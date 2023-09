EL, EK, EV, EB, EC, ED, EE, EF – og nå EH. Neste ut blir EJ, deretter EN. Vi snakker naturligvis om elbil-skilter, først introdusert for 19 år siden, for å gjøre det enkelt å identifisere kjøretøyene som skulle ha flere særfordeler i trafikken.

Fortsatt er det over en million kombinasjoner igjen før vi går tom for E-skilter, ifølge Elbilforeningen.

Men med den registreringstakten vi har og har hatt de siste årene, går det bare noen måneder før en ny serie er oppbrukt. EE og EF ble for eksempel borte i løpet av ett år.

Om ganske få år vil det altså ta slutt. Spørsmålet er hva Statens vegvesen har tenkt å gjøre da?

Les også: Nå risikerer mange å miste bilskiltet sitt

– Fortsatt mange ledige kombinasjoner

Kontorsjef Tonje Sulland Mogensen hos Statens vegvesen sier at dette er et spørsmål som foreløpig ikke kan besvares.

IKKE TATT STILLING: Tonje Sundland Mogensen og Statens vegvesen har fortsatt litt tid på å bestemme seg for arvtaker til dagens elbilskilt. Foto: Statens vegvesen

– Vi har ikke gjort noen vurdering av dette på nåværende tidspunkt. Det er ting vi kommer til å diskutere sammen med Samferdselsdepartementet, sier hun til Broom.

– Men vi har jo fortsatt en del ledige kombinasjoner på E som ikker er tatt ut ennå, legger hun til.



Det har hun selvfølgelig rett i. Ifølge Elbilforeningen bør én million kombinasjoner være nok til rundt seks år med nybilregistreringer.

Innen den tid må altså vegvesenet og Samferdselsdepartementet ha bestemt seg for hva de vil gjøre videre.

Mange «fikser litt» på flagget – men det er ikke lov



Slik gjør de det i utlandet

En god start kan jo være å se på hvordan de har løst dette i andre land.

Enkelte land har for eksempel grønne skilter for nullutslippskjøretøy, for eksempel i Ungarn, Polen og India. Det passer ikke helt for norske forhold. Her er som kjent grønne skilter forbeholdt varebiler, og er dermed neppe et alternativ.

GRØNN BAKGRUNN: Flere land har gått for grønne skilter for nullutslippskjøretøy.

I Storbritannia har de foreløpig gjort det mye enklere. Der kan man, hvis man ønsker det, utstyre skiltene med en grønn firkant til venstre for bokstav- og nummerserien.

GRØNN FIRKANT: I Storbritannia har de valgt denne løsningen. Den er frivillig, men kan gi fordeler.

Da gjør man det samtidig lettere å identifisere kjøretøyet som nullutslippskjøretøy, uten å tukle med verken skilter eller nummerserier.

Et tredje alternativ kan være å bruke grønne tegn på hvit bakgrunn. Denne løsningen brukes blant annet i Romania.

GRØNN TEKST: I Romania har elbiler skilter med grønn tekst og tall.

I Australia har elektriske biler en blå trekant i midten av skiltet, merket EV (Electric Vehicle. Også enkelte stater i USA har lignende løsninger.

EV-MERKE: I Australia har de valgt en trekant med EV-merke på elbiler.

– Har Statens vegvesen vurdert om noen av disse løsningene kan avløse E-skiltene?

– Meg bekjent er ikke dette noe som er vurdert, men det er jo sannsynlig at noen også ser på hvordan man har løst dette i andre land, sier Sulland Mogensen.



Denne fargen kostet bileieren dyrt

Ny teknologi gjør det mindre viktig

Det ikke alle er klar over, er at det er valgfritt om man vil utstyre elbilen sin med E-skilter, eller heller bruker vanlige, regionale bokstav- og nummerserier. Det er en løsning mange velger, særlig eiere av litt dyrere biler.

For eksempel ruller nesten én av fire Porsche Taycan rundt med vanlige bilskilt.

Dette har blant annet politiet advart om tidligere. En av årsakene er at det blir vanskeligere å skille elbiler fra fossilbiler, for eksempel i kontroller.

Ny teknologi kan imidlertid gjøre det enklere i fremtiden.

– Nå er det oftere teknisk utstyr som leser av skiltene og henter opp riktig informasjon, slik at misforståelser ikke oppstår, har Jon Terje Presthus i Statens vegvesen tidligere uttalt.



Bjørn fikk bot på grunn av personlig bilskilt



Hva tenker du om dette?