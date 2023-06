Du ser kanskje hva som gjorde denne unik

Dagens bilreklame handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og det er mye fokus på konkret informasjon. Forsiktigheten med superlativer er veldig synlig.

Det var annerledes før. Om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet, var tonen en helt annen, og mye løsere i snippen. Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Hvordan så bilannonser ut for seks tiår siden? Et godt eksempel på dette, fant vi i en annonse for Fords suksess-modell Anglia i Motortidende i 1962.

Særpreg

Anglia var ingen stor bil, i dag ville en tilsvarende modell trolig hørt hjemme i den såkalte Golf-klassen. Den hadde imidlertid store ambisjoner - målet var intet mindre enn å vippe den uslåelige Bobla av pinnen. Det klarte Anglia ikke, like lite som Renault Dauphine og – litt senere – Ford Cortina.

Det var i hvert fall ikke mangel på særpreg som bremset bilen i konkurransen. Ford Anglia var en av noen få bilmodeller på slutten av 1950-tallet med bakrute som skrånet innover – altså det stikk motsatte av nesten alle andre biler. Løsningen var primært valgt for å gi bedre plass til baksetepassasjerene.

SÆRPREGET: Anglia-designet var ganske spesielt, takket være bakruten som hellet innover. Foto: Ford

En pålitelig venn

Angliaen i annonsen tilhørte fjerde og siste generasjon siden lanseringen i 1940, og kom i 1959. For Ford ble modellen, som antydet, en suksess – og det ble solgt innpå 1,3 millioner biler av fjerde generasjon før Ford Escort tok over i 1967.

Ingen skal beskylde importøren Ford Motor Norge for å mangle tro på produktet sitt, om vi skal dømme etter den aktuelle annonsen. «Dette var påsken... over til våren – med Anglia!» var tittelen, og slik innledet avsenderen teksten:

«Hjem igjen etter en STOR påske – frisk og uthvilt, brun og blakk. Og hjemturen går også som en drøm, støtt og sikkert i en robust og romslig Anglia. Ingen sak å dra til fjells med en slik bil – en pålitelig venn som aldri svikter.»

Eksklusiv nyhet

Og hvor blakk man enn måtte være etter påsketuren: «Og nå – hjem til våren, med tørre veier, løvsprett og varme. Denne våren skal bli en opplevelse – med en Anglia! Og den kommer De ikke forbi – om de skal velge!» står det å lese.

Importøren kunne dessuten melde om nyheter både på den ene og andre måten – på den ene siden for veiegenskapene, på den andre siden for komforten underveis.

For det første bidro styringsstabilisatoren, som nå var blitt standard utstyr, og som «betyr at Anglia er enda sikrere og mer behagelig å kjøre. Styringsstabilisator er i virkeligheten en eksklusiv nyhet, som De bare finner på biler i høyere prisklasse.»

OVERSIKTLIG: Dashbordet i Anglia var ganske så oversiktlig, slik denne brosjyretegningen viser. Legg merke til størrelsen på rattet! Foto: Brosjyre

De – ikke du...

Bedre komfort skulle et «betydelig kraftigere varme- og defrosteranlegg sørge for: «Viftemotoren og luftkanalene er større, og gir sterkere luftstrøm og bedre fordeling både inne i vognen og på frontruten. Kaldt ute, varmt inne – i en Anglia!»

Dette var en annonse på en tid da annonsører slett ikke var dus med leserne; de potensielle kundene. Et gjennomgående trekk, uavhengig av bilmerke er høfligheten – her var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser så sent som på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det veldig sjelden noe «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

Plass til å skru

Hvordan sto så denne bilen seg ellers, rent teknisk? Jo, den fulgte god gammel oppskrift med motoren langsetter foran og drift på bakhjulene, med en plasskrevende mellomakseltunnel. Vanlig på den tiden var det også med to dører. Girkassen var selvsagt manuell – men i alle fall 4-trinns.

Ellers var det ganske ukompliserte greier, på en tid da folk gjerne fikset litt på bilen sin selv – ikke minst av økonomiske hensyn... Da kom det godt med at det som fantes under panseret var en lite plasskrevende 4-sylindret rekkemotor på snaut en liter volum. Det ga bra med plass for hobbymekanikeren!

MARKEDSFØRING: Den gang som nå - bil ble ofte markedsført i selskap med unge, velkledte mennsker. Foto: Ford

50/50 vektfordeling

Motoren hadde en effekt på 40 hk SAE ifølge annonsen, noe som faktisk kvalifiserte til betegnelsen «kjapp i starten». En noe dristig påstand for en bil med akselerasjon fra 0 til 100 km/t på rolige 26,3 sekunder! Det skal imidlertid tilføyes at man da også nærmet seg toppfarten, som var 120 km/t...

Det kan saktens også diskuteres om man hadde dekning for «stort bagasjerom» - når dette rommet 280 liter.

Om kjøreegenskapene blir det sagt lite konkret i annonsen. Styringsstabilisator er nevnt, alt som sies i tillegg på dette punktet er følgende: «Veisikker (vektfordeling 50-50)».

TOFARGET: Tofarget lakk var i tiden, og kombinasjonen blå/hvit var populær. Foto: Ford

Den gleden bør De unne Dem

Heller ikke sikkerhet har fått nevneverdig oppmerksomhet, eller for å være ærlig: Ingen oppmerksomhet i det hele tatt, om vi da ikke skal gjenta henvisningen til «enda sikrere og mer behagelig å kjøre,» og at tanken er bak.

Interiøret nevnes derimot flere ganger: «Rommelig for familien, solid og elegant interiør, ventilasjonsruter bak også.»

Ja, og så understreket Ford at Anglia er økonomisk (0,53 l/mil i økonomiløp), og at den er «omhyggelig behandlet mot rust.

«Dette var litt om Anglia – vi kan jo ikke fortelle Dem hva de føler selv bak dette rattet. Kom heller innom en dag og prøv, den gleden bør De unne Dem – for Deres egen skyld!», blir det fastslått til slutt.

Noen nøkkeltall om Ford Anglia 1962:

Effekt: 40 hk

Maks dreiemoment: 75 Nm

Toppfart: 120 kmt

Akselerasjon, 0 - 100 km/t: 26,3 sekunder

Akselerasjon, 0 – 80 km/t: 14,5 sekunder

Bensintank: 32 liter

Lengde x bredde x høyde: 3,90 x 1,46 x 1,40 meter

Akselavstand: 2,30 meter

Svingdiameter: 9,75 meter

Egenvekt: 737 kilo

Nyttelast: 313 kilo

