Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hva bør man være obs på med tanke på kjøp av brukt Volvo XC90? Tenker da på modell 2018 og nyere, dieselutgave. Vi trenger sju seter da vi er en familie på seks, vi har også campingvogn som vi farter rundt med på sommerstid og kjører gjerne ned til Italia for å få litt varme.

Er det noen andre biler som du tenker kunne vært aktuelle for oss også?

Broom svarer:

Du får ikke mye bedre feriebil enn XC90! Stor, komfortabel og med mange smarte løsninger. Her har hele familien det bra på tur.

Andre generasjon XC90 er en veldig mye bedre bil enn den første som var plaget av mange problemer, dessuten ujevn kvalitet. Dagens XC90 ble utviklet helt fra bunnen av, etter at kinesiske Geely kjøpte Volvo fra Ford. De gjorde en god jobb med denne bilen.

Her er det ikke noen spesielle gjengangerfeil, men det er naturligvis en god del ting man bør sjekke. Luftfjæring er noe av det viktigste. XC90 er en stor og tung bil. Det betyr også ekstra slitasje på mange deler. Bremser, forstilling, hjullagre er blant disse. Hvordan er tilstanden? Hva har blitt skiftet? Det er dumt å kjøpe en bil der veldig mye snart må byttes ut. Det blir fort dyrt.

Ta også en god titt på dekkene. XC90 har store hjul, det koster penger å bytte.

Det er også viktig å ta god sjekk av interiøret. Noen av bilene har fått tøff barnefamilie-behandling. Er alt helt og pent? Volvo brukte ganske mye mykt skinn her. Det ser veldig fint ut når det er nytt, men det er også sårbart for røff bruk. I noen tilfeller har også treverk i interiøret sprukket opp. Se nøye på det også.

Salget skulle falt, likevel var det motsatt

PLASSMESTER_ Det er ikke mange familiebiler som er mer praktiske enn XC90. Samtidig er komforten i toppklasse.

Fortsatt garanti?

I forhold til årsmodell, kan det være smart å se etter en bil som er litt nyere enn 2018. Som alle andre nybiler i Norge har XC90 fem års garanti. Å kjøpe en bil som har litt gjenstående nybilgaranti kan være gull verdt. Går du for eksempel for en 2020-modell, har du fortsatt to år igjen her. Husk at garantien også er begrenset til 100.000 kilometer.

Som alltid: Full servicehistorikk er viktig! De aller, aller fleste nyere XC90 har det, men sjekk uansett! Nyere EU-kontroll er også bra. Kjøper dere av privatperson kan det være smart å ta en NAF-test eller sjekk på et verksted. I alle fall hvis det er en stund siden siste service.

De aller fleste eksemplarene av denne XC90-generasjonen solgt i Norge er ladbar hybrid. Men dieselutgaven har flere fordeler, blant annet mye lavere forbruk. På langtur med campingvogn er det noe som virkelig vil merkes. Derfor er det ikke noe dumt valg.

Andre kandidater? Det er ikke så veldig mange når seks eller sju seter er en forutsetning. Men det kan være verdt å se nærmere på tysk premium. Land Rover Discovery er også en flott bil, men fort et mer skummelt kjøp på grunn av kvaliteten.

Toyota Land Cruiser er tøff og holdbar, men samtidig i en litt annen klasse enn XC90. Det samme er biler som Ford Explorer og Kia Sorento.

Lykke til med valget og god ferie med campingvogn!

Noen elsket første generasjon – andre fikk endeløs rekke problemer

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

LES MER: Derfor får XC90 et uvanlig langt liv

Video: Se bruktbiltesten vår av XC90 under