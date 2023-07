Du risikerer 9.750 kroner i bot: Nå stuper tallene

Straffen for ulovlig mobilbruk i bil lå lenge på 1.700 kroner og to prikker i førerkortet. Men etter betydelig press fra blant andre politiet og forsikringsbransjen, kom det en kraftig økning i 2021. Da gikk vi opp til 5.000 kroner og tre prikker.

Men det stoppet ikke der. 1. mars i fjor ble satsen ytterligere hevet, til 7.450 kroner. Og fra 1. februar i år, koster dette 9.750 kroner -– og tre prikker i førerkortet.

Dette er en økning på voldsomme 470 prosent.

Kraftig nedgang

Men nå kan det se ut som om økningen har hatt en klar effekt. Ifølge tall fra Utrykningspolitiet, ble det i første halvår i år skrevet ut 3.404 forelegg for mobilbruk bak rattet, melder P4.

Det er 2.489 færre enn samme periode i fjor, og utgjør en nedgang på hele 42 prosent.

– Det er komplekst, det kan være mange årsaker til nedgangen i tallene, forklarer konstituert UP-sjef Olav Markussen.

Som mulige årsaker nevner Markussen den økte straffen, men også ny handsfree-teknologi, og at politiet har hatt større fokus på rusbruk i trafikken.

Harald Heieraas i Trygg Trafikk håper trenden fortsetter.

– Uoppmerksomhet bak rattet er jo en av hovedårsakene som fører til alvorlige trafikkulykker, forteller han.

Aner ikke hva boten er

En undersøkelse utført av Norstat for forsikringsselskapet Frende tidligere i år viste imidlertid at sju av ti ikke vet hva straffen er for å bruke mobil i bil.

– 20 prosent aner ikke hva boten er i det hele tatt, mens halvparten av de spurte sier at de vet den er blitt høyere, men ikke hva den er. Da forstår jeg det er et sjokk å bli stoppet og få et forelegg på nesten 10.000 kroner, sa Roger Ytre-Hauge fagsjef på motor i Frende Forsikring i forbindelse med en tidligere sak på Broom.

