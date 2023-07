Strømprisene har sunket betraktelig den siste tiden, men det gjenspeiles ikke nødvendigvis ved elbil-ladestasjonene. På Østlandet ligger spotprisen på strøm så langt i juli på 68 øre pr kilowattime i snitt, mens du må ut med det tidoble eller mer hos de aller fleste ladeoperatørene langs veiene.

Årsaken er blant annet økte driftskostnader, skal vi tro ladeselskapene selv.

– Prisene på installasjon, tilkobling til strømnettet, innkjøp av ladestasjoner og vedlikehold av laderne har har økt i takt med generell prisøkning i samfunnet, sier næringspolitisk leder i Recharge, Stian Mathiesen, til NRK.

Derfor bør du ikke hurtiglade i tordenvær

Mye å spare på å lade riktig

Samtidig er det store forskjeller mellom de forskjellige aktørene, viser en oppdatert oversikt fra Elbilforeningen (se nederst). Det viser seg også at det kan være store forskjeller på å velge en lader som lader noe tregere enn de raskeste.

Det skilles vanligvis mellom lynlading (raskest, 150 kW eller mer), hurtiglading (50 kW eller mer) og normallading (tregest, 22 kW). Tommelfingerregelen er at raskere lading er dyrere enn tregere lading. I tillegg er det forskjeller mellom ladeselskapene.

BILLIGST: Velger du en aktør som kan tilby Normallading, får du ofte de beste prisene - men husk at ladingen tar lengre tid enn ved hurtig- og lynlading.

Hvis du for eksempel velger en såkalt normallader hos aktøren E.ON, betaler du 2,50 kroner pr kilowattime (kWt) overført energi. Velger du derimot lynlading fra samme aktør, koster det 6 kroner og 99 øre. Gjør du det samme hos Ionity, må du belage deg på å betale 8 kroner og 40 øre pr kWt.

Hvis du for eksempel lader en Volkswagen ID.4 fra 20-80 prosent (utgjør ca 48 kWt), koster det altså 120 kroner med normallading hos E.ON, og 403,20 kroner hvis du gjør samme øvelse hos Ionity. Forskjellen mellom billigst og dyrest – for nøyaktig samme energimengde – er altså på hele 283 kroner og 20 øre.

Lade på jobben? Da kan du spare 25.000 kroner i året

Ting tar tid

Ulempen er naturligvis at ladeprosessen tar lengre tid dersom du velger normallading. I tilfellet med Volkswagen ID.4 vil det kanskje ta en halvtime å lynlade fra 20 til 80 prosent, mens normallading vil ta mer enn to timer.

Det er også verdt å huske på at ikke alle biler støtter lynlading. Har du for eksempel Hyundai Kona eller Kia e-Niro, er maks ladeeffekt rundt 80 kW. Lader du disse bilene på en lynlader, betaler du full pris selv om ladehastigheten er relativt lav. Sjekk bilens instruksjonsbok for å se hvor høy ladeeffekt din bil kan ta imot.

Dro til Kina: Slik skal de få slutt på rekkeviddeangsten

Lader du til 100 prosent? Det bør du ikke gjøre: