Du sparer penger – og kommer lenger

Mye har endret seg i elbilmarkedet det siste året. Vi har gått fra en situasjon der det var lange ventelister på de fleste biler og du bare kunne drømme om rabatter og tilbud – til at det nå er kampanjepris på en rekke modeller. Mange kan du også få omtrent på dagen.

Én av bilene dette gjelder er Kia EV6. Her var det tidligere lang ventetid. Ja, faktisk så lang at importøren bestemte seg for å gi dem som ventet på en EV6 muligheten til å få den gratis. «Kan du vente – kan du vinne», var budskapet. Her kan du lese hvem som vant.

Sparer over 45.000 kroner

Nå kjører Kia også rentekampanje på EV6 med bakhjulstrekk. Her får du fastrente på 1,99 prosent i tre år, serviceavtale i tre år/45.000 kilometer, vinterhjul og metallic lakk inkludert i prisen. Og importøren har biler på lager for rask levering.

Kjøper du bilen, er prisen fra 489.900 kroner, da sparer du over 45.000 kroner. Kampanjen gjelder største batteripakke som er på 77 kWt.

Rimeligste modell med denne batteripakken og 4x4 starter nå på 548.400 kroner. Prisforskjellen er altså betydelig.

Ny batteripakke senket EV6-prisen med 50.000 kroner

LØSNET: I likhet med andre importører har også Kia fått tilgang til langt flere biler det siste året. Nå kan du få EV6 med bakhjulstrekk nesten på dagen.

Færre hestekrefter

Ikke overraskende får du også lengre rekkevidde ved å velge drift på bakhjulene. Denne drivlinjen er mer energieffektiv. Det offisielle forbruket synker fra 17,2-18 kWt/100 km, til 16,6 kWt/100 kilometer. Rekkevidden er på inntil 528 kilometer.

Vekten på bilen går ned 105 kilo. Til gjengjeld må du «nøye deg med 226 hestekrefter, kontra 325 i 4x4-utgaven. Med det blir bilen også tregere: 0-100 km/t tar 7,3 sekunder, kontra 5,2 på den mer motorsterke firehjulstrekkeren.

Den forskjellen merker du ikke veldig mye til i vanlig bruk. De færreste kjøper vel en bil som dette for å veldig ofte akselerere raskest mulig fra null til hundre. Til mer normal kjøring er kraftoverskuddet solid, samtidig som den er normalt elbilrask i starten.

Les om vårt aller første møte med EV6 i Norge her



MINDRE: Du får 99 hestekrefter mindre når du velger bakhjulstrekk, og dermed også bare én elektrisk motor. Men RV6 er på ingen måte undermotorisert av den grunn.

Ekstra trygghet

Da er det nok fraværet av 4x4 et viktigere for mange. Og der finnes det virkelig ikke noe fasitsvar. For noen er firehjulstrekk helt obligatorisk når de skal kjøpe bil. Det gjelder nok særlig de som har bil med dette fra før. Mens andre ikke ser hverken behov eller nytte for drift på alle hjul.

Mest av alt handler det nok om ekstra trygghet – og visshet om at du kommer deg fram nesten uansett vær og føre når du har firehjulstrekk. Det er viktig for mange, selv om det kanskje ikke er mange ganger i året det virkelig trengs.

EV6 med bakhjulstrekk har også eget «Snowmode»-kjøreprogram. Det er ikke så lett å få testet ut på denne årstiden, men det skal vi komme tilbake til senere.

Her snakker vi super-sjelden bruktbil



FLERTALL: Med 4x4 er EV6 er habil vinterbil. Rundt sju av ti kunder velger dette.

Kjekt å ha

Snart to år ute i livsløpet, klarer EV6 seg bra på de aller fleste områder. Dette er en bil uten noen klare svakheter, samtidig som skiller seg fra konkurrentene på et par punkter.

TOVEIS: Her fyller du ikke bare på strøm, du kan hente ut også.

Én av dem er ladehastigeten. 800-volts system gjør at den kan ta imot inntil 240 kW ved lynlading. Det er et veldig bra tall. Du kan også hente ut strøm fra batteripakken og bruke til alt fra å lade PC-en, til å varme opp en hytte som mangler strøm. 3,6 kW er maks her. Kanskje ikke noe veldig mange har behov for så ofte, men samtidig: Det er absolutt høy kjekt å ha-faktor over dette.

Det ganske spesielle designet vekker ikke lenger så mye oppsikt, til det ruller det for mange eksemplarer på norske veier. Den skrånende hekken gjør at du ikke får pakket så veldig mye bagasje i høyden.

SPORTY: Designet går noe ut over plassutnyttelsen, bakluka er skråere enn på flere av konkurrentene.

Taklast og hengervekt

Da hjelper det at det er et ganske stort rom under gulvet i bagasjerommet. Her kan du også ta ut det to-delte gulvet, smart når du skal på tur og ha med mye. Maks volum her er 511 liter. I tillegg er frunken betydelig større når du velger bakhjulsdrift: 52 liter, kontra 20 liter med 4x4.

Taklast og maks hengervekt er forresten likt på utgavene. Du kan ha inntil 80 kilo på taket og trekke henger på 1.600 kilo.

Skjermbuen på dashbordet med to 12,3-tommers skjermer i bredden vakte oppsikt da den kom. Nå ser skjermflaten nesten litt liten ut sammenlignet med det noen av konkurrentene tilbyr.

Her ble det bråstopp i antall elbiler til det norske markedet



INTERIØRT: Funksjonelt og praktisk, men inne i EV6 merker du også at dette ikke er ment å være noen premiumbil.

Ikke premium-interiør

Kia har en løsning der knappene til infotainmentsystemet har flere funksjoner. Vribryteren lengst til venstre styrer for eksempel både lydnivået og antall grader i kupéen. Glemmer du å velge, er det gjort å guffe opp temperaturen, i stedet for å skru opp lyden. Men det får du fort i fingrene.

Det meste du tar og kjenner på, føles solid. Men materialkvaliteten virker noen steder litt billig, med ganske mye hard plast. Samtidig: Det må du regne med i en bil til rundt 500.000 kroner. Skal du ha premium-interiør, må du også betale mer premiumpris enn dette.

GRØNN: Kia har solgt mye elbil i Norge de siste årene. Nå gjør de seg også klar til å lansere storebroren til EV7, EV9 heter den.

Har et problem...

Da EV6 kom på markedet, var det allerede mange konkurrenter i samme klasse. Siden da har ganske mange flere kommet til. Nå er det veldig mye å velge mellom hvis du vil ha en relativt kompakt og elektrisk familie-SUV.

EV6 og de fleste andre har imidlertid ett stort problem på 11 bokstaver: Tesla Model Y. Den stikker av med en veldig stor del av kundene og har skaffet seg en helt unik posisjon i det norske markedet.

Slik sett kommer nok kampanjemodeller og priskutt veldig godt med. Det vil overraske oss om ikke det fortsetter hos mange framover.

Klikk her for å lese den første testen vår av Kia EV6

Video: Se hva vi gjør med EV6 her