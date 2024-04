Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

Jeg fulgte veldig spent med da den første informasjonen rundt Fiskers Ocean kom og stilte meg tidlig på reservasjonslisten i Norge. Så ble jeg litt usikker på hele prosjektet og om det var liv laga, derfor trakk jeg meg fra det.

Nå ser jeg at de selger bilen med kjemperabatt. Men hvis Fisker går konkurs, vil det da være garanti, oppfølging og deler å få til bilen? Hilsen Sigmund.



Forbrukerrådet mener Fisker bryter loven

Broom svarer:

Hei Sigmund. Det som skjer rundt Fisker nå er trist, men dessverre er det nok heller ikke så veldig uventet. Fisker har vært uheldig med mange ting, ikke minst timingen. Å starte opp som helt ny bilprodusent når bilsalget i mange markeder faller, er ikke enkelt.

De har også hatt store startproblemer. Å sende ut en bil som ikke er helt ferdig på markedet, er aldri lurt. Særlig ikke når du er et nytt og for mange ukjent bilmerke.

Det store spørsmålet nå er om Fisker kan overleve. Gjør de det, er det ikke nødvendigvis dumt å kjøpe en Ocean. Du får kjemperabatt. Rapporter fra eiere tilsier også at bilen blir bra, når den får de siste oppdateringene.

Men skal Fisker kunne fortsette, er de tydeligvis helt avhengige av å få inn mye penger. Og det er ikke lett å se at noen kan være villige til å gi dem det.

Derfor er det mildt sagt risikosport å kjøpe Ocean nå. Hvis Fisker går over ende, risikerer du å eie en bil som kan bli helt ubrukelig og som vil rase i verdi. Det kan bli slutt på alt av oppdateringer. Og deler vil fort bli et stort problem. Ocean er produsert i et svært begrenset antall og det er slett ikke sikkert det blir flere.

Som du skjønner: Du kan kjøpe bil med konkursrabatt og gamble på at det går bra. Men du må også være forberedt på at du kan tape veldig mye av pengene du bruker. Så får du vurdere om du tar sjansen eller ikke.

Vi testet Ocean i vinter – og ble ganske skuffet

