksessen, med 13.705 registrerte biler siden starten i 2020. Geely og Polestar 2 ligger like bak, med 13.217 registrerte eksemplarer. Deretter følger BYD med cirka 5.300, et tall som inkluderer rundt 600 varebiler og rundt 200 busser.

Til sammenligning har Tesla registrert mer enn 20.000 eksemplarer av Model Y – bare i år.

Broom var i høst i München og prøvekjørte Seal. Hva vi mener om den etter første møte, kan du lese mer om i saken under.

