Dropper nytt bilmerke

Aston Martin selger noen av verdens mest eksklusive biler, men økonomien i selskapet har sjelden stått i forhold til det. Snarere tvert imot. Her har det vært mange og store utfordringer.

Derfor vakte det også stor oppsikt da toppsjef Andy Palmer tilbake i 2018 fortalte at de ikke bare skulle bredde modellutvalget til Aston Martin de kommende årene. De skulle også starte opp et nytt bilmerke: Nemlig Lagonda.

Vanskelig å skjønne

Navnet har sterke Aston Martin-tradisjoner. Nå skulle Lagonda bygges opp som et rent elbilmerke. To konseptbiler ble vist med relativt kort mellomrom: Sedanen Vision og SUV-en All-Terrain Concept.

Ambisjonen var å lage elbiler for verdens rikeste. Men noe sånt koster naturligvis penger. Det var vanskelig å skjønne hvordan et allerede gjeldstynget Aston Martin skulle få til dette.

Etter at Palmer forlot selskapet i 2020, har det blitt helt stille rundt Lagonda-satsningen. Og nå er den offisielt avsluttet.

En Aston Martin faller voldsomt i pris - men hvorfor?



SPORTY: All-Terrain Concept var en svært sportslig SUV, planen var å ta opp kampen mot blant andre Tesla Model X.

Bryr seg ikke om prisen

Til britiske Autocar sier dagens styreformann Lawrence Stroll dette:

– Den ideen er lagt død og har absolutt ikke noe å gjøre med våre planer for elektriske biler.

Nå skal Aston Martin konsentrere seg om sportsbiler og hyperbilen Valkyrie. I tillegg skal salget av SUV-en DBX gå bra. Her blir det også anslått at Aston Martin har svært gode marginer per solgte bil. Denne kjøpegruppen er mer opptatt av at bilen er eksklusiv – enn hva som står på prislappen.

Aston Martin Cygnet: Slutt for verdens dyreste småbil



VIKTIG: Aston Martin investerte betydelige summer i utviklingen av SUV-en DBX. Den er også svært viktig for å skaffe selskapet nødvendige inntekter de kommende årene.

Slippe å kjøre andre merker

Før lanseringen av DBX viste Aston Martins egen research at så mye som 72 prosent av deres eksisterende kunder også hadde en SUV i garasjen (eller kanskje snarere: Garasjene).

Her er det to modeller som utmerket seg: Porsche Cayenne og Range Rover. Målsetningen er naturligvis at Aston Martin-eierne nå skal «slippe» å måtte kjøre andre merker, og heller kan kjøpe en bil fra Aston Martin også når de vil ha SUV.

Topp 5: James Bond-bilene vi husker best

Video: Her møter vi DBX i Norge for første gang