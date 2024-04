Du gjetter kanskje hva som skjedde her..?

Våren er en travel tid for mange av oss. Nå er det mye som skal ordnes i både hus og hager – gjerne også mye som skal kjøres bort.

Til det bruker mange en tilhenger. Det gjorde også bilisten som nylig ble stoppet på Malvik sør kontrollstasjon i Trøndelag. Tilhengeren så mildt sagt ganske spesiell ut. Og det ble snart klart at denne ferden ikke fikk fortsette.

Maks 15 centimeter

Lasten var nemlig mye bredere enn tilhengeren. Dermed ble det bruksforbud og krav om omlastning, før ferden kunne få fortsette.

– Maks utstikk er 15 centimeter ut over lastbærer sideveis, skriver vegvesenets Olav Brudeli i sin rapport.

Det er også regler for last som stikker ut bak hengeren.



GODT GJEMT: Joda, det er en tilhenger under alt buskaset... Denne ble stoppet av Vegvesenet ved en tidligere anledning. Og i tilfelle du er i tvil: Den fikk ikke kjøre videre.Foto: Statens vegvesen.

Merke det som stikker ut

– Last som stikker ut mer enn én meter skal være merket ytterst, på en tydelig måte. Dette kan gjøres med for eksempel en plastpose, refleksvest eller andre ting som fanger blikket og som varsler om at her er det noe man må passe seg for. Ved kjøring i mørket eller usiktbart vær skal slik utstikkende last være merket med rødt lys, har sier inspektør Ørjan Strømhaug i Statens vegvesen tidligere uttalt til oss i Broom.

Det er også viktig å sikre lasten godt, slik at ingenting kan falle av tilhengeren i fart. Også dette er noe Vegvesenet sjekker når de stopper tilhengere i kontroll.

