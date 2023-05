Toyota Avensis er en bilmodell som har hatt veldig stor popularitet i Norge. Blant familiebiler har dette vært en av favorittene i årevis, og det er særlig stasjonsvogn mange bilkjøpere har falt for. Bilen var i alle år veldig populær som firmabil. For Toyota har Avensis vært en viktig suksessmodell, og en stor bidragsyter til at konsernet ble verdens største bilprodusent i 2008.

Første generasjon Avensis kom i 1997 og var en videreføring av Carina. Først med andre generasjon i 2003 ble det virkelig fart i sakene. Da kom det en klart større bil som gjorde det bra over store deler av Europa. Avensis ble snart kjent for å være rimelig i drift og ha gunstige avgassutslipp.

Arve var på leting i flere år - så dukket drømmebilen opp

Endringer i 2015

Bensinmotorer med effekt fra 110 til 163 hk var tilgjengelig, og så kunne man i tillegg velge diesel fra 116 til 177 hk.

Tredje generasjon ble lansert i 2008. Bilen var fortsatt nokså lik forgjengeren i design, men som vanlig ved modellskifte hadde den vokst litt. Videre var det noen mindre forandringer i 2012 – og litt mer inngripende i 2015, med blant annet nytt dashbord og en del mer synlige designjusteringer.

Også for tredje generasjon Avensis var utvalget av motorer bredt, både for bensin og diesel, og Toyota sørget ellers for aktiv modellpleie, med større og mindre forbedringer og oppgraderinger teknisk jevnt og trutt.

ROMMELIG: Avensis stasjonsvogn var både rommelig og praktisk. Foto: iStock

Opp til 240.000

Et hundretall andre generasjon Avensis fra 2003 til 2008 ligger nå ute på Finn.no. De eldste og mest kjørte bilene er tilgengelig fra rundt 6.000 til ca. 25.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Da snakker vi om biler som har gått helt opp til over 400.000 kilometer.

Tyngden brukte Avensis som ligger til salgs, er imidlertid nyere årganger av tredje generasjon – med priser opp til 240.000 kroner for de fineste og minst kjørte bilene. Klart størst utvalg er det av 2012 – 2015-modeller, med prisspenn fra rundt 50.000 til ca. 140.000, avhengig av kjørelengde og type.

INNBYDENDE: Også førerplassen i den nye Avensis-generasjonen var et godt hakk opp fra det vi tidligere hadde sett fra Toyota.

Eierne mener

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

Hva mener så de som eier første generasjon Toyota Avensis om bilen sin? De aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes noen unntak. Andre generasjon av bilen (2003-2008) oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,9 av 10 oppnåelige poeng, mens snittet for tredje generasjon (2009-2018) er 8,2 poeng.

FØRERPLASS: Slik så førerplassen ut etter fornyelsen i 2015. Foto: Frank Williksen

Fantastisk bil

«Ønsker du en bil som går og går og alltid kommer til døra? Da gjør du ikke mye bedre kjøp enn Avensis.»

«Driftssikker, god kjørekomfort og gjerrig i forbruk.»

«Beste bil jeg har hatt, og jeg har hatt mange og dyre premiumbiler.»

«Enkelt og greit det beste bilkjøpet i markedet, med mindre man har behov for oppmerksomhet!»

«Fantastisk bil med null feil for min del. Utrolig, men sant!»

«God bil og aldri noe galt. Bil til å stole på.»

JUSTERING: Ganske få år etter lanseringen fikk bilen nytt frontuttrykk. Foto: iStock

Ikke alle er like begeistret

«Ting som er byttet på den er airconditon-kompressor, varmeapparatregister, dynamo, bærebru, fjærer, dieselpumpe, injektorer og nå er diesel partikkelfilteret tett. Skikkelig mandagsbil.»

«Diesel partikkelfilter har gått tett to ganger. Ellers utette baklykter, defekt dynamo og tull med dieselvarmeren. På 155.000 km røk toppakningen, som er en svakhet/standard på disse motorene fra 2003 til 2008.»

Verdt å vurdere

Signaturen Johan Kåre har tatt seg tid til å dele sine erfaringer med Toyota Avensis 2007-modell litt mer detaljert.

«Strålende fornøyd med bilen. Kjøpte den da den hadde gått 86.000 - nå er den snart gått 220.000 km. God kjørekomfort. Seig og sprek diesel, med overskudd til både forbikjøring og aktiv kjøring. Super stereo i min Executive-utgave. Mye utstyr som ikke alle har standard i dag en gang. Alle vinduer rundt om er automatisk opp og ned med ett trykk.

ENDRINGER: Avensis fikk mange endringer i 2015. Foto: Frank Williksen

Ikke verst

«Regnsensor, automatisk avblendbart speil. Verdt å vurdere dersom en ønsker en bra familiebil.

Passe fast og fin. Ingen problemer med å kjøre litt aktivt med den. Den trives på svingete veier.

Bilen starter og fungerer. Jeg har aldri hatt problemer med driftssikkerhet. Eneste minus er svakhet med partikkelfilter som går tett.

Ikke best i klassen, men heller ikke verst. På fin langkjøring tett på 0.5 l/mil. Ellers normalt midt mellom 0,5-0,6 liter på mila.»

Her kan du lese mer om Toyota Avensis i Brooms bruktbilguide

