Økte strømpriser merkes også godt for alle med elbil. For hjemmelading har strømstøtten fra staten blitt ekstra viktig. Den subsidierer ladeprisen kraftig, for alle som er omfattet av ordningen.

Det gjelder altså så lenge du lader hjemme. På hurtigladerne er det annerledes, her kan det koste dyrt å lade.

Dette er også et temmelig uoversiktlig marked, med store prisforskjeller. Det er kanskje ikke det du tenker mest på når rekkeviddemåleren viser at det haster å få ladet batteriet. Men det merkes fort på lommeboka hvis du ender opp på «feil» ladestasjon.

Billigste gir halv pris

Det er penger å spare på hurtiglading om du velger riktig.

– Billigste ladeoperatør gir deg halv pris på ladingen sammenlignet med den dyreste, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

De har tatt utgangspunkt i lading av en Volkswagen ID.Buzz, som var med i vinterens store elbiltest. Batteriet i den ble fylt opp med 57,5 kilowattimer (kWt) da den ble ladet fra 10 prosent til 80 prosent batteri.

Staten betaler en stor del av lade-regningen

PRIS-SPENN: NAF har regnet på prisforskjellene for å lade en VW ID-Buzz. De er betydelige.

Fra 230-517 kroner

Kostnadsforskjellene mellom billigste og dyreste lading ser da slik ut:

Billigste hurtiglading (inntil 50 kW): E.on 4 kroner/kWt. Kostnad for lading: 230 kroner.

Dyreste hurtiglading (inntil 50 kW): Mer drop-in 8,69 kroner/kWt. Kostnad for lading: 500 kroner.

Billigste lynlading (150 kW og oppover): Ishavsveien 4,25 kroner. Kostnad for lading: 244,40 kroner. (Ishavsveien finnes bare helt nord i Norge. Billigst ellers er E.on med 5 kr/kWt. Kostnad: 287,50 kroner).

Dyreste lynlading (150 kW og oppover): Ionity drop-in med 8,99 kroner/kWt. Kostnad for lading: 517 kroner.

KAN BLI DYRT: Hvor du lader bilen kan ha mye å si for hvor dyr turen blir. Generelt er hjemmelading alltid det billigste.

Tegne abonnement?

– Det er viktig å ha et bevisst forhold til kostnadene for lading når du er på langtur. Du kan spare ved å velge rimeligste lader og det er også penger å spare ved å sjekke hvor du kan få rabattordninger med abonnement eller lignende, rådgir Sødal.

Han fortsetter:

– Vurderer du et abonnement, er det viktig å regne inn abonnementskostnaden og tenke gjennom hvor mye du hurtiglader gjennom et år. Det er ikke sikkert det lønner seg om du hurtiglader elbilen lite.

BILLIGST: Tesla-eierne har generelt den billigste hurtigladingen. Selskapet har også åpnet for at andre merker kan bruke deres ladere. Foto: NTB.

Billigst for Tesla-eiere

E.on er den ladeoperatøren som kommer best ut prismessig. Enn så lenge har ikke de så mange ladestasjoner i Norge, men NAF anbefaler å sjekke om de finnes der du har tenkt til å kjøre.

Tesla og Ishavsveien er også rimelige. Ishavsveien er ladenettverket i nord. Tesla-eiere har det billigste ladetilbudet, men prisene varierer mye både gjennom døgnet og hvor i landet ladeplassen ligger.

– Lading er en liten jungel. Selv om alle ladeoperatørene nå tar betalt for ladingen per kilowattime, er prisforskjellene store, avslutter Sødal.

