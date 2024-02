Mange gjør en altfor dårlig jobb med å skrape bilrutene før de kjører av gårde. Blir de stoppet, kan det bety alt fra beskjed om å skrape bedre – til bot og førerkortbeslag.

Og i noen tilfeller kan det bli virkelig dyrt. Det er denne historien fra Sverige et eksempel på. Der ble en 62 år gammel mann i Eskilstuna nylig stoppet av politiet. Det var Vi Bilägare som først skrev om saken.

Skrapet med snusboks

Mannen kom kjørende på landeveien da han møtte en politipatrulje. Det første han da gjorde da, var å stoppe bilen og begynne å skrape rutene med en snusboks (!).

Men politiet snudde og så nærmere på bilen. Deres vurdering var at sikten forover og til sidene var så dårlig at kjøringen ble ansatt som trafikkfarlig.

Forsøkte å skrape rutene i fart: Det var ikke så lurt...



DÅRLIG SIKT: Dessverre er det mange som slurver med isskrapingen før de kjører avgårde. Da kan sikten bli så dårlig som på dette bilder som er tatt av politiet i Norge.

Bot etter inntekt

Mannen opplyste at han hadde tenkt å stoppe og skrape is uansett, ikke at han gjorde det fordi han møtte politibilen. Uten at det gjorde noen forskjell.

Saken havnet til slutt i retten og der er mannen nå idømt en bot på hele 40.000 kroner. I Sverige blir bøter som dette gradert etter inntektsnivå, det er samme regel som vi har for promillekjøring i Norge. Og med høy inntekt blir det dermed også en svært høy bot.

Jeg kommer rundt svingen og tror nesten ikke mine egne øye



Video: Slik er reglene – så mye må du skrape: