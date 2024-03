Lexus vinner stadig kundetilfredshetsundersøkelser både i Norge og i andre land. Vi snakker rett og slett landets soleklart mest fornøyde bileiere. Ikke bare med ujevne mellomrom. Hvert år!

Toyotas premiummerke gjør med andre ord mye riktig. De har dessuten hatt økende salg i Norge de siste årene. To elbiler har bidratt til å gjøre det mulig – UX og i det siste RZ 450e.

Sistnevnte bygger på plattformen vi kjenner fra Toyota bZ4X.

Jada, jeg vet at noen der ut får piggene ut nå. Toyota har hatt litt å stri med det siste året, på grunn av utfordringene med sistnevnte.

Men nå har både Toyota og Lexus kommet med en oppgradert utgave av disse bilene. Er ting på stell nå, tro?

SKAL DOBLE SALGET: Planen er at RZ 450e skal bidra til å doble salget for Lexus i Norge.

Flere showrom

Elbil-ambisjonene er det ikke noe galt med, i alle fall. Allerede i år er Lexus blitt 100 prosent elektrisk i Norge. De er det første premiummerket som gjør det, som ikke er «født» som elbil.

I takt med større markedsandeler, vil de også få på plass nye showrom rundt om i landet. Lexus kaller det «Corner konsept» . Dette innebærer ikke nye lokaler, men at det i stedet blir et dedikert område for Lexus inne hos flere av Toyota-forhandlerne.

Målet er at nye RZ skal bidra til å doble Lexus-salget i Norge. Så langt i år er det registrert 128 av disse – og 71 UX.

Men med en rekordtidlig fornyelser av RZ 450e, er målet at det skal skyte mer fart. Vi har sjekket hvor mye bedre den faktisk er blitt ...

Hva er nytt?

RZ 450e har fått den samme software-oppdateringen som Toyota bZ4X. Veldig kort oppsummert:

Bedre hurtiglading på vinteren. Det skal innebære 15 minutter raskere lading ved null grader. Ved 10 minusgrader skal det gå 30 minutter raskere enn før.

10-80 prosent kunne gjøres på 30 minutter i 25 varmegrader.

Passasjersetet foran kan legges helt ned til 72 grader, som gir plass til lasting av gjenstander på opptil 2,5 meter.

I tillegg har Lexus strålevarme på føtter og knær foran. Det er mer effektivt enn å bruke vanlig klimaanlegg. Systemet kan sammenlignes med en terrassevarmer – og i stedet for å varme opp luften, varmer den opp kroppen. Dessuten er systemet lydløst.

Den infrarøde varmen krever bare 170 watt for førersiden og 70 watt for passasjersiden. Til sammenligning kan klimaanlegget kreve opptil 5.000 watt.

Ny sensor bak vil sette på nødblink hvis den merker at bilen bak kommer for fort.

Digital nøkkel med App – som kan deles med opptil fem personer.

Lexus sin versjon av bilen som bygger på Toyota-plattformen har forresten ikke bare noen små designendringer. Den er faktisk hele 11,5 centimeter lengre.

Og i kategorien hva er ikke nytt. Enda. Det nye steer by wire-systemet, som inkluderer Yoke-ratt, kommer ikke før i 2025. Men vi har alt testet det – og det fungerer utmerket. Glede deg!

BEDRE: Lexus har gitt sin RZ samme utbedringene som Toyota har gitt bZ4X.

Hvordan fungerer det?

Selve kjøreopplevelsen i RZ er som før. Det innebærer at den er veldig bra. Du får riktignok ikke fullt så mye komfort på humpete, norske vinterveier som du ville fått med luftfjæring. Men likevel. Dette er mer enn godkjent. Aktive dempere gjør jobben meget bra.

Styringen og understellet er solid satt opp. Den oppleves trygg når du presser den, selv om den ikke akkurat kan sies å være spesielt sportslig. Vektet og fin styring bidrar til at du føler en god kontakt med hva som skjer på veien.

Det brune interiøret i testbilen er lekkert, synes jeg. Her får du premiumfølelse. Og glasstaket som har «frostet»-funksjon som skal hindre at sola steiker rett på deg, er et tøft lite partytriks. Det finnes jo på noen biler, allerede. Men fortsatt er det mange som aldri har sett dette i virkeligheten.

Det er imidlertid en ulempe med denne kule løsningen. Bestiller du RZ med glasstak, må du nemlig ofre muligheten for skistativ. Sånt liker jo ikke nordmenn ...

«Joda, men det er jo hengerfeste», hører vi Lexus-selgeren si. Det har han rett i. Men det er ikke all verden du får med deg her. Maks kapasitet er 750 kilo.

IKKE SVART: INteriøret ser påkostet og gir premiumfølelse. Men vi savner svart taktrekk.

Vi er blitt fortalt at du rett og slett kan slå av klimaanlegget, og kun belage deg på infrarød varme, varmen i setet og varmen i rattet. Helt så enkelt synes vi ikke det er. Men vi kan skrive under på at dette systemet funker. Man får raskt varmen i denne bilen. Du kan også forvarme den via App.

Forvarming av batteripakken får du imidlertid ikke. Men Lexus lover altså at bilen skal nyte godt av den nye oppdateringen, når det skal hurtiglades. Maks oppgitt kapasitet er fortsatt 150 kW, forskjellen er at nå skal den klare å holde effekten høyere lengre.

TUNG START: Det tar tid å få fart på ladingen. Særlig om du starter under 10 prosent.

Vår erfaring tilsier at det fortsatt er et stykke unna å levere varene på vinteren.

Siden den ikke kan forvarmes, kjører vi den minimum 45 minutter før lading, for å bidra til å bedre temperaturen.

Men de første 10 minuttene er den under 50 kW, likevel. Akkurat at den starter så tregt, er irriterende. Da blir korte pauser ofte mer tidkrevende enn nødvendig.

10 til 90 prosent tar 48 minutter.

Vår erfaring er at du klarer 20-80 prosent på rundt 40 minutter.

Ombordladeren er på 11 kW.

PENT: Lexus har fått en stor skjerm. Det er også et ypperlig head up display, som lar deg styre mange viktige funksjoner via knappene på rattet.

Visningen av rekkevidde er blitt mer nøyaktig. Her lærte Lexus av Toyota sine feil. Det er ikke voldsomme utslag når vi slår av/på klimaanlegget, som vi opplevde med bZ4X i starten.

Men forbruket er høyt. I testløypa på 100 kilometer ender vi på 23,2 kWt. Utenfor er det null grader, delvis vått underlag og vi har som vanlig ikke aktivert Eco eller Range-programmene.

Inntrykket er at du skal jobbe godt for å dra rekkevidde på 300 kilometer på vinterstid. Og det er ikke særlig imponerende i en bil som gjerne koster rundt 700.000 kroner med riktig mengde utstyr.

Men Lexus skal ha for at kjørecomputeren som viser den fortløpende rekkevidden, virker å være veldig realistisk. Ved oppstart når vi fulladet batteriet sto det 278 kilometer. Det er omtrent det du klarer på vinteren, ved normal kjøring.

Kjører du nøysomt – og velger Range Mode (kobler ut bakhjulene) – kan du bikke 300.

Èn viktig ting som ikke har blitt bedre siden oppdateringen, er kamera som overvåker blikket til sjåføren. Her piper det i ett sett, hvis du for eksempel holder på toppen av rattet, slik at kamera ikke får sett øynene dine.

Dessuten piper det inne i bilen (!) hele tiden mens bilen er i revers. Hva er det godt for?

Og som alle typegodkjente nybiler er det varsling når du så vidt bikker fartsgrensen. Totalt sett blir det mye piping, ja.

ROMSLIG: Det er god plass i baksetet, bra med ladepunkter, varme i setene og mulighet til å styre luftdysene til klimaanlegget.

Konklusjon:

Rekkevidde er ikke alt. Ikke hurtiglading, heller. Men én av delene er det gjerne viktig at en bil i denne prisklassen kan by på. Lexus leverer en flott pakke på selve bilen. Både kjøreegenskaper, interiør, design og utstyr. Men kundegruppen blir begrenset likevel, siden de to nevnte faktorene er såpass viktige for mange.

Tenk om denne kunne kjøre over 400 kilometer på vinteren – og lade minst 200 kW. Da snakker vi en svært fristende totalpakke ...

Til en viss grad har de faktisk noe sånt på gang. Det er nemlig en ny utgave av RZ på vei: 400e. Den har bare forhjulstrekk – men får til gjengjeld rekkevidde på opptil 480 kilometer (vel og merke med 18» felger). Startprisen blir lavere, også. Rundt 550.000 kroner.

Så du må kanskje spørre deg selv – hvor viktig er den firehjulsdriften? Vi skal uansett teste den, så snart en testbil er tilgjengelig.

ROMSLIG: Det er betydelig bedre plass i bagasjerommet på Lexus RZ 450e, enn i Toyota bZ4X.

Lexus RZ 450e Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer (150 kW foran / 80 kW bak)

Effekt: 313 hk / 435 Nm

0-100 km/t: 5,6 sek.

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): 18 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 71,4 kWt

Rekkevidde: 395 - 440 km (WLTP)

Hurtiglading: 150 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 480 x 198 x 163 cm

Bagasjerom: 522 /1.451 liter

Vekt: 2.050 kg

Tilhengervekt: 750 kg

Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 610.800 kroner

Pris testbil: 745.000 kroner Oppgitt vs målt: Målt forbruk* 23,2 kWt/100 km * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster. STILIG: Vi liker designet på RZ 450e. Den tilsynelatende umotivere plastdekoren som Toyota har valgt å bruke rundt forskjermen på bZ4X er borte her.

