Hei Benny. Et litt banalt spørsmål kanskje, men lurer man, må man spørre.

På min VW Golf er det en liten kant under hvor man plasserer orginaljekken. Denne er tilpasset jekkepunktet.

Kan man bruke en garasjejekk, med flat, rund plate på samme punkt? Det er bedre å jekke opp bilen enn å sveive seg i hjel med originaljekken.

Benny svarer:

Heisann! Normalt er disse flensene som er merket som jekk-punkt forsterket. Dermed skal det gå helt fint å bruke en garasjejekk på disse. Og ja – jeg er helt enig med deg. Det er enklere, kjappere å tryggere å bruke en god garasje-jekk enn original-jekken.

PUNKTER: Eksempel på hvordan et jekkepunkt kan være markert.

Men man skal altså vite hva man gjør. Som regel går det bra, men jeg har også sett noen eksempler på at det går galt og blir kjempedyrt.

Både bulking av kanaler og gulv. Drivstoff- og bremserør som har blitt flatklemte som følge av feil plassering av jekken og jeg har hørt om elbil-batterier som har blitt ødelagt på grunn av at man ikke har plassert jekken riktig. Og også en som klarte å jekke i stykker bunnpanna på motoren på sin nye Mercedes. Det er en kjip ekstraregning som de fleste klarer seg foruten.

FORSIKRING: En gummipute på toppen av jekken minsker risikoen for skader.

Det er tre ting som gjelder når man skal jekke opp bilen. Nemlig sjekk, sjekk og sjekk igjen – at jekken virkelig er riktig plassert. Også når man bruker garasjejekk – eller kanskje spesielt da.

Ofte er det merker, gjerne i form av små piler på kanalen, der jekken trygt kan plasseres. Eller sjekk instruksjonsboka.

Helt på tampen anbefaler jeg deg å bruke en gummipute på selve jekk-punktet på jekken. Det gjør det mer skånsomt og minsker risikoen for at for eksempel lakken på bilen sprekker opp, noe som igjen kan føre til rust på litt sikt. Det vil man heller ikke ha ...

Lykke til med hjulskift!

